Яким спортом у якому віці найкраще займатися?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 20 років ми перебуваємо в чудовій фізичній формі і можемо показати свої найкращі результати в спорті. У 30 і 40 років ми вже не зможемо досягти таких результатів, але ми можемо залишатися активними впродовж всього життя

Всім відомо, що помірні фізичні навантаження позитивно впливають на здоров'я. При цьому вплив може бути дуже різним.

Фізична активність знижує ризик серцевих захворювань, захищає від деяких видів раку і запобігає розвитку діабету другого типу.

До того ж, заняття спортом підтримують наше психічне здоров'я: організм виробляє більше ендорфінів, що позитивно впливає на наш настрій і самооцінку.

Але також очевидно, що спорт для 20-річного - це зовсім не те саме, що і спорт для 40-річного. Логічно було б припустити, що є види спорту, які більше підходять для певного віку.

Якщо не враховувати віковий фактор при виборі фізичної активності, можна іноді завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Залишаючись активними і в зрілому віці, ми забезпечуємо собі гарне самопочуття і настрій

У журналі The Conversation опублікували дискусію вчених про те, яка фізична активність в якому віці буде сприяти збереженню здоров'я.

Професор фізіотерапії Джулі Бродерік з Трініті-коледжу в Дубліні розповідає про загальні рекомендації вчених для представників різних вікових груп

У дитинстві

Фізичні вправи допомагають дітям розвиватися, зміцнюють м'язи, розвивають впевненість в собі і своїх силах і сприяють підтримці здорового режиму сну і бадьорості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Важливо, щоб у дитини завжди залишався час на "вільну" фізичну активність - наприклад, на гру в парку або на дитячому майданчику

У дитинстві важливо спробувати займатися різними видами спорту, щоб розвинути різні здібності дитини. Підійде все - від плавання до ігор з м'ячем і боротьби. Також важливо, щоб у дитини був час на "вільну" фізичну активність - на гру в парку або на дитячому майданчику.

Підлітковий вік

З часом інтерес у дітей до спорту, як правило, згасає, особливо це характерно для дівчаток, говорить пані Бродерік.

Однак спорт у цьому віці допоможе не лише залишатися в гарній фізичній формі, але й знизити рівень стресу і позбутися страхів, характерних для підлітків.

У цьому віці краще обрати командні види спорту. Це допоможе зберігати мотивацію під час занять спортом, розширити коло спілкування підлітка і навчить його дисципліні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У підлітковому віці головне допомогти дитині не втратити інтерес до спорту

Якщо обирати з некомандних видів спорту, то це може бути плавання, гімнастика та легка атлетика.

У 20 років

У це десятиліття нашого життя ми можемо показати свої найкращі результати в спорті, кажуть фахівці.

Швидкість реакції у цьому віці досягає свого піку, організм відновлює сили максимально швидко, кисень потрапляє в кров значно швидше, ніж у молодшому або старшому віці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 20 років ми можемо показати свої найкращі результати в спорті. На фото: швейцарський сноубордист Патрік Бургенер

Якщо вам 20 років або біля того, намагайтесь досягти своїх максимальних результатів. Спробуйте свої сили у різних видах спорту: регбі, веслуванні, важкій і легкій атлетиці.

Постарайтеся, щоб ваші тренування були різноманітними: чергуйте аеробні навантаження з анаеробними і силовими вправами.

У 30 років

У цьому віці важливо зберегти м'язи сильними, а серцево-судинну систему - здоровою. Як правило, у цьому віці у нас сидяча робота і багато сімейних турбот, тому нам складно знайти час на спорт.

Отже, треба діяти з розумом. Не кидати тренування через брак часу, а проводити короткі, але дуже інтенсивні тренування, відомі як високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT-тренування). Це - велосипед, біг, лижні перегони та плавання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 30 років саме час взятися за розум

Жінкам у цьому віці, особливо після народження дитини, рекомендують робити вправи Кегля, спрямовані на зміцнення і розвиток м'язів тазового дна.

Чергування різноманітних вправ робить тренування ефективним і приносить радість. Якщо цього не робити, тоді інтерес до спорту швидко згасне.

У 40 років

У цьому віці ми зазвичай починаємо набирати вагу. І, на думку експертів, силові тренування в цьому віці - саме те, що потрібно.

Силові тренування допоможуть нам не лише не набрати вагу, а й сповільнити втрату м'язової маси. Втрати м'язової маси в середньому складають від 3 до 8% за 10 років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо ви раніше ніколи не займалися силовими видами спорту, краще не намагатися відразу підняти штангу. Почніть з вправ з гантелями

Якщо ви ніколи раніше не робили силових вправ, краще почати з гантелей, а вже пізніше перейти на силові тренажери.

Якщо ви ще не почали бігати, то зараз саме час. Біг допоможе зберегти здоров'я серцево-судинної системи, каже пані Бродерік.

А якщо до цього ще додати пілатес, то можна ще і добре зміцнити м'язи спини.

У 50 років

Наші фізичні здібності особливо помітно знижуються в цьому віці. Ми все частіше стикаємося з болем, дискомфортом, дають про себе знати різні хронічні захворювання. Часто розвивається діабет другого типу.

Жінки стають особливо схильні до серцево-судинних захворювань через зміни у гормональному фоні - головним чином через зниження рівня естрогену.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 50-річним варто особливу увагу приділяти кардіонавантаженням

Рішення - як мінімум два тренування на тиждень мають бути силовими, щоб ви могли зберегти м'язову масу.

Також як мінімум два тренування на тиждень слід присвячувати кардіовправам - це може бути швидка ходьба або легкий біг. Крім того, ці тренування можна поєднувати з абсолютно іншим навантаженням - на кшталт йоги або гімнастики тай чи, котрі допоможуть розвинути почуття балансу і рівноваги.

У 60 років

Після 60 років ризик виникнення або загострення хронічних захворювань зростає. Як відзначають фахівці, фізична активність допоможе знизити ці ризики.

Найкорисніша фізична активність в цьому віці, з точки зору фахівців, - бальні танці. Також вони радять два тренування на тиждень присвячувати нескладним вправам на розвиток сили і гнучкості.

Ідеальний вибір - аквааеробіка, оскільки під час занять у воді можна добре зміцнити м'язи, при цьому навантаження на суглоби буде мінімальним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 60 років ідеальне тренування - це бальні танці

І не забувайте про кардіонавантаження. Підійде прогулянка швидким кроком.

У 70 років і далі

У цьому віці важливо підтримувати активність і не допускати травм. До того ж, фізичні навантаження допомагають підтримувати ваші когнітивні здібності на колишньому рівні.

Намагайтеся протягом тижня гуляти і робити нескладні силові вправи. Але перед цим обов'язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

Найголовніше - підтримувати фізичну активність все життя.

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