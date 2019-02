Євробачення 2019: хто виступатиме у другому нацвідборі

Другий півфінал національного відбору на конкурс Євробачення-2019 відбудеться 16 лютого. У ньому братимуть участь вісім виконавців. Це Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii та Freedom Jazz.

BBC News Україна дізналася, хто ці музиканти та чого чекати від їхніх виступів

Перший півфінал нацвідбору на Євробачення відбувся 9 лютого. За його результатами, до наступного етапу вийшли Maruv з піснею "Siren Song", Brunettes Shoot Blondes з піснею "Houston" та YUKO з піснею "Galyna Guliala".

Фінал національного відбору запланований на 23 лютого. Серед шістьох фіналістів оберуть переможця, який і представлятиме Україну.

Євробачення цього року відбудеться в Ізраїлі з 14 по 18 травня. Учасник від України виступить у першому півфіналі 14 травня 2019 року.

Kazka

Гурт, який за два роки вже встиг стати завсідником міжнародних та українських чартів та просто "порвав" YouTube, вдруге братиме участь у Національному відборі на Євробачення.

Тріо у складі вокалістки Олександри Заріцької, сопілкаря Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша грає у стилі experimental pop з елементами електро-фольку та всі пісні виконує виключно українською мовою.

Музиканти скоро вирушать з концертами у Європу та США.

А на сцені нацвідбору цього року виступатимуть з піснею Apart, яку написали спеціально для конкурсу.

"Кажуть, що їхня пісня - про всеосяжне почуття, яке не боїться ні відстаней, ні стереотипів, ні забобонів", - розповідають організатори конкурсу.

Braii

Альтернативний гурт, у складі якого дві дівчини та два хлопці. На чолі Braii стоїть фронтвумен Оксана Бризгалова.

"Ми просто подали пісню і отримали відповідь", - так вона розповідає про ідею участі в Євробаченні.

Бас-гітара, ритм-гітара, соло-гітара і барабани - музиканти вважають, що на конкурсі їх мають "почути ті, хто шукав".

На сцені Національного відбору вони виступатимуть із треком Maybe.

Kira Mazur

Співачка, композиторка і авторка текстів свій стиль характеризує як еклектичний, але гармонійний "поп-фольк", а про манеру виконання каже - нестандартна.

Зі слів співачки, участь у нацвідборі - шанс бути почутою.

На нацвідборі вона представить пісню про кохання "Дихати".

Ivan Navi

26-річний Іван Сяркевич зі Львова, який виступає під псевдонімом Ivan Navi, музичну кар'єру розпочав з участі у різноманітних талант-шоу.

У 2013 році дійшов до півфіналу шоу "Голос країни".

Співає українською мовою у стилі поп та хауз.

На сцену національного відбору вийде з танцювальним треком All For The Love.

Anna Maria

Це - дует сестер-близнючок, які народилися в Криму. Анна та Марія кажуть, що "співають з народження".

На великій сцені вони з шести років та прославилися участю у телепроектах "Шанс" та "Голос країни".

Анна та Марія виконують пісні понад 20-ма мовами, гастролюють Європою, Кавказом та Азією.

У національному відборі братимуть участь з піснею My Road.

Laud

Український співак та композитор Владислав Каращук виступає під псевдонімом Laud

У музичних конкурсах бере участь з дитинства. У минулому виступав на фестивалі Alfa Jazz Fest та дійшов до фіналу "Голосу країни".

Цьогорічний нацвідбір стане для співака другим за кар'єру.

Минулого року він виступав з піснею Waiting та навіть пройшов до фіналу, де поступився співакові Melovine.

Цьогоріч на сцену нацвідбору Laud вийде з новою композицією "2 дні".

"2 Дні" - це лірична балада. Як і більшість моїх пісень, вона про кохання, про романтичні відносини, а якщо точніше, про розлуку з коханою дівчиною", - пояснює співак.

