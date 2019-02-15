Персонал готелів навчають протидіяти торгівлі людьми

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У боротьбі з торгівлею людьми головні події відбуваються не в аеропортах, на кордонах країн чи під час поліцейських облав.

Справжня передова цієї війни, як не дивно, - на рецепції готелів.

Нещодавно в міжнародній готельній мережі завершився дворічний проект з підготовки півмільйонного персоналу, мета якого навчити розпізнавати потенційних жертв работоргівлі.

Усі працівники мережі Marriott (а це майже 7 тисяч готелів) пройшли обов'язковий тренінг, на якому їх навчали розрізняти тривожні сигнали.

"На жаль, всупереч волі керівництва і працівників, готелі стають майданчиками для скоєння цього кричущого злочину", - повідомив Девід Родрігес, головний директор з персоналу всесвітньої мережі готелів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Злочинці нерідко використовують готелі для торгівлі людьми, тож персонал ретельно пильнує безпеку

"Легкого рішення не існує, проте боротьба з сучасним рабством починається з усвідомлення", - зазначає пан Родрігес.

"На сьогодні в нас є чимало людей, спроможних розпізнати підозрілу поведінку і повідомити про неї керівництву. А в деяких випадках - у правоохоронні органи", - додає директор з персоналу.

Тривожні сигнали

Такими "дзвіночками" можуть бути "гості, в яких мінімум багажу й одягу", а також "люди, які не можуть вільно говорити чи здаються дезорієнтованими".

Крім того, підозру викликають "гості, які наполягають на тому, щоб у їхньому номері не прибирали".

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Занепокоєння щодо секс-рабства можуть спричиняти випадки, коли в номер по одному водять відвідувачів.

Нарізно всі ці сигнали не обов'язково свідчитимуть про торгівлю людьми. Та коли вже наявна "комбінація індикаторів", слід повідомити керівництву готелю.

Персонал під час поселення та проживання гостей в готелі має звертати увагу на найменші дрібниці в поведінці.

"Работоргівці не вестимуть жертву під примусом на очах у працівників наших готелів", - зазначає пан Родрігес.

"Конфіденційність і анонімність"

Однак, за його словами, персонал може розпізнати "сценарій з багатьма нюансами, які важко помітити, коли не знаєш, що саме треба шукати".

"Ось чому так важливо допомагати працівникам самостійно ідентифікувати ознаки секс-рабства та примусової праці", - наголосив пан Родрігес.

Image caption Тренінги для персоналу готелів Marriott

І нещодавно тренінг приніс свої плоди, повідомила речниця компанії Marriott. У центральному готелі Лондона працівники помітили чоловіка, який "у вестибюлі готелю зустрівся з неповнолітньою дівчинкою і залицявся до неї".

Злочинця затримала поліція, що прибула за викликом.

Навчальний проект мережі готелів було реалізовано спільно з американською організацією Polaris, яка бореться з сучасним рабством.

Назва "Polaris" походить від Полярної зорі, що вказувала шлях рабам-утікачам у США в ХІХ столітті, коли вони пробиралися на північ.

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Дослідження, проведене Polaris, виявило, що работоргівці використовують готелі й мотелі, коли доправляють жертв до пункту призначення, або як базу для секс-рабства й проституції.

За даними досліджень, існує "хибне уявлення", що таке може відбуватися тільки в дешевих мотелях. Насправді ж работоргівля не оминає і великих готельних мереж.

Міністерство національної безпеки США застерігає: готелі не захищені від зловживань з боку торгівців людьми, оскільки вони гарантують "конфіденційність і анонімність".

Технології викриття

Організація Polaris має власний перелік потенційних ознак трафікінгу. Зокрема:

сплата всіх послуг готівкою;

гості, які наглядають за людиною чи контролюють її, не допускаючи до телефону;

люди, що вдягнені не по сезону чи не розуміють, де опинилися.

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Ще одна готельна мережа, група Wyndham, спільно з Polaris у США, надає тимчасовий притулок людям, врятованим від трафікерів.

Також організації вживають заходів, щоб торгівцям людьми було складніше уникнути викриття.

Минулого місяця науковці з Вашингтонського університету опублікували статтю, в якій розповіли, як штучний інтелект може виявляти готелі в США, котрі використовуються для торгівлі людьми.

Работоргівці, що пов'язані з проституцією, можуть розміщувати фотографії своїх жертв у рекламі онлайн. А дослідники розробили програмне забезпечення, що ідентифікує кімнати готелів, у яких зроблено ці знімки, зіставляючи їх із базою даних, де міститься понад мільйон знімків з готелів.

Крім того, юридичний тиск на готелі змушує їх ставитися до проблеми серйозно.

У штаті Каліфорнія, де особливо часто трапляються випадки сучасного рабства, цього року було внесено законопроект, згідно з яким готелі зобов'язані навчати персонал "усвідомлено" протидіяти торгівлі людьми.

Так боротьба з торгівлею людьми перемістилася на рецепцію та у вестибюлі готелів.

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