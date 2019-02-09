Що ми приховуємо від коханих?

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Той, хто мав стосунки, знає, що маленька брехня іноді допомагає згладжувати відмінності і робить життя простішим.

Ви не коментуєте її жахливу асиметричну зачіску, поведінку її настирливих батьків і просто мило посміхаєтесь під час чергової романтичної вечері. Байдуже, що страви, які вона приготувала їсти неможливо, бо вони пригоріли і недосолені, - та кохана ж витратила на це купу часу.

Дослідження Робіна Данбара, психолога-еволюціоніста з Оксфордського університету, показують, що невинна маленька брехня може допомогти зберегти стосунки.

"Обман з любов'ю" - це спосіб захистити почуття. Наприклад, потай заплатити за парковку, не розповідати у всіх деталях, як померла ваша кішка, і похвалити вбрання коханої людини. Це, як свідчить теорія, може допомогти зміцнити зв'язки у парі.

Пост на цю тему на онлайн-сервісі Reddit став вірусним в англомовному інтернеті і отримав 10 тисяч коментарів. Люди розповідали про маленькі таємниці, якими вони не діляться з коханими, щоб не засмучувати їх. І ні, мова не йде про жахливі речі, як то обман або крадіжка.

Варіантів було безліч: від кумедних до справді дуже милих. Наприклад, чоловік підмінив улюблене намисто своєї дружини, яке вона загубила, щоб та не засмутилась; жінка зробила вигляд, що не знає про останні популярні меми, щоб її партнер міг показати їй своїх "фаворитів" і почуватися "в тренді"; або шанувальник фітнесу під прикриттям, який потайки вибирається вночі з дому, щоб піти в спортзал, коли його дружина міцно спить.

Деякі навіть мають свої "таємні схрони".

"У кожного є принаймні одна таємниця від коханої людини. Я, наприклад, маю секретну скриньку за фото на тумбі коло ліжка, де зберігаю гострі чіпси Cheetos", - пише користувачка Емма.

Пропустити Twitter допис , автор: @onlyemma_ Everyone has at least one secret they keep from their significant other. Mine just happens to be the secret stash of hot Cheetos hiding behind the picture on my nightstand 🤷🏻‍♀️ — Emma (@onlyemma_) 30 січня 2019 р.

"Моя найбільша таємниця від мого хлопця - це те, що я насправді вмію різати цибулю, просто дуже люблю дивитись, як це робить він", - розповідає Джен.

Пропустити Twitter допис , автор: @wtfjxn The biggest secret I’ve kept from my boyfriend is that I actually do know how to chop onions I just like how he does it better — jen (@wtfjxn) 29 січня 2019 р.

"Сьогодні прибирав на кухонних полицях і знайшов схрон своєї дівчини з печивом Oreo", - ділиться своїми враженнями користувач під ніком Mr. Drinks On Me.

Якщо ваш найбільший секрет - це схованка з бісквітом, то ви - щасливчик, якому немає про що турбуватись.

А якщо ваші таємниці не такі вже безневинні?

Як показують дослідження, замовчування реальної зарплати або таємні думки про подружню зраду можуть негативно позначитись на вашому психічному здоров'ї.

Аніта Келлі, професор психології в університеті Нотр-Дам (Індіана, США), виявила в своєму дослідженні, що люди, які довго тримають в секреті особисті речі, більш схильні до негативних побічних ефектів, таких як сором, провина і занепокоєння. Про це вона розповіла виданню The Telegraph.

Інше дослідження, проведене в університеті Каліфорнії в Санта-Барбарі, свідчить, що позбавлення від тягаря таємниці може в підсумку покращити ваш душевних стан і підвищити самооцінку.

Тому краще бути чесними і відкрити зі своїми близькими, окрім випадків, коли ваша друга половина зробила невдалу зачіску - тоді просто кивайте головою і посміхайтесь.

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