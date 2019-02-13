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Провокація хабара, "універсами" адмінпослуг, заохочення викривачів корупції - ці та інші кроки для подолання корупції містяться у програмах кандидатів у президенти.

ВВС News Україна аналізує пропозиції найрейтинговіших учасників виборчих перегонів за окремими темами, які, згідно із дослідженнями соціологічних служб, найбільше турбують українців.

Два кандидати - лідер "Опозиційного блоку - За життя!" Юрій Бойко та голова Радикальної партії Олег Ляшко - вирішили не включати до офіційних програм свої наміри щодо зниження рівня корупції в країні.

У програмі Бойка відсутнє навіть слово "корупція". Він лише проголошує ціль - знищити вибіркове правосуддя в країні. Раніше Юрій Бойко порівнював боротьбу з корупцією в Україні зі спортивною рибалкою: "спіймали, сфотографували, відпустили". Він також звинувачував нові антикорупційні структури у піарі та імітації діяльності.

Олег Ляшко переконує у програмі, що корупція в Україні - це наслідок несправедливості та бідності. Хоча у виступі на з'їзді Радикальної партії у січні він висловлювався за повернення до Конституції норми про смертну кару - для корупціонерів, а також зрадників держави і терористів. Навіть обіцяв винести це питання на всеукраїнський референдум.

У програмі Петра Порошенка немає нових пропозицій, спрямованих на подолання корупції. Він лише наголошує на тому, що протягом його керівництва країною вдалося втілити те, що не вдавалося його попередникам - від створення нових антикорупційних структур до ліквідації корупційних схем у державних закупівлях.

У інших кандидатів, чиї програми ми аналізували, планів більше. У пропозиціях Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського є подібні: вони проголошують першочерговим завданням якомога більшу автоматизацію надання адміністративних послуг громадянам. Як висловився Володимир Зеленський, "комп'ютер хабарів не дає".

Більше дізнатися і порівняти плани кандидатів, яких соціологи називають найпопулярнішими, можна із таблиці (прізвища подані за алфавітом).

КАНДИДАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ЩО ОБІЦЯЮТЬ У ПРОГРАМІ Юрій Бойко ● знищимо системне явище вибіркового застосування норм законів правоохоронними органами та судами Анатолій Гриценко ● першочергово буде знищено корупцію в адміністрації президента, уряді, парламенті, СБУ, ГПУ і МВС ● чиновницькі посади будуть скорочені, зарплата посадовцям - підвищена, відповідальність за корупцію посилена, з перевіркою на поліграфі та провокацією хабара ● підтримка зусиль антикорупційних структур та Антикорупційного суду для протидії корупції та покарання злочинців і мародерів Володимир Зеленський ● скасування застави як запобіжного заходу для підозрюваних у корупції, для засудженого - конфіскація майна і довічна заборона обіймати державні посади ● захист держави і матеріальне заохочення викривачу корупціонера ● забезпечення усіх громадян швидким інтернетом і переведення більшості послуг в електронний режим Олег Ляшко - Петро Порошенко ● завершити формування Вищого антикорупційного суду ● підтримувати діяльність антикорупційних органів, створених за часів президентства ● підтримувати кроки, спрямовані на виведення з тіні державних закупівель і ліквідацію корупційних схем Юлія Тимошенко ● запровадження права Національного антикорупційного бюро на провокацію хабара ● надання права громадянам вести приховану аудіо- відеореєстрацію під час спілкування з корумпованими чиновниками та звертатися з цими матеріалами напряму до суду ● перекриття каналів виведення олігархами з України валюти з метою сплати податків у повному обсязі в Україні ● податок на розкіш - не лише фізичним, але й юридичним особам, на яких чиновники записують своє майно ● відкриття мережі "універсамів адмінпослуг", де людина без черг та хабарів може їх отримати від держави

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