Image caption Володимиру Сакуну довелося пройти і Афганістан, і АТО

30 років тому Радянський Союз завершив виведення своїх військ з Афганістану. Цьому передували 10 років збройного конфлікту, який навіть за найскромнішими оцінками забрав життя 600 тисяч людей.

Петро Порошенко минулого року поставив вторгнення СРСР до Афганістану в один ряд з сучасними подіями на території України.

Обидва конфлікти розділяють десятиліття, проте чимало українців встигли взяти участь в обох.

Один із них — 50-річний киянин Володимир Сакун. Він розповів BBC News Україна, як це — пережити одразу дві війни, чи вважає себе окупантом і яка армія сильніша: радянська зразка 1988 року чи сучасна українська.

Служба в Афганістані і "9 рота"

Копирайт изображения AFP Image caption 1989 року Радянський Союз завершив виведення своїх військ з Афганістану.

В Афганістані я опинився так само, як і всі. Мені вже було 18, вибору я не мав - до армії призвали як солдата строкової служби.

Спочатку забрали в "учебку" в Фергані (місто на сході Узбекистану. - Ред.), а вже звідти ми стрункими рядами покрокували на територію Афганістану. Розійшлися хто куди - по різних підрозділах.

Для місцевого населення ми, за великим рахунком, були окупантами.

Я воював з 1987 по 1988 рік - загалом півтора роки. Служив командиром розрахунку зенітної установки у 345-му окремому парашутно-десантному полку.

Це той самий полк, про який свого часу зняли "Дев'яту роту". Так вийшло, що я відбував службу якраз у той самий період, що описаний у фільмі, брав участь у тій самій бойовій операції - називалась "Магістраль" - щоправда, не в тому конкретному бою.

Для місцевого населення ми, за великим рахунком, були окупантами.

Звісно, в очі нам про це не завжди говорили, але і без того було очевидно, що раді нам далеко не всі: ми прийшли на їхню землю, і вели там бойові дії - яке ще могло бути до нас ставлення.

Таке ставлення можна зрозуміти: в Афганістані загинуло чимало мирних жителів. Але по-іншому й бути не могло - відрізнити мирних від немирних на війні непросто. Тим більше, народ афганський своєрідний: сьогодні вони копаються в землі, а завтра міни розставляють.

"Що ми забули на чужій землі?"

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Як я тоді сприймав все, що відбувається? Скажу так: ми були всього-на-всього гвинтиками однієї великої машини під назвою СРСР.

Ми, молоді хлопці з різних куточків Союзу, не були якимись злочинцями чи учасниками бандформування - нас призвали до радянської армії як солдатів.

Ми були всього-на-всього гвинтиками однієї великої машини під назвою СРСР.

Хто такі солдати? Це люди, які виконують накази. Ідеологія тоді працювала так, що ми просто повинні були робити, що нам кажуть. І ми робили.

Це вже потім виникло розуміння: "А що ми взагалі забули на чужій землі?". Але на той момент ми просто виконували свій солдатський обов'язок.

З часом всі все усвідомлювали - тим більше, що навколо гинули мирні люди. Думаєте, нам їх було не шкода?

Одне життя - дві війни

Коли війна скінчилася, я повернувся додому. За фахом я вчитель фізкультури, реабілітолог. Довелося шукати роботу: відтоді ким тільки не працював - і масажистом, і водієм, і начальником охорони. Ну і сім'я є - троє дітей, тепер ще й стільки ж онуків.

Звісно, після Афганістану я навіть подумати не міг, що у цьому житті на мене чекає ще одна війна. Але потім трапився Майдан, з якого все і закрутилося.

Я був учасником "Афганської сотні" Самооборони. Ми не виступали ні за Майдан, ні за владу: були, я б сказав, радше "стіною" між протестувальниками і правоохоронцями. Робили все, щоб не було серйозних зіткнень.

Ну а коли почалися події на Сході, поступово втягнулися в процес і пішли добровольцями в батальйон "Айдар", де створили свою штурмову "Афганську роту", яка існує й досі.

До неї входять не лише "афганці", але саме ми були її кістяком. Вже потім почали набирати туди нових людей - зокрема і молодь.

Після Афганістану я навіть подумати не міг, що у цьому житті на мене чекає ще одна війна. Але потім трапився Майдан, з якого все і закрутилося.

На Донбасі я був, фактично, від самого початку - з серпня 2014 до осені 2015 року, якраз коли велися основні бойові дії.

Ми зокрема брали участь в боях за Червоний Яр, обороняли Луганську ТЕС, відбивали блокпости.

