Січеславська чи Дніпровська: в якій області житимуть "нащадки Січі"?

Копирайт изображения Уніан

Верховна Рада відправила на оцінку в Конституційний суд проекти про перейменування Дніпропетровської області.

Так депутати вирішили на засіданні в четвер. Зміни ініціюють в рамках декомунізації.

Мова йде про два законопроекти: один пропонує нову назву Дніпровська область, інший - Січеславська.

Назву обласного центру змінили ще у 2016 році, тоді місто Дніпропетровськ стало Дніпром. А оскільки назви областей згадані у Конституції, то їхнє перейменування потребує складнішої процедури.

Що кажуть історики

Попередня ініціатива щодо перейменування регіону не одержала необхідної кількості голосів депутатів. На думку істориків, отримання Дніпропетровщиною нового топоніму стало б логічним завершенням процесу декомунізації області.

Так, наприклад, вважає голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Український інститут національної пам'яті від самого початку підтримував пропозицію перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Зважаючи на те, що головним пріоритетом УІНП є завершення декомунізації, зокрема усунення назви "Дніпропетровська" з мапи України, ми підтримуємо обидва проекти постанов щодо перейменування області", - написав у Facebook пан В'ятрович.

На доцільності перейменування області у Січеславську наголошує і український літературознавець, заступник директора Інституту літератури ім. Шевченка Сергій Гальченко. Він впевнений, що країна має повернутися до своїх історичних назв. Назва "Січеславщина" відповідає історії цього краю, пов'язуючи сучасний етап української держави з епохою козацтва. Про це історик заявив на сторінці у Facebook "Громадської підтримка Січеславська ТАК".

"Назва "Січеслав" була неофіційною, але для проукраїнської інтелігенції вона залишалася вживаною. Я маю книжки та збірки, де написано, що вони видані у місті "Січеслав". Тому Січеславська область сьогодні на часі".

Копирайт изображения ГРОМАДСЬКА ПІДТРИМКА "СІЧЕСЛАВСЬКА ТАК"/УКРІНФОРМ Image caption Дніпропетровщина поєднує в собі козацьке та радянське минуле. Ліворуч - символіка прихильників перейменування на Січеславщину, праворуч - знесений у 2016 році пам'ятник радянському діячу Григорію Петровському

На Дніпропетровщині у 16-18 столітті розташовувалися 5 із 8-ми козацтв Запорізької Січі. Історичний топонім також дехто вважає важливим підґрунтям для побудови брендингу регіону.

Думки соцмереж

Дискусія довкола перейменування розгорілася в соціальних мережах. До розгляду цього рішення долучилися й дніпровські митці. Український актор театру й кіно, вихованець Дніпропетровського державного театрального училища В'ячеслав Довженко, відомий за фільмом "Кіборги", підтримав перейменування області на Січеславську. Він вважає, що зміна назви регіону стане одним із кроків на шляху створення нового майбутнього.

"Ініціативу декомунізації я підтримую, тому що це не є наша історія, це історія комуністичної країни, якою ми не є зараз. Тому це правильний шлях, ми повертаємось в історію української держави. Якщо ми створюємо історичну назву, то в першу чергу, ми маємо зробити це для своїх дітей. Я, наприклад, народився в Дніпропетровській області, але ми всі прекрасно знаємо звідки ця назва пішла. Бажаю наступному поколінню народжуватися в Січеславській області", - заявив актор.

Цієї ж думки дотримується журналіст Роман Скрипін. Він на сторінках Facebook підтримав ініціативу зміни Дніпропетровщини на Січеславщину.

"Символи впливають на хід думок людей. Це змінює реальність і ландшафт. Тільки старорежимні апелюють до того, мовляв, що ми звикли до Дніпропетровська, нехай так і буде, а що воно означає - ми не задумуємося. Але і місто Дніпро, і річка Дніпро, ще й область Дніпровська - це якось тупо. Січеславська так", - пояснив Роман Скрипін.

Що каже місцева влада

Але не всі в області радіють перспективі одного дня прокинутися на Січеславщині. Попри популярність цього топоніму серед митців та науковців, міський голова Дніпра не вважає назву "Січеславщина" раціональним варіантом.

Борис Філатов переконаний, що більш доцільною назвою для регіону стало би перейменування області на Дніпровську.

Свою позицію очільник аргументував у коментарі для BBC News Україна. "Я - "за" Дніпровську область і проти Січеславської. Моя аргументація така: мене обирали мером обласного центру - Дніпро, і при перейменуванні області в Січеславську іншим мешканцям України буде незрозуміло, хто мер обласного центру".

"Більшість мешканців регіону проти перейменування нашої області в Січеславську. А ті хто "за" - представляють лише 10-ту частину жителів області. До того ж, сама назва "Січеслав" - це новояз. Я за перейменування в Дніпровську область, що буде логічною і закономірною назвою".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дніпропетровськ став Дніпром у 2016 році

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов є прихильником назви, яка б підтверджувала внесок регіону в козацьку історію.

"Мені особисто дуже близька назва "Січеславщина", адже це повернення до однієї із найвагоміших сторінок української історії - періоду Запорізької Січі, славного козацтва. Цілком можливо, що таке перейменування змогло б підкреслити бурхливу і цікаву долю нашого регіону", - заявив він для BBC News Україна.

Однак, за його словами, сьогодні суспільство не готове прийняти ці зміни. "Це обумовлене звичкою, власними переконаннями або небажанням занурюватися глибше у питання. Певно зараз така назва просто не є своєчасною. Проте, я не здивуюсь, якщо через десять років до цього усі повернуться і область все ж стане Січеславською", - каже керівник регіону.

Попри суперечки прихильників тієї чи іншої назви, оцінити настрої мешканців області наразі неможливо.

За інформацією КМІС, в регіоні не проводилися соціологічні дослідження щодо вподобань самих мешканців області.

BBC News Україна дізналася зі слів представників КМІС, що на подібні опитування не було замовлень ні від міської, ні від обласної адміністрацій.

Після голосування у Раді Конституційний суд має дати свій висновок щодо проектів перейменування. А вже на наступній сесії, що восени, депутати повернуться до цього питання.

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