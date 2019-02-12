Копирайт изображения Владислав Мангер/Facebook

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру вручили підозру через його можливу причетність до смерті Катерини Гандзюк.

Йому інкримінують статті Кримінального кодексу (організація вбивства і умисне вбивство), які передбачають покарання - позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Сам Мангер категорично відкидає звинувачення.

BBC News Україна зібрала інформацію про підозрюваного. Хто він, як прийшов у політику та що може пов'язувати його з активісткою?

Прихід у політику

48-річний Владислав Мангер народився у Києві, а навчався у Херсоні в мореходному училищі.

Має також дипломи про навчання у Таврійському національному університеті імені Вернадського (фінанси), Закарпатському державному університеті (правознавство) та Херсонському державному аграрному університеті (агрономія).

Спочатку працював на різних херсонських підприємствах, а потім перейшов на держслужбу. Працював у місцевій податковій інспекції, агентстві водних ресурсів України, Державній інспекції сільського господарства.

2012 року став віце-президентом Федерації боксу України, зараз на сайті федерації значиться її першим віце-президентом.

За даними ЗМІ, був членом Партії регіонів та працював помічником народного депутата від цієї ж партії Олексія Журавка.

Копирайт изображения УНІАН Image caption За даними ЗМІ, Мангер був помічником депутата від Партії регіонів 5-го та 6-го скликань Олексія Журавка (справа)

У 2013 році стає членом партії "Батьківщина". Кілька разів висувався кандидатом на місцевих і загальноукраїнських виборах: намагався пройти до Верховної Ради та стати херсонським міським головою, однак йому забракло голосів.

У вересні 2016 року очолив Херсонську обласну раду.

Справа Гандзюк

У ЗМІ та соцмережах від серпня 2018 лунали звинувачення на адресу Владислава Мангера щодо його причетності до вбивства Катерини Гандзюк, начебто через конфлікт між ними.

Активістка звинувачувала обласну владу в причетності до вирубки лісів, а також називала пана Мангера організатором "Антимайдану" та "ставлеником криміналу".

Сам Мангер відкидав ці звинувачення. Також він стверджував, що не знайомий з головним підозрюваним у вбивстві на прізвище Левін, якого досі шукають.

"Я особисто не був знайомий з Катериною Гандзюк, тому жодного спілкування у нас не відбувалося. З особами, яким закидають організацію нападу, та з тими, хто його виконував, жодних ділових, професійних чи особистих стосунків не мав", - цитує його сайт Херсонської облради.

Проте 7 лютого 2019 журналісти проекту "Схеми: корупція в деталях" оприлюднили інформацію про можливі зв'язки пана Мангера з розшукуваним Левіним.

Копирайт изображения FACEBOOK/UAKATERYNA

11 лютого Юрій Луценко повідомив про підозру голові Херсонської облради в організації вбивства Катерини Гандзюк. Йому інкримінують частину 3 статті 27 (організація вбивства) та частину 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. За такий злочин передбачене покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Для реалізації злочину Мангер, за версією слідчих, звернувся до знайомих йому громадян Левіна і Павловського (Павловський вже затриманий). Саме вони зайнялися пошуком виконавців злочину, розповів генпрокурор.

У вівторок суд у Києві має обрати Владиславу Магнеру запобіжний захід.

Окрім голови Херсонської облради, активісти заявляють про причетність до злочину інших херсонських посадовців. Зокрема, називають голову місцевої облдержадміністрації Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука, які є представниками БПП.

Однак Генпрокуратура заявила, що немає жодного доказу їхньої причетності.

Членство у "Батьківщині"

Через підозри про причетність до вбивства херсонської активістки Владислав Мангер призупинив членство в "Батьківщині".

"Я бачу, що всі ці звинувачення направлені на дискредитацію цілої партії "Батьківщина" та особисто її лідера Юлію Тимошенко. Щоб припинити спекуляції, вважаю єдиним правильним рішенням призупинити своє членство в партії "Батьківщина" на час розслідування справи Гандзюк", - заявив він на прес-конференції у Херсоні 31 січня.

В самій "Батьківщині", попри те, що 8 лютого офіційно виключили Мангера з партії, вважають підозру "політичною" та "методом нечесної боротьби Порошенка за владу".

"Мангер запевняє, що не має жодного відношення до справи Гандзюк. Він готовий доводити свою невинуватість всіма засобами", - йдеться в заяві політсили.

Копирайт изображения Владислав Мангер/Facebook Image caption Владислав Мангер представляв у Херсонській облраді партію "Батьківщина"

Юлія Тимошенко заявила. що "робиться все, щоб вивести БПП з-під удару і приліпити в це жахливе вбивство "Батьківщину".

"Вимагаю, щоб Юрій Луценко, який відкрито підтримав Петра Порошенка як кандидата в президенти і є його кумом, та який публічно критикував інших кандидатів, - через свій очевидний конфлікт інтересів пішов у відпустку на період виборчої кампанії", - написала політик у Facebook.

Пан Мангер упевнений, що реалізується сценарій з його дискредитації.

"Проте звертаю увагу як слідчих, так і журналістів: не з мого офісу виїжджали виконавці замовлення; не мій помічник передавав їм гроші; не у мене був із Катериною конфлікт", - заявив він після підозри.

На допиті чиновник обіцяє озвучити певні прізвища: "Мало для кого з кола влади є таємницею, що за життя Катерина знаходилася, м'яко кажучи, під опікою деяких високопосадовців СБУ, які, власне, і прикривали браконьєрів в області... на допиті ці прізвища, звичайно, лунатимуть".

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