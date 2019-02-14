День Валентина - привід для жартів? Соцмережі кажуть "так"
День святого Валентина пов'язаний лише з сердечками, квітами і нескінченним потоком листівок? Користувачі соцмереж переконані, що найромантичніший день року - чудовий привід для жартів або навіть літературного флешмобу.
"Інки дарують валентинки", - жартує казкар Корній Демидюк.
Жартує про валентинки і Центр середньовічних та ранньомодерних студій Symbolon.
А система державних закупівель "ProZorro" зробила цілу серію "валентинок" у стилі картинок "Кохання - це..."
Наприклад, "Кохання - це готувати разом тендерну документацію".
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Історик Андрій Домановський жартує про кохання в стилі середньовічного хайку: "Вночі не їм, і вдень не сплю. Кохання".
Романтичне мистецтво
Організація "Євромайдан-прес" запостила серію малюнків української художниці Олесі Вакуленко із закоханими котами.
"Святкування Дня Валентина - досить нове свято в Україні, але його пристрасно і одразу ж прийняло молоде покоління українців", - пояснюється в пості.
Тим часом, кіт "Інжир" запустив цілий поетичний флешмоб.
Користувачам пропонують постити українські вірші про кохання з хештегом #такніхтонекохав.
А міжнародна волонтерська ініціатива нагадує, що 14 лютого - це також і Міжнародний день дарування книги.
Ця традиція поширилася вже на 45 країн, зокрема і в Україні, як зазначено на сторінці ініціативи.
Цього дня ті, хто відзначають це свято, дарують книги школам, благодійним організаціям та друзям або ж просто залишають книги в парках для незнайомців.
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