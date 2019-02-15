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Багато кандидатів у президенти України мають радикальні наміри змінити повноваження влади, переписавши Конституцію. Запровадити посаду канцлера, скоротити кількість депутатів і міністерств - це лише деякі із пропозицій, що є у програмах кандидатів.

Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко і Олег Ляшко єдині у тому, що, перш за все, треба переглянути повноваження президента.

Лідерка "Батьківщини" вважає, що в Україні слід запровадити посаду канцлера, а функції президента суттєво скоротити. Вона заявляла, що хоче стати канцлером і бути останнім президентом України із тими повноваженнями, що є зараз.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко обіцяє скасувати посаду прем'єр-міністра, а президента зробити керівником уряду.

Більшість кандидатів у президенти обіцяють ще більше повноважень місцевим органам влади.

Лідер "Опозиційного блоку - За життя!" Юрій Бойко обіцяє також запровадити прямі вибори керівників областей, а керівник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко - ліквідувати районні та суттєво скоротити обласні держадміністрації.

У Юлії Тимошенко і Олега Ляшка є намір скоротити кількість депутатів парламенту, до 350 і 250 відповідно.

Із шістьох найрейтинговіших кандидатів лише Володимир Зеленський записав у свою офіційну програму намір запровадити відкриті партійні списки на виборах до Верховної Ради і до місцевих Рад. Хоча інші кандидати про це неодноразово заявляли раніше.

Володимир Зеленський також згадав про стару ідею, що лунала в Україні і раніше, - про перенесення частини центральних органів влади з Києва в регіони. А ще він обіцяє першочерговий закон "Про народовладдя", за яким важливі проблеми країни виноситимуться на референдуми.

Петро Порошенко про перерозподіл повноважень чи зміни до Конституції у програмі нічого не говорить. Він лише обіцяє подальшу децентралізацію, запроваджену за час його президентства, з метою розвитку регіонів.

Більшість пропозицій кандидатів у президенти потребуватимуть внесення змін до Конституції, а отже, залучення до цього процесу Верховної Ради України, яку цього року також переобиратимуть. Тому навряд чи вони можуть статися у перший рік президентства, хто б не очолив країну.

Більше дізнатися і порівняти плани кандидатів, яких соціологи називають найпопулярнішими, можна із таблиці (прізвища подані за алфавітом).

КАНДИДАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ЩО ОБІЦЯЮТЬ У ПРОГРАМІ Юрій Бойко ● перехід до прямих виборів керівників регіонів ● економічна самостійність регіонів Анатолій Гриценко ● зміни до Конституції, які ліквідують дуалізм виконавчої влади ● скасування районних та радикальне скорочення обласних держадміністрацій ● місцеві громади отримають право розпоряджатися землями за межами забудови населених пунктів Володимир Зеленський ● перший законопроект - "Про народовладдя", який передбачатиме механізм референдумів з питань, що стосуються завдань для влади ● ліквідація недоторканості президента, депутатів парламенту, суддів, ухвалення законів про імпічмент президента та відкликання народного депутата. ● вибори до парламенту та місцевих рад - за відкритими списками ● центральні органи влади розосередити по регіонах, а не лише в Києві Олег Ляшко ● ліквідація посади прем'єр-міністра і передача повноважень керівника виконавчої влади президенту ● скорочення кількості депутатів із 450 до 250 ● скорочення міністерств із 18 до 10 Петро Порошенко ● буде продовжена децентралізація як основа всебічного розвитку громад і регіонів Юлія Тимошенко ● парламентська форма правління із канцлером на чолі уряду, який на виборах очолює партійний список ● повна ліквідація недоторканості президента, суддів, депутатів ● зменшення кількості депутатів парламенту з 450 до 350 ● право на законодавчу ініціативу громадянам, у формі петицій

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