Ніжність левів. Королі джунглів перемогли у фотоконкурсі
Фотографія двох левів-самців під назвою "Зв'язок братів" стала переможцем призу глядацьких симпатій цьогорічного конкурсу "Фотограф-натураліст року" (Wildlife Photographer of the Year).
Світлина, зроблена професійним фотографом Девідом Ллойдом, стала найкращою серед понад 45 тисяч інших фотографій, поданих на конкурс.
Музей природознавства в Лондоні обрав короткий список з 25 фотографій, який відкрили для публічного голосування.
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"Мені дуже приємно, що це фото здобуло успіх, оскільки воно зображує емоції та почуття тварин і наголошує на тому, що вони притаманні не лише людям", - каже пан Ллойд з Нової Зеландії, який мешкає в Лондоні.
"На мою думку, це те, про що мають знати більше людей, заради всіх тварин", - додає фотограф.
Фотографію можна побачити в Музеї природознавства поруч з іншими світлинами, які отримали високу оцінку. Погляньте на ще чотири з них.
Усі фотографії надано конкурсом "Фотограф-натураліст року" (Wildlife Photographer of the Year)
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