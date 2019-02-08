Гнап та інші: п'ять скандалів навколо антикорупціонерів в Україні

Копирайт изображения Укрінформ Image caption 3 лютого Дмитро Гнап подав документи до ЦВК як кандидат у президенти. А за кілька днів навколо нього спалахнув скандал через кілька тисяч доларів журналістської премії

Кандидат у президенти та вже екс-журналіст-розслідувач і керівник проекту "Слідство.Інфо" Дмитро Гнап опинився у епіцентру скандалу через 9 тисяч євро премії.

Що саме йому закидають та кого ще з антикорупціонерів України звинувачували в корупції?

Дмитро Гнап

У 2015 році об'єднання "Слідство.Інфо" виграло премію за внесок у розвиток журналістики у Східній Європі - 15 тис. євро.

Тоді сам Гнап написав у Facebook, що журналісти вирішили віддати кошти премії на "потреби наших бійців на фронті".

Згодом з'ясувалося, що 2 тис. євро справді передали роті розвідників, ще 3 917 євро витратили на поточні потреби проекту "Слідство.Інфо" через конфлікт з Романом Скрипіним, а ще трохи більше 9 тис. євро залишилися "кешем" у банківській скринці Дмитра Гнапа.

"Мене трохи здивувала позиція моїх колишніх колег, вони прекрасно знали про існування цієї премії, і що вона знаходиться у мене як керівника проекту", - відзначив сам Гнап і пояснив, що тримав гроші "на чорний день, якщо нам знову буде погано".

Наразі кандидат у президенти пообіцяв якнайшвидше перевести всі ці кошти на рахунок свого колишнього проекту.

"Я нічого не крав", - наголосив Дмитро Гнап і додав, що не буде зніматися з президентських перегонів через цю ситуацію.

Оксана Величко

Копирайт изображения УНІАН Image caption Координатор урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" Оксана Величко під час засідання Кабінету Міністрів України, в Києві, 22 березня 2017 р.

Координатор урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" та дочка депутата Київради Володимира Бондаренка Оксана Величко стала героїнею сюжету програми "Гроші" (канал "1+1") у січні 2019 року.

У ньому йшлося про те, що жінка володіє 5 квартирами, 12 земельними ділянками, зокрема на Київщині та у Карпатах, а також двома будинками.

Журналісти висловили здивування, звідки у антикорупціонерки стільки нерухомого майна, та закинули їй, що не все воно повністю і правильно задекларовано.

Сама Оксана Величко пояснила, що раніше 20 років працювала у бізнесі і це дозволило їй придбати принаймні частину зі згаданої нерухомості.

Ще частина дісталася від колишнього чоловіка, який, зокрема, переписав свій будинок на сина.

А коаліція "Реанімаційний пакет реформ", до якої входить і громадська організація "Разом проти корупції", висловила вимогу до каналу "1+1" спростувати інформацію програми "Гроші" про Оксану Величко.

"Припускаємо, що цей епізод дискредитації ініційований організаторами корупційних схем, проти яких виступає "Разом проти корупції". Останнім часом важливим напрямком для громадських активістів була ліквідація корупційної схеми на ринку оцінки майна", - йшлося у заяві.

Оксана Величко нещодавно написала у Facebook, що кампанія дискредитації проти неї триває - оприлюднили відео вже про її сина та про те, що він нібито їздив у 2014 році на конкурс краси у Москві.

Віталій Шабунін

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віталій Шабунін - організатор багатьох мітингів проти корупції, але одного разу пікетували і його будинок. Активіст звинуватив у цьому СБУ.

Голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у 2017 році звинуватили у "підозрілому збагаченні", проявом якого став придбаний будинок під Києвом.

Опоненти випустили відео, у якому стверджували, що Шабунін заробляє 1,5 тис. доларів на місяць і при цьому дозволив собі придбати будинок, "оціночна" вартість якого складає 250 тис. доларів.

Під згаданим будинком кілька людей навіть провели мітинг зі звинуваченням Шабуніна в корупційний діях.

Сам Віталій всі звинувачення назвав тиском з боку влади через його антикорупційну діяльність та просування електронних декларацій для чиновників. А пікет під будинком, на його думку, організувала СБУ.

Згодом він показав свою нову оселю виданню "Новое время" і розповів, що насправді будинок коштує 85 тис. доларів, а гроші на нього він отримав від продажу старої квартири, а також позичив у батьків.

Сергій Лещенко

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергія Лещенка запідозрили у сумнівному придбанні квартири в центрі Києва

Ще одному екс-журналісту, а нині депутату Сергію Лещенку закидають сумнівне придбання квартири площею 192 квадратні метри у новобудові в центрі Києва.

Вартість квартири оцінили у близько 300 тисяч доларів.

Сам Лещенко написав у Facebook, що половину коштів він позичив у Олени Притули, шеф-редактора "Української правди", де він працював до обрання депутатом.

Ще частину коштів склали його власні заощадження, а решта виплати за квартиру - гроші його "коханої людини" Анастасії Топольської.

Сергій Лещенко зазначив, що принципово оформив придбану квартиру на себе, оскільки є "прихильником прозорості". А резонанс щодо цього питання назвав політичним тиском.

Водночас Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило, що знайшло ознаки корупції при купівлі квартири Лещенком - він, мовляв, взяв 3 млн 770 тис грн як безвідсотковий кредит у керівника "Української правди" Олени Притули. А це може кваліфікуватися як подарунок, що суперечить антикорупційному законодавству.

У березні 2017 року суд закрив провадження проти Сергія Лещенка, однак 31 січня 2019 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що розслідування триває, "але чомусь не проявляє активності".

Назар Холодницький

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова САП Назар Холодницький замість виконання своїх обов'язків щодо боротьби з корупцією минулого року багато часу присвятив публічній боротьбі проти керівника НАБУ Артема Ситника та генпрокурора Юрія Луценка

Фігурантом скандалів був і сам голова САП Назар Холодницький, який є офіційним "антикорупціонером" - його підлеглі виконують прокурорські функції у справах, які розслідують детективи НАБУ.

Навесні 2018 року набув розголосу конфлікт між керівниками обох антикорупційних органів - САП та НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко звинуватив керівника САП Назара Холодницького у дисциплінарних порушеннях і пообіцяв домогтися його звільнення з посади.

Водночас Назар Холодницький виявив, що його підслуховували в робочому кабінеті, встановивши "жучок" в акваріумі.

А згодом НАБУ звинуватило його у "зливі" інформації підозрюваним у справі про зловживання в міськраді Одеси, в якій фігурує мер Геннадій Труханов, та інших порушеннях.

Сам Назар Холодницький усі звинувачення відкидав й у відповідь звинуватив опонентів з НАБУ у поганій підготовці антикорупційних справ.

Зрештою, у липні 2018 року комісія прокурорів визнала обґрунтованими скарги щодо порушень Холодницького, але відмовилась його звільняти - йому винесли догану.

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