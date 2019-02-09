Копирайт изображения iStock

День святого Валентина - справжнє "мінне поле" для того, хто шукає ідеальний подарунок коханій людині. Це навіть гірше, ніж Різдво, день народження або річниця стосунків.

Вирішили подарувати щось сентиментальне і особисте? Можливо, навіть зроблене своїми руками? Та чи не буде це занадто... дешево?

Радо повідомляємо, що знайшли найбільш дивний подарунок усіх часів: чудернацький, але надзвичайно ефектний букет із солінь.

Композиція з маринованих або солоних огірків до дня святого Валентина від американського консервного заводу коштує лише 45 доларів.

Новина одразу ж отримала відгук у соцмережах.

"Не буду брехати. Я була б не проти отримати такий солоний букетик", - так відреагувала у Twitter користувачка Мері Еліс.

Гордий автор цієї огіркової композиції дуже переконливо доводить користь своєї незвичайної новації.

"Ми знаємо, що солоні та мариновані огірочки люблять майже всі. Тому не воліли б нічого більшого аніж отримати подарунок до Дня святого Валентина зі своєю улюбленою закускою", - так Тревіс Грілло пояснив свою ідею виданню Today.

"Букет з маринованих огірків не лише красивіший за десяток червоних троянд і корисніший, ніж шоколадні цукерки, але й більш креативний".

Якщо ви не в США і хочете зробити свою власну доступну версію такого подарунка, все, що вам потрібно, - це солоні огірки, кілька бамбукових шампурів для шашликів і ваза. Вуаля!

Реакція шанувальників Дня закоханих у соцмережах була, на диво, позитивною.

"Забудьте про квіти у День святого Валентина. Якщо кохаєте мене, надсилайте букет із солоних огірків", - написала користувачка під ніком Princess Maleah.

Коко Кіз так відреагувала на цю новину: "За того, хто подарує мені букет з маринованих огірків, можливо, вийду заміж без роздумів".

Були й ті, яким такі букети не дуже сподобались.

"Букети з огірками - це круто? Я б розплакалась, якби отримала такий", - написала користувачка під ніком Габбі.

Наразі цей дивний і водночас прекрасний подарунок доступний лише в США, та не хвилюйтесь: є безліч інших чудернацьких подарунків, які можна отримати без подорожі до Америки.

У цей день люди згадують не лише своїх нинішніх, а й колишніх. Тож, якщо ви вважаєте, що ваш колишній більше схожий на таргана, ніж на людину, ви можете зробити ще один крок і назвати комаху його іменем.

Як повідомляє відання The Sun, таку послугу пропонують напередодні Дня святого Валентина в зоопарку американського міста Ель-Пасо в штаті Техас.

Однак, якщо ваше серце наповнене любов'ю, а не помстою, можна придбати "ковбасу кохання". Така от одночасно провокативна і романтична назва.

Легкий трюфельний м'ясний продукт у формі серця, загорнутий в бекон, - надійний шлях до серця кожного.

Минулого року піцерія у Нью-Джерсі створила їстівні букети для молодят, які люблять побалувати себе випічкою.

Просто уявіть - тісто, помідори, сир і пепероні майстерно згорнули так, що все це нагадує квіткову композицію.

І це ще не все. Лишень погляньте на ці чудові композиції з яловичини, курки та пончиків.

Контент недоступний

Контент недоступний

Контент недоступний

Тож, якщо ви раптом забули про подарунок і панікуєте вранці 14 лютого, чому б просто не піди до супермаркету і не закупитись солоними огірками? Зрозуміло, що більшість людей будуть трохи збентежені вашою пропозицією... але, якщо вам жбурнуть цим букетиком просто в обличчя, матимете принаймні чим закусити.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.