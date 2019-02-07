Субсидії готівкою - хто, де і як отримає

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Вже у березні частина тих, хто отримує субсидії, розраховуватимуться за комунальні послуги готівкою.

Рішення про це уряд ухвалив 6 лютого.

Нова система розрахунків діятиме паралельно із тою, що уряд запровадив лише місяць тому, у січні 2019 року. Вона передбачає безготівкові розрахунки через "Ощадбанк" та виплату зекономлених грошей по завершенні опалювального сезону.

У травні уряд планує порівняти ефективність обох варіантів і ухвалити рішення щодо того, як виплачуватимуться субсидії надалі.

За попередніми планами, у травні до грошової форми виплати субсидій мають приєднатися ті, хто отримуватиме їх і влітку. А у жовтні - ті, хто отримуватиме субсидії вже у новому опалювальному сезоні.

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Хто?

По-новому, готівкою отримуватимуть субсидії "старі" субсидіанти - ті, кому вона була призначена у 2018 році. У березні вони отримають кошти для оплати лютневих платіжок, у квітні - за березень, у травні - за квітень.

За словами Тетяни Голубенко із Міністерства соціальної політики, таких отримувачів буде близько 3,7 млн домогосподарств, із яких близько 70% - пенсіонери.

Де?

"Старі" субсидіанти зможуть отримати гроші в "Ощадбанку" через систему "Швидка копійка".

Там же, в "Ощадбанку", зможуть отримати субсидію пенсіонери, які отримують пенсію саме у цьому банку.

Якщо пенсійні виплати здійснюються через інші уповноважені банки, то субсидію можна буде отримати за пенсійною карткою цього банку.

Якщо пенсіонери отримують пенсію на пошті, то там же вони отримають і житлову субсидію.

При цьому усі виплати пенсіонерам мають надійти одночасно із пенсією.

Як?

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Близько 70% тих, хто отримує субсидії, - пенсіонери

Щоб отримати субсидію тим, кому вона призначена з 2018 року, і хто не є пенсіонером, треба звернутися до "Ощадбанку" і надати паспорт та ідентифікаційний код. Для виплати субсидій у квітні і травні банк відкриє для таких одержувачів субсидій окремий рахунок.

У березні "Укрпошта" має доставити повідомлення про те, скільки коштів надійде субсидіанту і де їх отримати.

Якщо між призначеною субсидією і реальними платіжками буде різниця, тобто, якщо отримувач субсидії зміг зекономити і використав менший обсяг послуг, він зможе розпоряджатися готівкою на власний розсуд.

Паралельний варіант

Ті, хто звернувся за субсидією у 2019 році, так звані "нові" субсидіанти, поки що отримуватимуть субсидії "по-старому" - у безготівковій формі на спеціальний рахунок в "Ощадбанку".

Проте зекономлені кошти також можна буде отримати готівкою по завершенні опалювального сезону.

У травні, по завершенні опалювального сезону, уряд обіцяє проаналізувати два варіанти виплати субсидій, і обрати більш ефективний. Саме за ним, як очікується, будуть призначатися і виплачуватися субсидії вже у наступному опалювальному сезоні.

Гроші на довірі

В уряді сподіваються, що зекономлені на комунальних платежах кошти люди витратять на підвищення енергоефективності свого житла - утеплення осель, заміну вікон, встановлення лічильників.

"Людина, яка споживає менше газу і, відповідно, менше сплачує, може ці кошти інвестувати в енергоефективність, і надалі економити ще більше власних коштів",- заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

Натомість оглядачі припускають, що більшість субсидіантів, пенсіонери, можуть витратити гроші на щось інше, - наприклад, на ліки.

Водночас раніше в уряді висловлювали побоювання, що отримавши готівку, люди можуть взагалі припинити оплачувати комунальні рахунки. Саме цим пояснювали запровадження системи безготівкових розрахунків через спеціальний розрахунок в "Ощадбанку" від січня цього року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент каже, що довіряє українцям в тому, що отримавши "живі" гроші, вони заплатять за комуналку

Втім, як заявив президент Петро Порошенко, запроваджуючи реальну монетизацію субсидій, що передбачає виплати готівкою, влада показує, що довіряє українцям:

"Українцям не довіряли. Не довіряли, бо казали, що якщо віддати готівку пенсіонерам, малозабезпеченим, то вони не заплатять. Хочу наголосити, що і я як президент, і прем'єр-міністр, і уряд довіряємо українцям".

Втім, є і цілком дієвий запобіжник: разом із початком виплати субсидій "живими грошима" уряд скоротив із двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати комунальних послуг. Винятком буде ситуація, коли Мінсоцполітики, у підпорядкуванні якого нині є усі розрахунки із субсидіями, не забезпечило їх виплату.

На початок цього опалювального сезону - у листопаді 2018 - борги населення за комунальні послуги вже становили 43,4 млрд грн млрд грн. За попередніми даними, впродовж зими ця сума вже перевищила 50 млрд грн.

Банківські і фінансові застереження

Виплата коштів на рахунки у різних банках для пенсіонерів за новою системою частково відповідає на критику, що лунала від банкірів щодо системи безготівкових розрахунків за субсидіями через "Ощадбанк".

Тоді у банківських колах говорили про порушення конкуренції. Проте виглядає, що питання до вибору уряду на користь "Ощадбанку" для виплати субсидій не пенсіонерам, залишаться.

Експерти також звертають увагу на обсяги операцій, пов'язаних із субсидіями, які тепер можуть стати готівковими. Лише у березні, за даними Мінсоцполітики, буде виплачено близько 6 млрд грн. Загалом у бюджеті на виплату субсидій цього року призначено 55 млрд грн. Поки незрозуміло, як вплине на інфляцію виплата таких коштів готівкою.

Збіг обставин

Копирайт изображения PRESIDENT.GOV.UA Image caption Перехід на виплату субсидій готівкою ініціював президент Порошенко

Оглядачі також звертають увагу на те, що перші грошові субсидії будуть виплачені лише за пару тижнів перед першим туром президентських виборів.

Втім, чинний президент Петро Порошенко заперечує зв'язок між цими подіями.

"Моя мета і це не для березня, це назавжди, щоб субсидії були готівкою, щоб люди зекономлені гроші мали можливість спрямувати на власні потреби, щоб мотивація була знизити енергоспоживання", - заявив пан Порошенко.

За даними уряду, на сьогодні субсидії отримують майже 4 млн домогосподарств. Майже 70% отримувачів субсидій - пенсіонери.

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