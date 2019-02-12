Мадуро: "Ку-клукс-клан в Білому домі хоче захопити Венесуелу"

Image caption Ніколас Мадуро заперечує економічний колапс у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро дав екслюзивне інтерв'ю BBC, у якому звинуватив США та їх союзників у спробі вторгнення та заперечив економічну катастрофу у країні.

У розмові з кореспондентом BBC Орлой Герін Мадуро порівняв керівництво Білого дому з "Ку-клукс-кланом"(організацією американських расистів та ультраправих) і пообіцяв боротися проти тиску з боку західних країн.

Наводимо найбільш цікаві моменти з інтерв'ю. Повний його текст можна прочитати англійською та іспанською мовами.

ВВС: Поки ми тут з вами сидимо, американська (гуманітарна. - Ред.) допомога чекає на кордоні з Колумбією. Ми зустріли багато людей, які розповідають нам, що вони відчайдушно потребують допомоги. Чому б не дозволити (її завезення. - Ред.)?

Ніколас Мадуро: Перш за все, це шоу, яке уряд Сполучених Штатів організував спільно з колумбійським урядом, аби принизити венесуельців. Венесуела - це країна, здатна задовольнити всі потреби свого народу.

Венесуела - це країна, яка має проблеми, як і будь-яка країна. Ми перебуваємо в битві, яка триває вже багато років, в успішній битві, заради зниження бідності, злиднів, для того, щоб збільшити продуктивність праці, створити систему соціального захисту для захисту 100% наших пенсіонерів, щоб встановити систему охорони здоров'я, яка охоплює все населення Венесуели, створити систему освіти, яка охоплює 90% наших дівчат, хлопців, нашої молоді.

Венесуела - це країна, яка має гідність, і Сполучені Штати мають намір створити гуманітарну кризу, щоб виправдати військову інтервенцію, "гуманітарну" (інтервенцію. - Ред.). І це частина цього шоу. Саме тому ми з гідністю говоримо їм, що незначні крихти, які вони мають намір принести з токсичними продуктами, з недоїдками, які вони мають, ми їм говоримо - Венесуела має гідність, Венесуела виробляє і працює, а наші люди не просять в будь-кого.

BBC: Ви порівнюєте гуманітарну допомогу (США відправили в Колумбію вантажівки з гуманітарною допомогою для Венесуели - прим. Ред.) з шоу. А голод в країні теж можна назвати шоу? Одна жінка з п'ятьма дітьми сказала мені, що вони щоночі відправляються спати голодними. По дорозі сюди ми бачили, як люди риються в смітниках у пошуках їжі. Ви і правду можете сказати, що в Венесуелі немає голоду?

Н.М.: В американських ЗМІ та в ВВС є стереотип про таку Венесуелу, якої насправді не існує. Так, у нас є проблеми. 4,4% населення живуть в злиднях. Звичайно, цю проблему треба вирішувати. Але раніше у нас було 25% жебраків, і ми скоротили всі коефіцієнти нерівності.

Наші показники щодо рівності соціальних інвестицій визнані міжнародними органами високого рівня. Чи є у нас проблеми? Звичайно є. Але Венесуела - не країна, що голодує. У нас найвищі показники по запасах поживних речовин та доступу до продуктів. Це клеймо, цей стереотип, який нам хочуть приклеїти, має тільки одну мету: представити якусь гуманітарну кризу, якої немає в Венесуелі, щоб виправдати вторгнення.

Уряд Дональда Трампа вкрав 10 млрд доларів з банківських рахунків і ще кілька мільярдів золотом в Лондоні, які належать нам. Ці гроші ми збиралися витратити на закупівлю продуктів, медикаментів та на інші витрати. Все дуже просто. Якщо вони хочуть допомогти Венесуелі, нехай віддадуть нам вкрадені ресурси, а не влаштовують дешеве шоу, негідне і принизливе, коли вони нам пропонують 20 мільйонів доларів у вигляді отруєної та протухлої їжі.

Від редакції: США і багато інших країн, зокрема, Україна, не вважають Мадуро легітимним главою держави і підтримують лідера опозиційного венесуельського парламенту - Національної асамблеї - Хуана Гуайдо, який у січні оголосив себе виконуючим обов'язки президента.

Росія, Туреччина, Китай, Іран, Куба та ще кілька держав заявили про підтримку Мадуро, який звинувачує Гуайдо в спробі держперевороту.