Утримували Хрящувате і Новосвітлівку під Луганськом, билися 15 днів. Нам обіцяли підкріплення, але отримали ми його лише частково. Зрештою змушені були відійти: з флангів підійшли росіяни, які злякалися, що ми можемо повністю оточити Луганськ - тоді, у серпні 2014, ми були за крок від того, щоб замкнути його в кільце.

Це був перший захід російських військ на Донбас - усі "котли" за їх участю відбудуться вже згодом.

(Росія заперечує, що брала участь у військових діях на території України. - Ред.)

Скільки всього "афганців" воювали в АТО - сказати важко. З кимось я перетинався, про когось чув - підозрюю, що наші хлопці були майже в кожному підрозділі. Хоча й не в масовій кількості.

Багато їх бути і не могло: люди мого віку, яким трохи за 50, - це останні призови, що воювали в Афганістані. Ми ще вважаємо себе відносно молодими - принаймні зброю в руках тримати можемо. А ті, хто починав війну, - це вже, фактчино, дідусі.

Бронежилет, автомат, боєкомплект, "муха", гранати - на тобі 45 кілограм додаткової ваги. При цьому треба ще й мати змогу рухатися, бігти, йти в атаку, відступати, боронь Боже, - це не для тих, кому за 60.

"Ті, хто критикують афганців, просто не знають життя"

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В Україні є "гарячі" - найчастіше молоді - люди, які іноді кажуть про ветеранів Афганістану дурниці, звинувачують нас у тому, що ми брали участь в "загарбницькій" операції СРСР, що ми в чомусь винні.

Що їм сказати? Хлопці просто трішки життя не бачили, не жили в той час і не знають, чим був Радянський Союз.

Як не крути, це була тоталітарна держава і виступати проти неї… Я, приміром, був кандидатом у члени КПСС. Не тому що дуже хотілося, а тому що розраховувати на якесь майбутнє без членства в партії було неможливо.

Не знаю, може, варто розповісти всім тим хлопцям про історію СРСР, аби вони усвідомили, що це таке.

Україна - не Афганістан, це моя держава. Земля, на якій я народився. Я захищав і захищатиму її - маю на це повне право.

Після Афганістану важко було уявити, що доведеться знову братися за зброю. Я там так настрілявся, що мене коли друзі потім кликали на полювання, я їм завжди казав: "Хлопці, вибачайте, але давайте якось без мене".

Але у 2014 трапилося те, що трапилося. Крим, Донбас - всі все знають. У нас, "афганців", просто не було іншого виходу. Ми побачили, що відбувається на Сході, які великі втрати, як гинуть наші хлопці. І було зрозуміло, чому: бойового досвіду - нуль.

Ми поїхали до них. Спочатку - щоб навчати їх, а потім - щоб воювати з ними пліч-о-пліч.

Україна - не Афганістан, це моя держава. Земля, на якій я народився. Я захищав і захищатиму її - маю на це повне право, хто б що не казав. Це цінності, які не змінюються.

Що робити з Донбасом?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вирішити конфлікт на Донбасі можна тільки політичним шляхом, вважає Володимир Сакун

Питання не в тому, щоб відстріляти росіян, а в тому, щоб зупинити їх і пояснити, що чинити так, як чинять вони, - не можна.

Вирішити цей конфлікт можна тільки політичним шляхом - разом зі США, Європою й усім світом зробити так, щоб Росія пішла з нашої території. Тут нам допоможе тільки дипломатія.

А "гарячі голови" можуть кричати про повномасштабний військовий наступ на "ЛНР" і "ДНР" скільки завгодно.

Вони просто не розуміють, що таке брати населений пункт "в лоб" і вибивати противника з міста. Це - колосальна кількість загиблих, зокрема й серед мирних жителів. Про те, скільки російських військ стоїть на кордоні і чекає на цей привід, я взагалі мовчу.

Радянські підрозділи зразка 1987-1988 років в Афганістані по взаємодії, по зв'язку, артилерії, авіації, управлінню бойовими групами - в рази перевершували сучасну українську армію.

На жаль, українська армія все ще заслабка - попри всі розмови. Її свідомо руйнували впродовж багатьох років і зараз ми тільки починаємо робити перші кроки до її відродження.

Скажу, що знаю не від когось, а тільки те, що бачив сам: радянські підрозділи зразка 1987-1988 років в Афганістані по взаємодії, по зв'язку, артилерії, авіації, по управлінню бойовими групами - в рази перевершували сучасну українську армію.

Аби вийти на схожий рівень, нам доведеться ще дуже багато попрацювати.

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