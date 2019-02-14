Копирайт изображения UNIAN Image caption Лідери опозиційних партій у 2002 році - Олександр Мороз (СПУ), Юлія Тимошенко (БЮТ) та Петро Симоненко (КПУ)

Деякі кандидати на нинішніх виборах намагались стати президентом тоді, коли багато молодих виборців ще навіть не народились.

Для когось ця виборча кампанія стала вже п'ятою в кар'єрі. Хтось балотується вчетверте, а для частини лідерів кампанії це - третя спроба.

А дехто, як у фільмі "Мушкетери 20 років потому", вирішив "штурмувати" президентський пост акурат після двадцятирічної перерви.

Аксакали виборів

Старожилом виборів по праву можна назвати Олександра Мороза.

Із семи президентських перегонів в історії незалежної України пан Мороз пропустив тільки дві кампанії - в 1991 та в 2014 роках.

Для молоді це прізвище може бути не дуже відомим, але в 90-х та у середині 2000-х років він був одним з найвпливовіших політиків. Двічі був спікером парламенту.

Багаторічний лідер Соціалістичної партії в 1994 році фінішував третім з 13,3% голосів, у 1999 році - так само замкнув трійку з 11,29%, а у 2004 знову мав "магічне" третє місце, проте тільки з 5,8% голосів.

Після союзу соціалістів з Віктором Януковичем у 2006 році і дочасних виборів Ради його політична кар'єра пішла на спад. Згодом він покинув кермо партії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Мороз та Петро Симоненко з Віктором Януковичем в 2007 році

У 2010 році він, вже майже "політичній пенсіонер", став одинадцятим з результатом в 0,4%.

29 лютого Олександру Морозу виповниться 75 років. На вибори 2019 року він іде під з такою місією: захистити землю від продажу та відродити лівоцентристську ідею.

Позмагатись з паном Морозом за звання п'ятиразового кандидата міг лідер комуністів Петро Симоненко.

Проте через "декомунізаційні закони" і заборону КПУ Симоненку відмовили у реєстрації.

В 1999 році він виходив у другий тур з Леонідом Кучмою, набрав 37,8%. У 2004 році посів 4 місце - 5%, а в 2010 році був шостим - 3,5%.

У 2014 році на тлі втрати проросійського електорату в Криму та на частині Донбасу Симоненко вже був 9-м з 1,5%.

Третя спроба

Спортсмени кажуть, що третя спроба може бути найвдалішою: можна врахувати помилки попередніх двох.

Перевірити цей принцип у політиці зараз мають нагоду Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко, для яких нинішня президентська гонка є третьою.

Екс-прем'єрка Юлія Тимошенко у 2004 році відмовилась від балотування на користь Віктора Ющенка.

А найвдалішими виборами для Юлії Володимирівни поки що були перегони 2010 року. Тоді чинний прем'єр-міністр за підтримки значної частини виконавчої вертикалі вийшла до другого туру, де набрала 45,5% і програла Віктору Януковичу.

На дочасних президентських виборах 2014 року Юлія Володимирівна також була другою.

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Вона працює" - одне з головних гасел першої виборчої кампанії Юлії Тимошенко

Після перемоги Революції гідності у лютому 2014 року вона вийшла з в'язниці й вирішила балотуватись.

Значна частина її соратників відмовляли від походу на вибори й врешті покинули команду Тимошенко.

У такому послабленому форматі пані Тимошенко набрала майже 13%. Петро Порошенко переміг у першому турі з 54,7%.

Зараз Юлія Тимошенко знову сформувала сильну команду. Певну лояльність до неї приписують навіть міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Згідно з останніми рейтингами, лідерка партії "Батьківщина" ділить друге місце з Петром Порошенком та претендує на вихід до другого туру.

Колишній міністр оборони часів Віктора Ющенка Анатолій Гриценко також втретє бореться за крісло президента.

В 2010 році ЗМІ часто називали його "першим непрохідним", не особливо вірячи в його успіх. Тоді він став дев'ятим, набравши всього 1,2% голосів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2010 році Анатолій Гриценко вперше балотувався у президенти

Друга спроба 2014 року була вдаліша. Тоді він, одне з пізнаваних облич Революції гідності, мав досить високий рейтинг. Набрав 5,5% і фінішував четвертим.

