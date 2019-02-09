Що ми приховуємо від коханих?
Той, хто мав стосунки, знає, що маленька брехня іноді допомагає згладжувати відмінності і робить життя простішим.
Ви не коментуєте її жахливу асиметричну зачіску, поведінку її настирливих батьків і просто мило посміхаєтесь під час чергової романтичної вечері. Байдуже, що страви, які вона приготувала їсти неможливо, бо вони пригоріли і недосолені, - та кохана ж витратила на це купу часу.
Дослідження Робіна Данбара, психолога-еволюціоніста з Оксфордського університету, показують, що невинна маленька брехня може допомогти зберегти стосунки.
"Обман з любов'ю" - це спосіб захистити почуття. Наприклад, потай заплатити за парковку, не розповідати у всіх деталях, як померла ваша кішка, і похвалити вбрання коханої людини. Це, як свідчить теорія, може допомогти зміцнити зв'язки у парі.
Пост на цю тему на онлайн-сервісі Reddit став вірусним в англомовному інтернеті і отримав 10 тисяч коментарів. Люди розповідали про маленькі таємниці, якими вони не діляться з коханими, щоб не засмучувати їх. І ні, мова не йде про жахливі речі, як то обман або крадіжка.
Варіантів було безліч: від кумедних до справді дуже милих. Наприклад, чоловік підмінив улюблене намисто своєї дружини, яке вона загубила, щоб та не засмутилась; жінка зробила вигляд, що не знає про останні популярні меми, щоб її партнер міг показати їй своїх "фаворитів" і почуватися "в тренді"; або шанувальник фітнесу під прикриттям, який потайки вибирається вночі з дому, щоб піти в спортзал, коли його дружина міцно спить.
Деякі навіть мають свої "таємні схрони".
"У кожного є принаймні одна таємниця від коханої людини. Я, наприклад, маю секретну скриньку за фото на тумбі коло ліжка, де зберігаю гострі чіпси Cheetos", - пише користувачка Емма.
"Моя найбільша таємниця від мого хлопця - це те, що я насправді вмію різати цибулю, просто дуже люблю дивитись, як це робить він", - розповідає Джен.
"Сьогодні прибирав на кухонних полицях і знайшов схрон своєї дівчини з печивом Oreo", - ділиться своїми враженнями користувач під ніком Mr. Drinks On Me.
Якщо ваш найбільший секрет - це схованка з бісквітом, то ви - щасливчик, якому немає про що турбуватись.
А якщо ваші таємниці не такі вже безневинні?
Як показують дослідження, замовчування реальної зарплати або таємні думки про подружню зраду можуть негативно позначитись на вашому психічному здоров'ї.
Аніта Келлі, професор психології в університеті Нотр-Дам (Індіана, США), виявила в своєму дослідженні, що люди, які довго тримають в секреті особисті речі, більш схильні до негативних побічних ефектів, таких як сором, провина і занепокоєння. Про це вона розповіла виданню The Telegraph.
Інше дослідження, проведене в університеті Каліфорнії в Санта-Барбарі, свідчить, що позбавлення від тягаря таємниці може в підсумку покращити ваш душевних стан і підвищити самооцінку.
Тому краще бути чесними і відкрити зі своїми близькими, окрім випадків, коли ваша друга половина зробила невдалу зачіску - тоді просто кивайте головою і посміхайтесь.
Хочете отримувати найцікавіше в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.