Останні президентські вибори у Венесуелі в травні 2018 роки не визнали ані венесуельська опозиція, ані ряд західних і латиноамериканських країн.і: Якщо ніякого гуманітарної кризи немає, то чому понад три мільйони людей виїхали з країни? Це майже одна десята частина населення.

BBC: Якщо ніякої гуманітарної кризи немає, то чому понад три мільйони людей поїхали з країни? Це майже одна десята частина населення.

Н.М.: У вас в західних ЗМІ є проблема: ви довіряєте будь-якій брехні, яку поширюєте. Вся ця кампанія з приводу міграції в Венесуелі сильно перебільшена. Ми країна, яка приймає мігрантів. Ви цього не знаєте і не кажіть про це.

У нас живуть 5,8 мільйона колумбійців, які втекли від війни, від порушення прав людини, від злиднів. У нас живуть понад 300 тисяч італійців, понад 300 тисяч португальців, понад 300 тисяч іспанців, понад 300 тисяч еквадорців, понад мільйон арабів. Щорічно до Венесуели прибувають понад 10 мільйонів іммігрантів.

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Безсумнівно, результати економічної війни - це новий феномен для еміграції. У нас є офіційні дані: не більше 800 тисяч венесуельців за останні два роки виїхали з країни в пошуках нових можливостей. Багато з них зіткнулися з несподіваними для себе ситуаціями: з ксенофобією, дискримінацією, рабством, тисячі з них повертаються назад.

Венесуела - це країна, яка надає можливості соціального розвитку, і тому вона продовжує приймати мігрантів. У грудні 2018 роки ми прийняли 120 тисяч колумбійців. Це та правда, про яку не говорять. На Заході ситуація в Венесуелі спотворюється, щоб виправдати будь-яке вторгнення або агресію, яка зараз спостерігається.

Від редакції: Економіка Венесуели переживає шостий поспіль рік економічного спаду, з інфляцією понад один мільйон відсотків Венесуела в минулому році зайняла місце в історії поряд з Веймарською республікою 1920-х років і Зімбабве 2000-х.

BBC: Інфляція в Венесуелі досягла мільйона відсотків на рік. У жодній країні світу такого немає. Коли ви прийшли до влади, вона була в районі 20%. Ви вважаєте, що не маєте відношення до економічного колапсу?

Н.М.: Ще раз повторюю: ви посилаєтеся на будь-які дані, опубліковані в західних ЗМІ. Я пропоную вам глибше пізнати Венесуелу. Звичайно, у нас є проблеми, особливо проблема економічної агресії. Інфляцію в мільйон відсотків не витримала б жодна країна світу. Ви не ставите під сумнів жодну цифру, якщо вона спрямована проти Венесуели.

Ви не критикуєте брехню про Венесуелу. BBC, CNN, всі західні ЗМІ залучені до сценарію з метою вдертися в нашу країну. Чому Венесуела так цікавить Захід та США? Якби ми виробляли тільки картоплю, петрушку або яблука, нас би взагалі не було на геополітичній карті.

Але оскільки Венесуела володіє найбільшими запасами нафти в світі і займає четверте місце за запасами газу, вона так важлива.

Тому важливо атакувати Венесуелу будь-яким чином, загнати її в кут, щоб потім закінчити все так, як вони зробили в Іраку або в Лівії. Але Венесуела - це не Ірак і не Лівія.

Ми впораємося з усіма цими труднощами, і будьте впевнені, що вся ця низка кампаній в ЗМІ та брехні поступово буде переможена торжеством правди.

ВВС: Нам сказали, що вартість кілограму сиру дорівнює місячній зарплаті.

Н.М.: У нас різні розміри зарплат. Але це дуже внутрішня тема. Не думаю, що вона цікавить вашу аудиторію. Якщо ми порівняємо зайнятість, соціальний захист, суспільну охорону здоров'я та освіту венесуельців в рамках єдиного аналізу, тоді ваша публіка все зрозуміє.

Я можу вам сказати, що у Венесуелі проводиться політика соціального захисту та створення робочих місць, а наш народ буде стрімко вирішувати ці проблеми. У нього не буде нестачі ні в чому. Ось що я можу вам сказати.

BBC: Я була в лікарні в Каракасі недалеко від цього місця, де у лікарів не було ні обладнання, ні медикаментів.