Показово, що свій президентський рейтинг пан Гриценко не зміг капіталізувати на парламентських виборах восени 2014 року.

Тоді "Громадянська позиція" набрала тільки 3% й не потрапила в Раду.

Зараз Анатолій Гриценко має рейтинг на рівні 5-7%, замикаючи п'ятірку лідерів у багатьох опитуваннях.

"20 років потому"

Своєрідний політичний "флешбек" з 90-х років - балотування Миколи Габера.

В 1998 році він став депутатом Ради від Прогресивної соціалістичної партії. Але потім покинув її та балотувався у президенти в 1999 році.

Тоді він посів останнє місце, набравши 0,12% голосів.

На цих виборах він не претендує на суттєво кращий результат. Широка публіка майже нічого не чула про нинішнього голову Патріотичної партії України.

Влітку 2018 року пан Габер організовував в "Українському домі" форум патріотичних сил. Його зірвали націоналісти з різних організацій, звинувативши зібрання у зв'язках з Віктором Медведчуком. Сам Габер будь-який зв'язок з ним заперечував.

Ще одним політиком, який через 20 років вирішив повторити спробу обратись президентом, став Юрій Кармазін.

Копирайт изображения NIAN Image caption Юрій Кармазін на виборах 1999 року

В 1999 році він посів десяте місце з 13 кандидатів, набравши 0,35%.

Колись він був у команді президента Ющенка, чотири рази обирався до Ради. Його депутатська кар'єра закінчилась в 2012 році.

У часи президентства Януковича пан Кармазін запам'ятався тим, що за його позовами деяких опозиційних членів парламенту позбавляли мандатів.

У лютому 2016 року активісти з маловідомої організації "Рух революційних сил" намагались влаштувати "Третій Майдан" на головній площі Києва. Серед лідерів акції був Юрій Кармазін.

В 2018 році він став гетьманом маловідомої організації "Козацтво всієї України" замість Віктора Ющенка.

Ляшко, Бойко, Богомолець і Богословська

Ще четверо політиків перевіряють свої сили на президентських перегонах вдруге.

Лідер партії і однойменної парламентської фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко є одним з найбільш епатажних політиків.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Ляшко на одній зі своїх акцій

У середині 2000-х років був соратником Юлії Тимошенко. Після її ув'язнення пішов у самостійне "плавання" й створив власну партію.

У 2012 році знову потрапив до Ради як мажоритарник, де привертав увагу вилами, їв на трибуні землю та водив корову біля парламенту.

На патріотичній хвилі та з обіцянками повернути Крим на виборах президента 2014 року зайняв третє місце, набравши 8,3% голосів.

Зараз опитування показують для нього майже ті самі 7-8% й 4-5 місце.

Колишній урядовець часів Віктора Януковича та один з керманичів Партії регіонів Юрій Бойко зараз має чи не найбільший рейтинг з поміж кандидатів "проросійського спектра".

Після розвалу Партії регіонів навесні 2014 року пан Бойко усіляко намагався уникнути переслідування нової влади та балотувався у президенти як самовисуванець. Посів 14 місце і набрав 0,19%.

Зараз він також самовисуванець. Але розраховує не тільки на підтримку свого соратника Дмитра Фірташа, а й команду кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Бойко та Віктор Медведчук у 2005 році - співзасновники блоку "Нет Так"

Нинішній його рейтинг - близько 8%, це - умовне четверте місце.

На президентських виборах 2010 року Інна Богословська, яка була членом парламенту від Партії регіонів, багато критикувала Юлію Тимошенко.

Тоді пані Богословська посіла десяте місце з результатом у 0,41%. Зараз її рейтинг не вищий, але на ефірах вона все же критикує головних претендентів, зокрема і Юлію Тимошенко.

Ще одна жінка-політик - відомий лікар Ольга Богомолець - у 2014 році була одним з облич медичної служби Майдану.

На минулих виборах вона отримала восьме місце з майже 2% голосів і одразу ж конвертувала це в результат на парламентських виборах: отримала третє місце у списку БПП та очолила комітет з охорони здоров'я.

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