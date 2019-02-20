100 тисяч на дитину, 5 тисяч на корову. Що кандидати обіцяють в економіці

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Найрейтинговіші кандидати у президенти найбільшу частину своїх програм присвячують економіці та соціальній політиці.

Економічне зростання і зниження комунальних тарифів обіцяють усі претенденти на президентську посаду, попри те, що зміна тарифів є прерогативою уряду і парламенту.

Так само усі кандидати обіцяють справедливі пенсії і реформу пенсійної системи, а Юрій Бойко ще й планує суттєве зменшення страхового стажу, хоча новації у пенсійних виплатах - це також не повноваження президента.

Юлія Тимошенко і Юрій Бойко змагаються у розмірі виплат при народженні дитини; зростання виплат, але без цифр, також обіцяє Петро Порошенко.

Юрій Бойко і Анатолій Гриценко підіймають планку темпів зростання економіки: лідер "Опозиційного блоку - За життя!" обіцяє 5-7% щорічно, лідер "Громадянської позиції" - 10%.

Чи не найрадикальніші обіцянки в економіці - у Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко. Лідер "Батьківщини" планує ліквідувати 37 податків, Володимир Зеленський - легалізацію доходів з допомогою одноразової "нульової декларації" для бізнесу, коли кожен бізнесмен сплатить за 5% із задекларованих коштів і легалізувати доходи.

Більше дізнатися і порівняти плани кандидатів, яких соціологи називають найпопулярнішими, можна із таблиці (прізвища подані за алфавітом).

КАНДИДАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ЩО ОБІЦЯЮТЬ У ПРОГРАМІ Юрій Бойко ● зростання економіки до 5-7% на рік● збільшення власного видобутку вугілля, газу● пільгове оподаткування аграріям● відкриття ринку с/г землі за результатами референдуму● перегляд комунальних тарифів ● перегляд пенсійної реформи, зокрема, мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію зменшити до 15 років● підвищення виплат при народженні дитини: за першу дитину - 100 тис гривень, за другу - 200 тис, за третю та наступних - 400 тис гривень Анатолій Гриценко ● економічне зростання темпами 10% щорічно● припинення залежності від імпортного газу, розвиток відновлюваних ресурсів ● зниження комунальних тарифів● підвищення пенсій до економічно обґрунтованого рівня, з урахуванням трудового внеску і кваліфікацію ● середня зарплата в Україні становитиме понад 700 євро, відповідно зростатимуть пенсії.● ринок земель після 100% формування земельного кадастру, зміцнення фінансової спроможності фермерів, зупинки тіньового обігу земель Володимир Зеленський ● впровадження економічного паспорта українця, аби кожна дитина накопичувала на своєму рахунку частку від реалізації державою природних благ ● перехід до страхової медицини ● перехід до накопичувальної пенсійної системи ● монетизація пільг і субсидій● одноразова "нульова декларація" для бізнесу, кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи ● прозорий ринок землі Олег Ляшко ● комунальні послуги у розмірі не більшому ніж 15% доходів ● зниження цін на газ удвічі, за рахунок збільшення видобутку власного газу, відмова від імпортного● дотації селянам, як мінімум 5000 тис гривень на корову ● гідні зарплати вчителям, лікарям Петро Порошенко ● подальше підвищення пенсій, зарплат медикам, вчителям та працівникам культури● збільшення допомоги при народженні і догляді за дитиною● впродовж п'яти років Україна має стати лідером аграрного сектору в Європі ● зниження податкового навантаження, зокрема, через заміну оподаткування прибутку підприємств на оподаткування виведення капіталу з країни● посилення безпеки власників і захисту прав власності та інвестицій● перетворення України на транспортно-логістичний хаб Європи Юлія Тимошенко ● у перший місяць роботи ціни на газ будуть зменшені у два рази, буде зменшено тарифи на тепло і гарячу воду ● запровадження персоніфікованої пенсійної реформи● обов'язкове медичне страхування, через 5 років підвищення зарплати лікарям до рівня Польщі ● збільшення виплат при народженні дітей: 50 тис гривень - першої дитини, 100 тис гривень - другої, 150 тис гривень - третьої і наступних дітей● ліквідація податкової міліції● ліквідація 37 корупціогенних податків

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