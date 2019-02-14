Тварини на межі зникнення: вченим вдалося зняти гігантських панголінів на камеру

Копирайт изображения Chester Zoo Image caption Так виглядає велетенський панголін

В Африці вдалося зафільмувати на камеру життя одного з найрідкісніших ссавців. Йдеться про панголінів, яких масово винищують браконьєри.

Отримані кадри дають рідкісну можливість сформувати уявлення про поведінку гігантського ящера, найбільшу з усіх лускатих тварин.

Фільмування велося за допомогою дистанційно керованих камер. На відео можна побачити, як дитинча панголіна сидить на спині матері, поки вона лізе на дерево.

Вчені вирішили опублікувати отримані матеріали, щоб привернути увагу до проблеми тварин, чиє існування опинилося під загрозою через браконьєрство.

Тільки в цьому місяці у контрабандистів вилучили величезну кількість панцирів панголінів, в Малайзії, наприклад, перехопили найбільшу в історії партію панцирів і м'яса тварин.

Фото і відео за участю панголінів, що належать до одного з чотирьох існуючих на континенті видів, були зроблені в угандійському заповіднику Зіва, в якому панголіни повністю захищені від винищення.

Стюарт Ніксон, співробітник африканської програми з захисту диких тварин, каже, що ніколи раніше не вдавалося зафільмувати звички та поведінку панголінів настільки докладно.

"Ми мало знаємо про цей вид тварин, майже все, що ми зафільмували за цей рік за допомогою наших камер-пасток - це відкриття для нас", - зазначив він в розмові з ВВС.

Копирайт изображения Chester Zoo Image caption Велетенський панголін є найбільшим видом серед панголінових

Що це за тварина?

Іноді їх називають лускатими мурахоїдами, адже панголіни - єдині ссавці в світі, які вкриті захисним панциром.

Панцир панголінів - з кератину, білку, що становить також основу людської нігтьової пластини.

Своїм довгим язиком панголіни злизують мурах і термітів.

В Африці поширені 4 види панголінів: велетенський панголін, земляний панголін, панголін тризагострений та довгохвостий панголін.

Велетенський панголін, який живе в тропічних лісах Екваторіальної Африки, є найбільшим з усіх відомих науці видів цього ссавця. Тварина сягає 1,8 метра в довжину і важить до 450 кілограмів.

Панголіни часто стають жертвами браконьєрів. За останні 10 років їх чисельність в дикій природі зменшилася на один мільйон особин.

М'ясо панголінів вважається делікатесом. Вони вкриті особливим лускатим кератиновим панциром. У Китаї вважається, що цей панцир позбавляє від багатьох захворювань, зокрема, онкологічних. Наукового підтвердження цьому немає.

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На цьому тижні влада Малайзії вилучили 27 тонн панголінів та панцирів панголінів на острові Борнео - це найбільша партія в історії, вартість якої оцінюється приблизно у 2 мільйони доларів.

За даними моніторингової групи з вивчення дикої природи "Трафік", малайзійська поліція виявила два великих підприємства з переробки м'яса та панцирів панголінів на півночі країни в штаті Сабах.

"Є надія, що всебічне розслідування призведе до викриття синдикату і мереж, що діють в штаті та за його межами", - сказала керівник відділення групи по Південно-Східній Азії Каніта Крішнасамі.

Копирайт изображения TRAFFIC Image caption В деяких країнах м'ясо панголінів вважають делікатесом. Браконьєри нещадно нищать не тільки дорослих тварин, але й малюків

За 10 днів до рейду в Малайзії 10 тонн панцирів панголінів вилучили у В'єтнамі, Уганді та Гонконгу.

Вчені зізнаються, що не знають, скільки панголінів залишилося в дикій природі.

Копирайт изображения TRAFFIC Image caption Панцири панголінів, які вилучили на острові Борнео

Стюарт Ніксон, який працює разом з організацією із захисту дикої природи Уганди та угандійським фондом захисту носорогів, каже, що панголіни настільки рідко зустрічаються в дикій природі, що не вистачає даних для оцінки їх чисельності.

"Цей вид буквально знищується, він знищується в Центральній Африці, в цьому немає жодних сумнівів", - говорить він.

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