FreedomJazz

Разом дівчата грають з 2008 року.

Артистки пишаються тим, що до повного складу групи входять 10 музикантів, які походять з усієї України.

Разом з тріо вокалісток грає група саксофонів, труба, клавішні, бас-гітара та ударні.

Дівчата прославилися каверами на знамениті хіти, проте для Євробачення підготували нову пісню - Cupidon.

Khayat

Khayat - молодий фольк-музикант, який лише нещодавно розпочав кар'єру.

Бере участь у телевізійному шоу "Голос країни", де потрапив до команди Тіни Кароль.

"Суміш фолькової манери виконання та електронної музики", - так сам Khayat говорить про свою музику.

Для Khayat конкурс стане першим і найбільш відповідальним досвідом в кар'єрі, розповідають організатори відбору.

На сцену він вийде з піснею Ever.

Що таке "Євробачення"

"Євробачення" - це міжнародний пісенний конкурс, який організовують члени Європейської мовної спілки.

Конкурс складається із трьох концертів, двох півфіналів і фіналу. Максимальна тривалість пісні на "Євробаченні"- три хвилини, на сцені при цьому не повинно бути більше шести людей.

Кожна країна окремо обирає власного представника, який згодом змагається з конкурентами у півфіналі.

Які країни виступатимуть у яких півфіналах - визначає жеребкування.

Представники країн "Великої п'ятірки", як називають засновників конкурсу - Велику Британію, Італію, Іспанію, Францію, Німеччину, - а також країна, що приймає "Євробачення", проходять до фіналу автоматично.

Україна на "Євробаченні"

Україна бере участь у "Євробаченні" з 2003 року.

Відтоді українські виконавці двічі вигравали конкурс (Руслана - у 2004 році і Джамала - у 2016), двічі опинялися на другому місці (Вірка Сердючка - у 2007 і Ані Лорак - у 2008) і одного разу на третьому (Злата Огнєвіч - у 2013).

Востаннє Київ приймав конкурс у травні 2017 року. Тоді у конкурсі взяли участь 42 країни, а переможцем став португалець Сальвадор Собрал з ліричною піснею Amar Pelos Dois.

Український гурт O.Torvald опинився тоді на 24-му місці, а у перерві конкурсу виступали Onuka, Джамала, Руслана та Вєрка Сердючка.

Конкурс в Ізраїлі

Цього року Євробачення відбудеться в Тель-Авіві. Гаслом конкурсу обрали заклик Dare to Dream (Наважся мріяти). У шоу братиме участь 42 країни.

Минулого року конкурс приймала Португалія, а з нагородою звідти поїхала ізраїльська співачка Netta, яка вразила глядачів піснею Toy.

Співачка Нетта виборола право для Ізраїлю приймати цьогорічне Євробачення

Цьогорічні півфінали Євробачення заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня.

Майбутній конкурс вже викликав скандал.

Низка британських діячів культури, як от дизайнер Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників, підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного "Євробачення" через політику Ізраїлю щодо палестинців.

У листі, опублікованому в британській газеті Guardian, вони розкритикували Ізраїль через окупацію палестинських територій.

"Євробачення може бути розважальним заходом, проте воно не повинно забувати про права людини. Ми не можемо ігнорувати систематичне порушення Ізраїлем прав людини палестинців", - вважають автори листа.

ВВС відреагувала заявою, в якій наголосила на своїх намірах транслювати конкурс з Тель-Авіва.

"Пісенний конкурс "Євробачення" не є політичною подією, а відтак не підтримує жодних політичних поглядів чи кампаній. Конкурс завжди підтримував такі цінності, як дружба, інклюзивність, толерантність та різноманітність", - йдеться в заяві корпорації.

Раніше на підтримку проведення "Євробачення" в Ізраїлі виступили музиканти Нік Кейв і гурт Radiohead. Вони назвали заклики бойкотувати Ізраїль "боягузливими та ганебними".

