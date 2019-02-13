Кір: 8 міфів про вакцинацію, які сприяють поширенню хвороби

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відмова від щеплення - основна причина зростання захворюваності на кір

Нещодавні спалахи кору в США, на Філіппінах, а також і в Україні, пояснюються тим, що дедалі більше людей відмовляються від щеплення, заявляють фахівці у сфері охорони здоров'я.

Останніми про спалах кору оголосили Філіппіни: 7 лютого керівники місцевої медичної системи повідомили, що цього року кількість випадків захворювання зросла на 74% у порівнянні з 2018 роком.

У 2017 році ця високозаразна вірусна хвороба вбила 111 тисяч людей по всьому світу, за даними ВООЗ.

У найсвіжішому звіті за листопад 2018 р. ВООЗ називає головні причини того, що кір знову лютує: недбалість і поширення неправдивих новин про вакцини, а також неефективність систем охорони здоров'я в окремих державах. Вказано, що з 2016 по 2017 роки випадків кору на світовому рівні стало на 30% більше.

"Без захисту, який забезпечують вакцини, порівняно рідкісна (у межах країни) хвороба може швидко уразити десятки або й сотні тисяч людей", - стверджують у ВООЗ.

Найбільше спалахів спостерігається у Північній та Південній Америці, Європі та східній частині Середземномор'я - включно з США, що є оплотом антивакцинального руху.

Наступні міфи про вакцини - найміцніші; саме через них охоплення вакцинацією зменшується, попри всі наукові докази її користі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Науковці довели відсутність причинно-наслідкового зв'язку між вакциною проти кору, паротиту і краснухи (КПК) і аутизмом

1. "Вакцини можуть спричиняти аутизм"

За те, що рівень імунізації проти кору у західних країнах протягом кількадесятьох останніх років знижується, значною мірою відповідає британський хірург Ендрю Вейкфілд. У своїй статті, опублікованій у 1997 р. у престижному медичному журналі Lancet, Вейкфілд пов'язав вакцину проти кору, паротиту і краснухи (КПК) з поширенням аутизму серед дітей у Британії.

Згодом інші дослідження довели відсутність причинно-наслідкового зв'язку між КПК і аутизмом. Lancet спростував цю статтю, а пана Вейкфілда виключили з британського медичного реєстру.

Втім, його розвінчаних тверджень вистачило, щоб охоплення вакциною КПК у Великій Британії знизилося з 92% у 1996 р. до 84% у 2002 р. Відтоді цей показник знову збільшився приблизно до 91%, та досі не сягнув рекомендованих ВООЗ 95%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хірурга Ендрю Вейкфілда, який пов'язав вакцину проти кору, паротиту і краснухи (КПК) з поширенням аутизму, виключили з британського медичного реєстру після наукового спростування його ідей

2. "Дитяча імунна система не здатна впоратися зі стількома вакцинами"

Немовлятам і дітям віком до 2 років рекомендовані щонайменше 11 вакцин. Деякі батьки хвилюються, що така велика кількість вакцин надмірно навантажує імунну систему їхніх дітей.

Поширена думка, нібито вакцини діють шляхом введення в організм вірусів чи бактерій, які збуджують певні хвороби.

Насправді ж науковці включають до вакцин видозмінені форми цих вірусів та бактерій, які не викликають в організмі хвороб чи їхніх наслідків.

Натомість вакцини готують організм до того, щоб чинити опір, зустрівшись зі справжніми збудниками хвороб.

"Немовлята розвивають у собі здібність реагувати на сторонні антигени (речовини, що стимулюють імунну реакцію) ще до народження", - пише американський педіатр Пол Оффіт в одній з найвідоміших доповідей щодо зв'язку між множинними вакцинами та імунною системою немовлят.

"Через лічені години після народження вони вже здатні продукувати імунну реакцію, отримавши вакцини", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліпшення умов життя, переселення з нетрів в сучасні будинки сприяли зниженню рівня захворюваності

3. "Хвороби і так уже зникали, коли почали запроваджувати вакцини"

Сутність цього аргументу в тому, що покращення соціоекономічних умов - а саме, харчування та гігієни - зіграло не меншу роль у приборканні хвороб, аніж вакцинація.

Справді, завдяки прогресу у цих галузях смертність від деяких захворювань знизилася ще до того, як з'явилися вакцини. Однак те, якими темпами відступала інфекція, явно свідчить про важливу роль вакцинації.

Зокрема у США річна кількість смертей від кору знизилася з 5300 у 1960 році до 450 у 2012 році, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США. Перша вакцина від кору з'явилася у 1963 році.

Лише за п'ять років щеплень (1963-68) вакцинація не лише радикально підвищила рівень виживання, а й не менш радикально зменшила кількість випадків захворювання.

