ООН заснувала Об’єднаний фонд допомоги Україні. Що це таке і звідки гроші

  • 13 лютого 2019
ООН Копирайт изображения Уніан

ООН заснувала Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні.

Про це на спеціальному засіданні щодо Плану гуманітарної допомоги на сході України на 2019 рік заявила помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер.

"Рада оголосити про створення Об'єднаного фонду гуманітарної допомоги Україні і закликаю донорів приєднатися до нього", - заявила пані Мюллер.

Вона уточнила, що зустріч щодо плану допомоги на сході України дозволяє ще раз нагадати світові про проблеми жителів Донбасу.

Окремі країни вже встигли зробити внески у фонд, повідомила пані Мюллер, закликавши уряди інших держав приєднатися до ініціативи.

Що таке Об'єднаний фонд

Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) є так званим "сountry-based pooled fund" ООН. Такі фонди дозволяють різноманітним донорам - наприклад, урядам і міжнародним організаціям - робити внески на підтримку гуманітарних зусиль у конкретній країні.

Згодом ці кошти під наглядом координаторів ООН з гуманітарних питань у кожній країні розподіляються між місцевими партнерами.

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Image caption За словами Урсули Мюллер, у 2019 році Україна потребує 162 мільйони доларів допомоги

У 2018 діяли фонди 17 країн, на потреби яких вдалося зібрати 957 мільйонів доларів.

792 мільйони були перераховані майже 700 партнерам, що займаються гуманітарними проектами з охорони здоров'я, продовольчої допомоги, наданням притулків тощо.

Найбільшими донорами, за даними ООН, минулого року були Велика Британія (250,8 млн), Німеччина (175,6 млн) і Швеція (93,5 млн).

Найбільше коштів було перераховано у фонди допомоги Йемену (208,7 млн), Туреччини (118,4 млн) і Демократичної республіки Конго (90,1 млн).

З початку 2019 на потреби Об'єднаних фондів вже зібрано понад 115 мільйонів доларів.

Україна, за словами Урсули Мюллер, у 2019 році потребує близько 162 мільйонів доларів для допомоги 2,1 млн. українців.

Вона відзначила зусилля української влади з вирішення гуманітарних питань на Сході, проте назвала їх недостатніми.

"Ми повинні працювати краще для цих людей, - каже Мюллер. - Для стійких жителів України, я хотіла б сказати: "Ми про вас не забули. Ми продовжимо робити все, аби полегшити ваші страждання і встановити тривалий мир".

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