Гнап про скандал із грошима "Слідство.Інфо": не повернув, бо "не вистачало часу"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дмитро Гнап подав документи до ЦВК 3 лютого, але його ще не зареєстрували офіційно кандидатом у президенти

Колишній журналіст-розслідувач, а нині політик Дмитро Гнап опинився у центрі скандалу пов'язаного з грошима, які його журналістський проект "Слідство.Інфо" отримав у вигляді премії у 2015 році й пообіцяв віддати на потреби армії.

Політик, якого 20 січня партія "Сила людей" висунула кандидатом у президенти, підтвердив, що кошти на допомогу армії витрачені не повністю, а близько 9 000 євро досі лежать у нього в банку.

Ці кошти він пообіцяв уже завтра віддати "Слідству.Інфо".

Дмитро Гнап заявив, що не має наміру "зніматись з президентської компаніі" через скандал, бо "нічого поганого" не зробив.

У чому суть справи?

У 2015 році проект журналістів-розслідувачів "Слідство.Інфо", керівником якого був тоді Дмитро Гнап виграв премію за внесок у розвиток журналістики у Східній Європі.

До премії додавалася грошова винагорода у розмірі 15 000 євро.

Тоді сам Гнап написав у Facebook, що журналісти проекту вирішили віддати кошти премії на "потреби наших бійців на фронті".

Вчора журналістка проекту Анна Бабінець написала у Facebook, що була впевнена, що "приз дійсно пішов на армію", але при перевірці виявила, що це не так.

За її словами, у 2015 році на момент виплати суми премії "Слідство.Інфо" не мало свого окремого банківського рахунку, а тому кошти надійшли Дмитру Гнапу і частина цих грошей досі перебувають у нього.

У відповідь сам Дмитро Гнап у Facebook розписав на що витратили кошти премії: 2 000 євро - передали роті розвідників під Бахмутом через волонтерку Олену Козаченко, а ще 3 917 євро витратили на поточні потреби проекту "Слідство.Інфо".

Залишок коштів у 9 083 євро Дмитро Гнап пообіцяв перевести на рахунок проекту, заявивши, що вони знаходяться у нього у депозитній скриньці в банку.

Керівник Агенції журналістських розслідувань "Четверта влада" Володимир Торбіч підтвердив, що 1 000 євро з грошей премії витратили на одяг для військових, а ще 1 000 євро - на покриття половини вартості тепловізора.

Він заявив, що має підтвердження цього у вигляді чеків і фотографій.

Через цю ситуацію Дмитра Гнапа, який збирав 2,5 мільйона гривень на свою заставу як кандидата в президенти шляхом відкритого збору коштів від небайдужих громадян, почали критикувати.

Двоє депутатів Верховної Ради Остап Єднак та Наталія Веселова з партії "Сила людей" назвали ситуацію навколо Дмитра Гнапа "неприйнятною".

"Ми припиняємо підтримку Дмитра як кандидата. Закликаємо Дмитра зняти кандидатуру", - заявили вони.

Поки сама партія жодної офіційної заяви не зробила.

Гроші на "чорний день"

У четвер ввечері сам Дмитро Гнап провів лайв у Facebook у якому виклав дещо розширене пояснення ситуації, давши таким чином свою відповідь на критику.

Копирайт изображения UNIAN Image caption 2,5 мільйона гривень, необхідних для застави у ЦВК, Дмитро Гнап зібрав через краудфандингову кампанію

Чому не все витратили на армію

Він сказав, що спочатку дійсно збирався витратити гроші на потреби армії, але не зробив цього через необхідність фінансування проекту "Слідство.Інфо".

За словами Дмитра Гнапа, тодішній керівник "Громадського", з яким працювало "Слідство.Інфо", Роман Скрипін у кінці 2015 році заблокував рахунки проекту і вони протягом декількох місяців не мали фінансування.

"Щоб проект не зупинився, він продовжив виходити щотижня - довелося використовувати частину цієї премії", - сказав Дмитро Гнап.

Це політик назвав фінансуванням "кешем", при цьому він не уточнив, чи йде мова про так звану виплату зарплат "у конвертах".

"Ви знаєте, як це робиться, не приємно про це говорити, але часом доводиться у нас, в нашій країні, якісь потреби закривати "кешем", - сказав він.

BBC News Україна звернулись до Романа Скрипіна з проханням прокоментувати цю ситуацію.

Чому не повернув проекту

Гнап сказав, що це його "лажа".

"Колись не вистачало часу, колись я думав, нехай полежать", - сказав політик.

Він сказав, що його "здивувала" позиція журналістів "Слідство.Інфо", які, за його словами, знали про те, що залишок премії залишився у Гнапа у депозитній скриньці.

"Я нагадував, що у нас є залишок тих коштів, тієї премії і що ми його будемо витрачати, якщо нам знову буде погано".

Він додав, що після першого ж дзвінка з нагадуванням погодився повернути гроші.

Дмитро Гнап відзначив, що сьогодні взяв гроші з депозитної скриньки і перерахує їх у вигляді благодійного внеску "Слідству.Інфо".

Чому немає у декларації

При подачі документів для реєстрації кандидатом у президенти обов'язково необхідно подати декларацію про майновий стан.

Дмитро Гнап таку декларацію за 2017 рік подав, проте залишок коштів від премії не вказав.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дмитро Гнап не вказав залишок коштів від премії у своїй електронній декларації

Екс-журналіст пояснив, що не вказав кошти навмисно.

"Ці гроші були публічні, ми про них публічно заявили. Люди знали, що вони у мене, але це не мої особисто гроші - тому я не вносив їх у декларацію", - сказав він.

BBC News Україна звернулись до Нацагентства з питань запобігання корупції, яке відповідає за перевірку декларацій кандидатів у президенти, з проханням прокоментувати цю ситуацію.

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