Також є вагомі причини вважати, що масові відмови від вакцинації можуть призвести до нового витка поширення хвороби. Наприклад, у 1970-ті роки у Японії та Швеції різко зросла кількість випадків кашлюку і смертей від нього; це відбулося тоді, коли дітей стали рідше вакцинувати від цієї хвороби, яка також піддається профілактиці шляхом щеплення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вітамінів не вистачить, щоб запобігти хворобам, які можна відвернути за допомогою вакцинації

4. "Серед хворих - більшість вакциновані"

Цим аргументом часто послуговуються ті, хто виступає проти імунізації.

Річ у тім, що жодна вакцина не має стовідсоткової ефективності; за даними ВООЗ, більшість поширених "дитячих" щеплень захищають від відповідних хвороб 85-95% одержувачів.

Кожен організм реагує на щеплення по-своєму, а це означає, що імунітет виробляється не у всіх.

Та єдина причина, чому серед хворих більше щеплених, аніж нещеплених - те, що перших просто набагато більше.

Поміж невакцинованих рівень захворюваності значно вищий.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вакцини досі складають дуже невелику частку прибутку для світової фармацевтичної промисловості

5. "Фармацевтичні гіганти надто зацікавлені у продажі вакцин"

Економіст з ВООЗ Мілуд Кадар у 2013 році оцінив вартість світового ринку вакцин у 24 млрд доларів.

Того року це становило менш ніж 3% від глобального фармацевтичного ринку.

В останні роки ринок вакцин набрав більших обертів; основні чинники - це розширення програм імунізації у країнах - нових лідерах промисловості, таких як Китай, а також і те, що багато заможних людей нині фінансово підтримують дослідження й розробку вакцин (наприклад, засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс).

Втім, насправді зацікавлена сторона - це людство; адже хворіти - набагато дорожче.

Згідно з дослідженням, проведеним у 2016 р. Університетом Джона Гопкінса у 94 найбідніших країнах світу, кожен долар, вкладений у вакцинацію, прогнозовано економить 16 доларів витрат, пов'язаних з лікуванням, оплатою праці, втраченою працездатністю та смертю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захворювання, що знаходяться під контролем у розвинених країнах, все ще поширені або навіть ендемічні в інших частинах світу

6. "Моя країна практично поборола цю хворобу, тож мені не потрібна вакцинація"

У багатьох країнах хвороби, яким можна запобігти, справді трапляються значно рідше завдяки вакцинації; втім, на світовому рівні ці хвороби можуть бути досі не приборканими.

Деякі з них, навпаки, дуже поширені й навіть ендемічні у певних країнах світу. Завдяки глобалізації вони легко поширюються й заново спалахують у країнах, де рівень імунізації знижується.

Захворюваність на кір у Європі у 2018 році зросла утричі (у порівнянні з 2017 роком) і сягнула 83 тисяч випадків - найвищий показник у поточному десятилітті.

7. "Вакцини містять небезпечні токсини"

Батьків, котрі сумніваються щодо щеплення своїх дітей, непокоїть також застосування у вакцинах таких речовин, як формальдегід, ртуть та алюміній.

Ці речовини справді шкідливі - за умови споживання у певній кількості.

Але не в тій, скільки містять вакцини. За даними Управління продовольства та медикаментів США, у типовій вакцині зі ртуттю концентрація цього елемента становить 25 мікрограмів на 0,5 мл дозу.

Стільки ж ртуті і у 85-грамовій бляшанці консервованого тунця, кажуть фахівці з Управління.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Безпека медиків. які роблять вакцинації в Нігерії, Пакистані чи Афганістані - під загрозою. Вони мусять працювати з озброєною охороною

8. "Вакцини - це змова Заходу"

Переконання, що вакцини є частиною змови, спрямованої проти мирного населення, - усе ще не рідкість.

На півночі Нігерії боротьбі з поліомієлітом заважає ідея, нібито вакцини навмисно розроблені для того, щоби зробити жінок безплідними й поширити ВІЛ. Медпрацівники часто стають жертвами нападів.

Такі ж міфи існують в Афганістані та Пакистані; разом з Нігерією, це єдині країни у світі, де вірус поліомієліту лишається ендемічним.

На жаль, сумніви у мотивах вакцинації не зовсім безпідставні: у березні 2011 року ЦРУ провело у Пакистані підставну вакцинаційну кампанію у спробі отримати ДНК лідера Аль-Каїди Осами бен Ладена і, відповідно, встановити його місцеперебування.

Цю змову викрили, і це лише посилило недовіру до вакцинації у країні, де охоплення вакцинами і без того низьке.

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