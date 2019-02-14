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Більшість кандидатів у президенти підтримують вступ України до НАТО та ЄС. Проте в їхніх офіційних програмах курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію не завжди означений навіть у тих, хто публічно закликав до цього.

Зокрема жодної згадки про НАТО та ЄС немає у програмах Олега Ляшка і Анатолія Гриценка, хоча до оголошення виборчої кампанії вони заявляли про доцільність вступу України до цих організацій.

Юлія Тимошенко про НАТО згадує лише у контексті української армії, кажучи про необхідність модернізації війська відповідно до стандартів альянсу. Хоча нещодавно вона говорила про те, що заявку на вступ до НАТО Україна має подати негайно.

Про перспективи євроінтеграції у її програмі - також ані слова. Водночас вона наголошує на намірах досягти розміру зарплат в Україні на рівні Польщі - країни Євросоюзу.

Росію у програмах більшість із шести кандидатів або не згадують взагалі, або лише у контексті звинувачень в агресії.

У частині стосунків із НАТО, ЄС і Росією найбільше відрізняється програма Юрія Бойка - фактично, його пропозиції є протилежністю до інших програм.

Що саме пропонують кандидати у своїх президентських програмах, читайте у таблиці (прізвища подані за алфавітом).

КАНДИДАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ЩО ОБІЦЯЮТЬ У ПРОГРАМІ Юрій Бойко ● реальний нейтралітет та позаблоковість України ● подолання розбіжностей з усіма країнами-сусідами, у тому числі з Росією Анатолій Гриценко - Володимир Зеленський ● рух України до НАТО та інших безпекових об'єднань, підтверджених на референдумі Олег Ляшко - Петро Порошенко ● місія - вступ до Євросоюзу і НАТО ● 2023 рік - рік подання заявки на вступ до ЄС ● отримання і початок виконання Плану дій щодо членства в НАТО ● притягнення Росії до відповідальності за окупацію українських територій, відшкодування збитків через міжнародні правові механізми Юлія Тимошенко ● ретельна інвентаризація заподіяної Росією шкоди, притягнення її до юридичної відповідальності ● отримання компенсації за шкоду, заподіяну Україні

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