Мосійчук про самоспалення: не дочекаєтесь! Що думають у соцмережах?

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8 лютого Верховна Рада зареєструвала проект постанови Ігоря Мосійчука за звільнення виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

У документі зокрема, пропонують визнати дії пані Супрун такими, що шкодять інтересам держави.

Втім, згодом з'ясувалося, що пояснювальну записку до проекту постанови могли готувати не на комп'ютері Ігоря Мосійчука, який є членом "Радикальної партії", а на комп'ютері депутата "Опозиційного блоку".

Сам пан Мосійчук це заперечує. Він пояснює, що записку готували на його комп'ютері, який він отримав від апарату Верховної Ради України. Тобто теоретично це справді міг бути комп'ютер, яким до того користувався інший депутат.

Скандальний документ

Скандал із походженням проекту почався із допису голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

"Пояснювальну записку до постанови депутата Мосійчука щодо Супрун готували на комп'ютері нардепа Опоблоку із групи Ахметова", - заявив антикорупціонер.

Згідно з даними сайту ЦПК, пояснювальну записку пан Мосійчук подав у форматі документу Word. Якщо зазирнути у його властивості, то у графі "автор" можна побачити ім'я народного депутата від Опозиційного блоку Олександра Долженкова.

"Олександр Долженков - народний депутат, який, за даними журналістів, підконтрольний олігарху Ренату Ахметову і є його довіреною особою. Більше того, із олігархом Ахметовим пов'язують також і Радикальну партію Олега Ляшка", - йдеться на сайті Центру Протидії Корупції.

Сам Ігор Мосійчук у дуже емоційній формі заперечив ці твердження:

"Покидьки, продажне л#йно, проект постанови і пояснювальної записки до нього готувала Тетяна Близнюк (Тетяна Кавепещенко) на МОЄМУ персональному комп'ютері у ВРУ який ми отримали в 2014 році від апарату парламенту і готові хоч зараз надати його на експертизу!", - написав Мосійчук у Facebook.

Підтримала радикала і Тетяна Кавепещенко, яка за словами Мосійчука, і готувала проект пояснювальної записки.

"Присягаюся, шо я цю пояснювальну строчила сама, на компі Мосійчука і навіть може вона недосконала, бо він мене підганяв, але ніяким чином не роблена у Ахмєтова. І я про це там, у коментах пишу, але тьма тьмуща шабунаністів мені не вірять, ржуть з моїх коментів. Сюр", - написала вона.

Свою невинуватість Мосійчук почав доводити також у коментарях під дописом Шабуніна, та навіть пригрозив вчинити самогубство у разі, якщо йому не повірять.

"Як я повинен довести свою правоту? Підпалити себе під посольством США? На трибуні ВРУ? Я це зроблю! І ви теж будете винні!", - написав депутат у коментарі.

"Десять літрів бензину"

Такий емоційний допис збурив соціальні мережі.

"Терміново! Дайте йому сірники! Я беру провину на себе!", - пише засновник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега.

"Я знаю, що тут багато хто допомагає іншим людям, давайте допоможемо Ігорю! Я готовий придбати для нього 10 літрів бензину", - пише користувач Кирил Масюк.

Письменник Олександр Ірванець присвятив погрозам Мосійчука вірш.

"Ігор Мосійчук, щоб було ефектно треба пару пляшок напалму. І тегніть мене, будь ласка, коли буде стрім цього фаершоу)", - дає поради голова сайту "Інформ-напалм" Роман Бурко.

"Треба підтримати людину! Став лайк, якщо вважаєш, що Ігор повинен себе спалити під Посольством США, або сердечко, якщо на трибуні ВРУ", - пропонує влаштувати голосування блогер Олексій Сердюков.

"Ігор Мосійчук, можу вам літра два-три бензину подарувати. Чув що вам може скоро стати в нагоді...", - пише користувач Serg Marco.

Напалм і таргани

Втім, знайшлися і користувачі, які спробували розібратися в тому, чому прізвище депутата Опоблоку з'явилося на документі "радикала".

Так, член спільноти українських кіберактивістів "Ukrainian Cyber Alliance" під ніком Sean Brian Townsend пише:

"Скріншот і навіть відео можна намалювати, файл можна на сайті замінити, але в даному випадку третя, незацікавлена сторона підтверджує, що на сайті Ради такий файл був, і буде пам'ятати про це якщо і не вічно, то дуже довго".

Та не всі користувачі негативно оцінили непорозуміння з документами Мосійчука. У коментарях на його сторінці у Facebook були такі:

"Судячи по тому, яку масову фейк-кампанію розгорнули прикоритні "антикорупціонери", Ви - на вірному шляху", - пише Мосійчоку користувач Олексій Близнюк.

Підтримують його й інші дописувачі.

"Не треба розпилятися на різне, це заважає досягненню мети. Забирає і сили , і час. Кожний отримає по заслузі", - радить Ярослава Поправка.

Згодом саме же Мосійчук заперечив наміри підпалити себе, та не добирав виразів.

"Наївні! Не дочекаєтесь! Це вас адептів зовнішнього управління які перетворюють нашу країну в сировинний придаток іноземних держав, а по суті їхню колонію, я з соратниками випалюватимемо напалмом як тарганів!", - звернувся Мосійчук до Центру Протидії Корупції.

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