Н.М.: Я не кажу тільки про Каракас. Це зачепило всю країну. Вони спочатку душать нас, а потім питають, чому ви задихаєтеся. Ваше питання... Ви не замислюєтеся про фінансове переслідування, про блокаду.

Той образ мислення, який ви принесли з Заходу, з Лондона, як раз і полягає в тому, щоб спробувати вбити того, хто задихається і чинить спротив на підлозі. У нас інша схема мислення. Це опір. Ви виправдовуєте всі ці переслідування і його соціальні наслідки.

У мене був гарантований доступ до державних грошей для покупки ліків, але у мене їх вкрали, а тепер ви говорите, що в медицині негаразди. А чому негаразди? Запитайте себе про це. Потрібно міняти спосіб мислення.

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Чому саме Венесуела - це геополітичний центр світу? Запитайте себе про це. Тому що вони хочуть нас завоювати. Але у них це не вийде. За нами сила закону і народна підтримка. Народ страждає, але відчуває підтримку, яку ми йому надаємо.

Ми перемогли на 23 виборах з 25. Запитайте себе, чому ті схеми мислення, які ви принесли з півночі, не працюють в Венесуелі.

BBC: Але багато хто говорить, що ці вибори, особливо останні, не були чистими. Були повідомлення про тиск на виборчих дільницях, про відсторонення від виборів кандидатів від опозиції. Якщо ви впевнені, що зможете знову здобути перемогу, то чому б не провести повторні вибори?

Н.М.: Яка логіка в тому, щоб повторювати вибори? Якби були юридичні питання, але їх не було ані в Національної виборчої ради, ані в органів юстиції.

Водночас були політичні питання з боку уряду США. За чотири місяці до виборів уряд Трампа заявив, що не визнаватиме жодного результату виборів у Венесуелі. Але ж тоді ще не була призначена дата [голосування].

Я прошу Бога, щоб він просвітив вас і вплинув на громадську думку в ВВС. Це політична війна американської імперії, війна ультраправих і Ку-клукс-клану, який сьогодні керує в Білому домі, щоб захопити Венесуелу.

Вони визначили політичну, комунікаційну, інтервенційну стратегію заради цього. Ми зі своєю правдою чинимо опір цьому маневру та цій брехні, яка повторюється з дня на день.

ВВС:Ви дійсно думаєте, що Ку-клукс-клан править Америкою?

Н.М.: Я вважаю, що екстремістський сектор білих супрематистів Ку-клукс-клану керує США. Я вважаю, що це банда екстремістів.

ВВС: Ви називаєте президента Трампа білим супрематистом?

Н.М.: Він таким є, публічно і відкрито, і він заохочував фашистські тенденції, неофашистів, неонацистів, в Сполучених Штатах, в Європі, в Латинській Америці.

Це екстремістський сектор, який ненавидить світ. Вони ненавидять нас латиноамериканців, центральноамериканців, мексиканців, венесуельців, вони нас ненавидять, вони принижують нас, вони ненавидять весь світ, тому що вони вірять тільки в свої власні інтереси і в інтереси Сполучених Штатів. Тому в цій битві, яку ми ведемо для Венесуели, я кажу вам, це битва, яка виходить за межі нашої країни. Битва опору, подивіться, Дональд Трамп погрожував нам військовим вторгненням, лише кілька днів тому. Він сказав, що збирається відправити американську армію до Венесуели.

Чому? В чому причина? Привід, мотив оголосити війну Венесуелі, яка є мирною країною. Я закликаю народи світу, прокиньтеся, відкрийте очі, побачте, що це агресія проти мирної країни. Венесуела має проблеми, як і багато інших країн у світі, але тільки мирно ми можемо вирішити наші проблеми. І якщо ви дійсно хочете допомогти Венесуелі, ви повинні підтримувати мир.

Скажіть "ні" інтервенції, скажіть Сполученим Штатам, приберіть руки від Венесуели і підтримайте Венесуелу в її власних зусиллях, щоб вирішити свої власні проблеми через діалог.

Від редакції: Минулорічні президентські вибори, на яких переміг Ніколас Мадуро, бойкотувала опозиція, а Захід та провідні країни Латинської Америки назвали фарсом. Більшість іноземних урядів проігнорували інавгурацію 56-річного Мадуро. Своїх представників надіслали менш як два десятки країн - зокрема, Китай, Туреччина, Іран та Росія.