НеПроґавте: ЄС і НАТО в Конституції та валюта по-новому

Запекла політична боротьба, трагічні втрати культури, революційні нові правила валютного обміну, що буде з курсом гривні, а також найкращі світлини тижня - все це у підбірці тем тижня, про які вам варто знати.

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У четвер Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, закріпивши курс на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО. Тепер справа за підписом президента.

Чи візьмуть після цього нас у ЄС і НАТО, або це просто декларація намірів? Пояснюємо:

Помер актор Юрський і репер Децл

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У п'ятницю після тривалої хвороби у віці 82 років помер відомий актор Сергій Юрський. Широкий глядач, певно, найбільше пам'ятає його за роллю великого комбінатора Остапа Бендера.

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3 лютого стало відомо про смерть одного з найвідоміших реперів Росії Кирила Толмацького, знаного під псевдонімом Децл. У 35 річного репера раптово сталася зупинка серця після концерту у російському Іжевську.

Ігри валют

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Напевно всі помітили те, як останнім часом зміцніла гривня. Ми вирішили розібратись, скільки триватиме посилення гривні, а також чи є тут фактор виборів.

Побачивши курс іноземних валют, ви можете вирішити трохи й собі прикупити. Тут теж не обійшлося без новацій. І мова не тільки про можливість обмінювати валюту онлайн.

Здоров'я і харчування

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Нам завжди казали, що сніданок найважливіша їжа за день: дає нам енергію, необхідні поживні речовини й допомагає відмовитись від перекусів протягом дня. Але не все так просто.

Вчені вважають, що сніданок може навпаки стимулювати нас їсти більше протягом дня.

А ось ще підказка до здорового харчування - їжте пармезан. Цей багатий кальцієм, амінокислотами, білками і вітаміном А італійський делікатес навіть призначають як лікувальний засіб.

Чи справді детокс-дієти очищають організм від токсинів і допомагають схуднути? Відповідь тут:

Наука про клімат і мумії

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Як так виходить, що усі навколо говорять про глобальне потепління, але зими в багатьох регіонах стають тільки суворішими? Пояснюємо, чому тут немає суперечності.

Після того, як впевнились у реальності глобального потепління, перенесімось у сиву давнину.

У Єгипті завершили реконструкцію, певно, найвідомішого фараона - Тутанхамона. Ось тут розповідаємо про те, що вийшло:

Світлини тижня

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Цього тижня вся Азія зустрічала новий рік за місячним календарем - а це завжди свято з феєрверками та вогнями.

Стали відомі фіналісти престижного фотоконкурсу Sony World Photography Awards і серед них є світлини на будь-який смак.

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