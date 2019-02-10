Такого Шевченка ви ще не бачили: у київському метро показали Кобзаря в образі кіногероїв

На станції метро Тараса Шевченка в Києві відкрилася виставка художника Олександра Грехова "Квантовий стрибок Шевченка", яка показує постать українського поета в образі відомих кіногероїв та історичних постатей.

Виставку організували Національний музей Шевченка та Київський метрополітен.

"Проект "Квантовий стрибок Шевченка" - це сплав вільнодумства та науки, це спроба осучаснити старе та архівувати популярні культурні образи. Це мандрівка з українським Вергілієм - Тарасом Григоровичем, де глядач часто бере на себе роль самого Шевченка", - повідомляють організатори виставки.

Серед кіногероїв, в яких перевтілили Кобзаря - пірат Джек Горобець, магістр Йода, Вільям Воллес з фільму "Хоробре серце", Термінатор та інші.

Щоправда, ілюстрацію Шевченка в образі Йоди вже поцупив чоловік у нетверезому стані, повідомила кореспонденту ВВС працівниця станції метро.

Під кожною ілюстрацією можна знайти текст-пояснення, як саме персонаж пов'язаний з Шевченком, розповіла BBC News Україна піарниця Національного музею Тараса Шевченка, кураторка виставки Анастасія Аболєшева.

"Ці тексти - якраз той освітній момент, який музей, як інституція, привносить до такої розважальної, на перший погляд, виставки Ми розуміємо, що сучасна дитина знає Дарта Вейдера, але не знає Шевченка. Або ж знає те, що їй насильно вклали в голову у школі. І ось ця радість впізнання (яка присутня і дорослим, що зберегли в собі внутрішню дитину) - найкращий відгук для музею", - пояснює вона.

На думку пані Аболєшевої, не можна зробити Шевченка популярним просто цитуючи його поезію чи поклавши квіти до його пам'ятника.

Image caption Виставка викликала неабиякий інтерес у пасажирів метро

"А через нову форму, яку створює Олександр Грехов - можемо. Можемо говорити про історії з життя Шевченка, його вподобання, відшуковувати паралелі і дивитись на життя і творчість Тараса Григоровича з нового ракурсу. Для нас, як для музею "Квантовий стрибок Шевченка" - це і вихід на широку аудиторію, це вихід за межі музею, це Шевченко тут і зараз - живий, яскравий, цікавий", - зазначає вона.

За словами кураторки виставки, вчора під час розміщення ілюстрацій "відбувся публічний вияв емоцій в одного глядача та постер з Йодою постраждав".

"Ми готові до такої реакції, це навіть краще, ніж залишатися безучасним. Так відбуваєтья вихід із зони ментального комфорту, розширення горизонтів сприйняття. Мета музею - ініціювати діалог, діалог між поколіннями, між епохами, людьми, між артефактами. Але не всі готові обговорювати та аналізувати, на жаль. Тому ми радимо спочатку читати тексти-описи, а вже потім вступати в дискусії", - каже вона.

Загалом кияни позитивно сприймають виставку, якогось різкого негативу кореспондент ВВС News Україна не помітив.

"Виставка порадувала. Ніякого негативу немає. Тарас Шевченко дуже природньо впізнається в усіх образах. Це гарна сучасна поп-культура" - ділиться враженнями Кирило.

Молодь переважно сприймає все з посмішкою і ретельно розглядає кожен плакат, вгадуючи персонажів, в образі яких зображений Тарас Шевченко.

"Неочікувано", - емоційно розповідає студентка Олена.

Каже, що не всі образи розуміють до кінця - виставку споглядає з батьками.

"Сучасне мистецтво взагалі зрозуміле не кожному. Кожен сприймає його за своїми знаннями і життєвим досвідом. Але це чудово, класно, що таке є. Гарно, що є такі виставки видатним людям у громадських місцях", - розповіла дівчина.

Хоча люди старшого віку налаштовані критичніше.

"Трохи нуднувато якось виглядає. Забагато всього, не запалює зовсім", - розповів пенсіонер Микола. Але визнає, що деякі образи все ж таки вдалі.

"Не сприймаю, не дуже у захваті від цього. Це швидше для школярів, а не для дорослих", - розповідає Людмила, каже, що працює педагогом.

"Не треба так з Шевченком. У своєму віці я це не сприймаю. Школярам сподобається, студенти посміються, дорослим - не подобається. Як педагог так вважаю", - каже Людмила.

Як би хто не ставився до виставки, вона спричинила тут справжній ажіотаж. Десятки людей змінюють свої плани і пропускають по кілька потягів, щоб ретельно все роздивитись.

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