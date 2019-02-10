Чотири нові небезпечні інфекції, які передаються статевим шляхом

Копирайт изображения iStock Image caption Вчені стурбовані появою нових небезпечних захворювань, що передаються статевим шляхом

Постійно з'являються нові хвороби, і захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) - не виняток.

Ми розповімо вам про чотири типи бактерій, які є збудниками нових небезпечних ЗПСШ і серйозно загрожують здоров'ю людини.

1. Менінгокок

Бактерії Neisseria meningitidis викликають менінгококову інфекцію, яка може призвести до смертельно небезпечного ураження слизової оболонки носопролигу, а також оболонок головного і спинного мозку.

Раніше менінгококову інфекцію переважно пов'язували з менінгітом - запаленням оболонки головного мозку, нерідко з фатальним результатом.

Однак сьогодні її все частіше відносять до урогенітального типу інфекцій.

В одному з досліджень 1970-х рр. описано випадок аутофелляції у шимпанзе - перенесення бактерій менінгококів з ротової порожнини до статевого члена.

Носіями інфекції є 5-10% дорослих. Зазвичай бактерії Neisseria meningitidis мешкають в носопролигу людини. Бактерії, як відзначають лікарі, передаються під час орального сексу.

Спалахи цього захворювання реєструють в Європі, Канаді та США. Як правило, носіями інфекції виявляються геї та бісексуали.

Близьким родичем Neisseria meningitidis є збудник гонореї - Neisseria gonorrhoeae. У 2015 році в США було виділено штам Neisseria, що є результатом генетичної рекомбінації ДНК обох бактерій. Цей тип інфекції викликав спалах захворювання відразу в кількох містах США в 2015 році.

Одне з досліджень вивчає випадки запалення сечовипускального каналу, викликаного менінгококовою бактерією. Йшлося про конкретну групи чоловіків. За припущенням вчених, інфекція передалася під час орального сексу.

Вчені визначили, що ДНК штаму, який викликав спалах захворювання відразу в кількох містах США 2015 року, сформувалася шляхом генетичної рекомбінації зі схожою інфекцією - гонококом, який є збудником гонореї.

Цей штам відрізняється підвищеною контагіозністю, тобто швидше за інших поширюється серед людей.

П'ять типів Neisseria meningitidis викликають більшу частину випадків захворювань по всьому світу. На щастя, проти них є дві вакцини, які ефективно діють проти всіх п'яти типів бактерії.

2. Мікоплазма геніталіум

Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) - одна з найменших за розміром бактерій, проте спричинену нею хворобу відносять до найнебезпечніших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Про ці бактерії стало відомо в 1980-х роках. Наразі її носіями є 1-2% жителів планети - здебільшого підлітки та молоді люди.

Копирайт изображения iStock Image caption Інфікування mycoplasma genitalium може нагадувати хламідіоз. Ця інфекція особливо небезпечна для здоров'я жінок

Найчастіше зараження перебігає безсимптомно, або можуть виникати симптоми, характерні для гонореї або хламідіозу - запалення шийки матки або сечівника.

Оскільки у жінок ця інфекція може спровокувати запалення органів малого таза, наслідки зараження можуть бути доволі серйозними - зокрема безпліддя, викидень, передчасні пологи і завмерла вагітність, коли плід помирає всередині жінки.

Хоча презервативи і захищають від цієї інфекції, лікарі стурбовані тим, що бактерії mycoplasma genitalium активно розвивають стійкість до антибіотиків - таких як азитроміцин і доксициклін.

"Мене турбує те, що цей мікроорганізм виробляє все більшу стійкість [проти дії антибіотиків], і інфекція стає все більш поширеною", - говорить Метью Голден, директор програми з боротьби з ВІЛ та ЗПСШ у Сіетлі та окрузі Кінг.

Своєчасна діагностика і раннє лікування, як сподіваються вчені, допоможуть запобігти перетворенню бактерій Mycoplasma genitalium на супербактеріі.

3. Шигелла Флекснера

Шигельози - група захворювань, спричинена бактеріями роду Shigella, з фекально-оральним механізмом передачі.

Результатом зараження Shigella flexneri стає дизентерія, яка викликає сильні шлункові спазми і діарею з домішками крові і слизу.

Копирайт изображения iStock Image caption Результатом зараження Shigella flexneri стає дизентерія, яка викликає сильні шлункові спазми і діарею

Раніше вважалося, що до цього захворювання більше схильні діти і мандрівники, які вирушають в бідні країни.

Однак з 1970-х рр. випадки шигельозу стали все частіше реєструвати й серед геїв та бісексуалів.

За припущенням вчених, у цих випадках бактерія передається під час анального та орального сексу. З появою нового шляху поширення інфекції були зафіксовані спалахи захворювання по всьому світу.

Деметр Даскалакіс, представник Департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка, каже, що це захворювання, що передається статевим шляхом, також стає стійким до антибіотиків - зокрема до азитроміцину, який використовують і для лікування гонореї.

4. Венерична лімфогранульома (ВЛГ)

Це захворювання викликають рідкісні штами бактерій Chlamydia trachomatis, каже Крістофер Шиссль, лікар клініки One Medical у Сан-Франциско.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Небезпека полягає в тому, що збудники нових захворювань швидко розвивають стійкість до існуючих антибіотиків

При зараженні спочатку з'являються нариви і виразки в області геніталій, потім інфекція проникає в лімфатичну систему людини.

Хвороба може нагадувати запалення кишківника і призвести до хронічних і значних порушень його роботи - наприклад, до утворення свищів або звуження кишківника.

За останні 10 років венерична лімфогранульома стала досить поширеним захворюванням у країнах Європи і Північної Америки. Як правило, захворювання діагностують у геїв і бісексуалів.

Як і у випадку з хламідіозом, це захворювання підвищує ризик зараження ВІЛ.

За словами лікарів, використання презервативів знижує ризик зараження цією інфекцією. Лікування ВЛГ передбачає приймання антибіотиків (наприклад, доксицикліну) протягом трьох тижнів.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.