"Я не просив мене народжувати". Чоловік хоче судитися з батьками через своє життя

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27-річний житель Індії планує подати судовий позов проти своїх батьків. Він звинувачує їх в тому, що вони дали йому життя без його згоди.

В розмові з BBC бізнесмен Рафаель Самуель розповів, що вважає неправильним заводити дітей, адже цим батьки прирікають їх на пожиттєві страждання.

Пан Самуель, звісно, розуміє, що ми просто не можемо дати жодної згоди на своє народження, проте наполягає: "Народитися - це не наше з вами рішення".

А отже, якщо нас ні про що не питали, то ми маємо до кінця життя отримувати фінансову компенсацію, додає Самуель.

Подібні претензії до власних батьків могли б спричинити розкол у сім'ї, проте сам чоловік наполягає, що в нього чудові стосунки як з мамою, так і з татом. Вони є юристами і тому до можливого судового позову сина ставляться з гумором, каже він.

"Змушена висловити захват безрозсудністю свого сина, який збирається подати до нас до суду, знаючи, що ми юристи. Якщо Рафаелю вдасться надати раціональне пояснення того, як же ми могли отримати його згоду на прихід у цей світ ще до його народження, я визнаю свою помилку", - каже Кавіта Карнад Самуель.

Погляди пана Самуеля ґрунтуються на філософії антинаталізму, прихильники якої вважають, що життя сповнене страждань і нещасть, і тому люди мають припинити розмножуватися.

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Це, каже чоловік, призведе до поступового вимирання людства, що у свою чергу матиме лише позитивні наслідки для планети.

"Стільки людей страждають. Якщо людство зникне, Земля і тварини стануть лише щасливішими. Їм точно буде від цього краще. До того ж людям після цього не доведеться страждати", - пояснює свою точку зору Самуель.

Рік тому він створив Facebook-сторінку під назвою Nihilanand, де публікуються його фото з написами в дусі "Чи не є примушування дитини прийти у цей світ і будувати кар'єру формою рабства?".

За словами пана Самуюеля вперше він став думати про подібні речі ще у п'ятирічному віці.

"Я був звичайною дитиною. Одного дня я був дуже засмучений, не хотів йти до школи, але мої батьки все одно наполягали, аби я йшов. Тож я запитав в них: "Чому ви мене завели?". Батьку нічого було відповісти. Думаю, якби в нього була якась відповідь, в майбутньому я б ставився до всього цього інакше".

Поступово ця ідея поселилася у його голові і захоплювала його свідомість. Зрештою Самуель вирішив розповісти про це батькам. Відповідь мами була такою: "О, як чудово".

"Мама сказала, що хотіла б зустрітися зі мною до мого народження - і що якби їй це вдалося, вона б ніколи мене не народила", - зі сміхом згадує Самуель.

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Сама Кавіта Карнад Самуель коментує погляди свого сина так: "Я дуже щаслива, що він виріс безстрашним, незалежно мислячим чоловіком. Впевнена, він знайде свій шлях до щастя".

Рафаель Самуель додає, що планує подати до суду на батьків лише з однією причини: він вірить, що без людей світ дійсно стане кращим.

Про плани судитися з батьками він розповів своїй мамі півроку тому - прямо під час сніданку: "Вона сказала, що з цим немає жодних проблем, але додала, що для мене цей процес не буде простим. "Я знищу тебе в суді", - згадує слова жінки пан Самуель.

Наразі він займається пошуками адвоката, який зайнявся б цієї справою. Щоправда, поки без особливих успіхів.

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Чоловік каже, що чудово розуміє, що судді навряд захочуть розглядати його позов. "Але я хочу його подати, аби висловити свою точку зору", - пояснює він.

Реакція на публікації Самуеля в соцмережах різна: хтось його підтримує, інші навпаки критикують. Дехто навіть радить йому "піти і вбитися".

"Хтось ображається на мене, хтось ображає. Ті хто, мене принижує, - нехай продовжують. Я чую й тих, хто висловлює підтримку. Я закликаю їх відкрито про це заявити".

На питання про те, чи дійсно він відчуває себе нещасним через те, що народився, Самуель відповідає: "Я хотів би не народжуватись. Але я нещасливий не через це. В мене хороше життя, але було б краще, якби мене тут не було. Це як хороша кімната, в якій тобі все ж не хотілося б опинитися".

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