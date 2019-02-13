Ніжність левів. Королі джунглів перемогли у фотоконкурсі

Копирайт изображения David Lloyd

Фотографія двох левів-самців під назвою "Зв'язок братів" стала переможцем призу глядацьких симпатій цьогорічного конкурсу "Фотограф-натураліст року" (Wildlife Photographer of the Year).

Світлина, зроблена професійним фотографом Девідом Ллойдом, стала найкращою серед понад 45 тисяч інших фотографій, поданих на конкурс.

Музей природознавства в Лондоні обрав короткий список з 25 фотографій, який відкрили для публічного голосування.

"Мені дуже приємно, що це фото здобуло успіх, оскільки воно зображує емоції та почуття тварин і наголошує на тому, що вони притаманні не лише людям", - каже пан Ллойд з Нової Зеландії, який мешкає в Лондоні.

"На мою думку, це те, про що мають знати більше людей, заради всіх тварин", - додає фотограф.

Фотографію можна побачити в Музеї природознавства поруч з іншими світлинами, які отримали високу оцінку. Погляньте на ще чотири з них.

Копирайт изображения Wim van den Heever Image caption Три королівських пінгвіна на пляжі Фолклендських островів, яких зняв фотограф Вім Ван Ден Гівер

Копирайт изображения Matthew Maran Image caption На фото Метью Марана лисиця біжить повз графіті в Лондоні

Копирайт изображения Justin Hofman Image caption Виснажений білий ведмідь в канадській Арктиці, якого побачив і зняв Джастін Гофман

Копирайт изображения Bence Mate Image caption Угорський фотограф Бенсе Мате також потрапив до списку найкращих зі світлиною трьох строкатих вовків або африканських диких собак, які граються з ногою антилопи імпали

Усі фотографії надано конкурсом "Фотограф-натураліст року" (Wildlife Photographer of the Year)

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