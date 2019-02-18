Небесна сотня. Карта розстрілів на Майдані

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18 - 21 лютого у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Євромайдану, які називають завершальним етапом "Революції гідності". Результатом стала втеча з країни Віктора Януковича та частини його оточення.

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Карта створена за допомогою Carto. Джерела: ГПУ, "Історична правда", Nebesnasotnya.com. Фото: Getty Images, УНІАН

Зранку протестувальники почали "Мирний наступ" з Майдану до Верховної Ради, який перетворився в запеклі сутички між "майданівцями", силовиками і так званими "тітушками".

Тисячі мітингувальників пройшли по Інститутській, потім змогли подолати кордони правоохоронців і вийти на вулицю Грушевського.

Коли на вулицях поруч - Шовковичній, Липській, Кріпосному провулку - почалися сутички, силовики і "тітушки" відтіснили протестувальників звідси, а згодом захопили барикади на початку вулиці Грушевського, які "майданівці" утримували ще з "Вогнехреща" 19 січня.

Протистояння було й у Маріїнському парку, де проти "майданівців" також діяли силовики та "тітушки".

Від початку зіткнень цього дня "тітушки" у масках і з битами відкинули "майданіців". Є свідчення, що вони застосовували вогнепальну зброю.

Тоді ж протестувальники кинули запалювальну суміш в офіс Партії регіонів на Липській, де спалахнула пожежа.

Вже увечері силовики змогли витіснити протестувальників з урядового кварталу вглиб Майдану, прорвавши барикади на Інститутській. Почався штурм, який влада назвала антитерористичною операцією.

Палали барикади, табір і Будинок профспілок, у якому на той час протестувальники розгорнули госпіталь.

В результаті зіткнень на Майдані та навколо нього 18 лютого загинуло 18 активістів, 500 - були поранені.

Всю ніч на 19 лютого тривало протистояння на Майдані. Однак зранку до протестувальників прибуло підкріплення з регіонів і їм вдалося повернути позиції по периметру Майдану Незалежності.

Після штурму лідери опозиції вчергове ходили на переговори до на той час ще президента Віктора Януковича. А по завершенню зустрічі повідомили, що штурму Майдану більше не буде - домовилися про перемир'я.

За офіційними даними, у ніч з 18 на 19 лютого загинуло 17 "майданівців", понад 200 - були поранені. Активісти спільноти ЄвромайданSOS заявили про десятки зниклих, з якими рідні чи знайомі втратили зв'язок 18-19 лютого після сутичок з силовиками.

В ніч на 20 лютого ситуація на Майдані загалом була спокійною, але зранку поновилися сутички з боку Інститутської.

Зранку "Беркут" і Внутрішні війська почали відступати з Майдану. Протестувальники сприйняли це як можливість до просування по Інститутській.

Активісти стали підійматися вулицею й потрапили під перехресний обстріл. Загинуло кілька десятків людей.

Тим часом на Майдані вдалося загасити пожежу у Будинку профспілок. З регіонів продовжували прибувати автобуси з новими протестувальниками, а зі сцени на Майдані оголосили, що на Інститутській у багатьох активістів вогнепальні поранення. "Євромайдан" оголосив мобілізацію.

Цього ж дня до Києва прибула делегація з ЄС, аби налагодити переговори і припинити криваве протистояння. Цілий день та наступну ніч міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі спілкувалися з лідерами опозиції та Віктором Януковичем.

Поки йшли переговори, на Інститутській вже були зафіксовані десятки смертей. За офіційними даними, цього дня загинуло 48 активістів.

Зранку з'явилася інформація, що Віктор Янукович готовий піти на дострокові президентські вибори.

Цього дня значна частина силовиків та спецтехніки залишили урядовий квартал. Опівдні президент та лідери опозиції у присутності делегації ЄС підписали угоду з врегулювання кризи, яка передбачала повернення до Конституції 2004 року, дострокові вибори президента та розслідування насильства на Майдані.

А ввечері весь Майдан попрощався із загиблими "майданівцями", яких назвали "Небесною сотнею".

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Виступи політиків люди зустріли невдоволеними вигуками: промову Віталія Кличка перервав один із сотників Майдану Володимир Парасюк, який заявив, що без відставки Януковича активісти підуть у збройний наступ. Тисячі присутніх підтримали цю заяву. "Правий сектор" заявив, що не складе зброї й готовий взяти відповідальність за подальший розвиток подій.

На тлі протестів увечері Віктор Янукович у супроводі охорони вилетів до Харкова, а звідти через Крим втік до Росії.

За різними оцінками, з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані та біля нього загинуло від 78 до 83 активістів. Наймолодшому з них - Назару Войтовичу було 17, найстаршому - Івану Наконечному - 83 роки.

Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Так "Небесна сотня" стала сотнею буквально.

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