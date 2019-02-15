Чи можна їсти продукти з пліснявою?

Копирайт изображения Getty Image caption Чи можна їсти варення з пліснявою? "Можливо, так", - кажуть фахівці

Деякі продукти цілком безпечно вживати навіть у випадку плісняви, але інколи це може бути дуже небезпечно для здоров'я, кажуть фахівці.

Щойно ви приготувалися поласувати варенням, аж помічаєте під кришкою цвіль.

За повідомленнями британських таблоїдів, це б не відштовхнуло прем'єр-міністра Терезу Мей від улюбленого продукту.

Як повідомляє Daily Mail, цього тижня британський прем'єр заявила міністрам під час дискусії, як зменшити відходи харчових продуктів, що вона зазвичай просто прибирає плісняву і їсть те, що під нею.

Але чи справді це хороша ідея?

Британське державне агентство з харчових стандартів не радить вживати їжу, що є очевидно гнилою або містить плісняву.

Особливо цього правила важливо дотримуватися людям з вразливих категорій населення, зокрема дітям, людям літнього віку, вагітним, а також тим, у кого слабкий імунітет.

Однак кореспондент BBC Майкл Мозлі спокійно їв джем та інші зіпсовані продукти під наглядом експерта з плісняви Патріка Хікі у 2014 році для документального фільму.

Він каже, що варення з тонким шаром плісняви можна їсти.

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Якщо прибрати всю плісняву, а також кілька сантиметрів під нею, аби викинути невидимі спори, джем буде цілком безпечно їсти.

Згідно з дослідженням Майкла Мозлі, їсти попри цвіль можна не лише варення.

Сир

Копирайт изображения DAVID SILVERMAN/GETTY IMAGES Image caption Деякі сири навмисно містять плісняву, адже вона відповідає за їхній особливий смак

Якщо відрізати запліснявілу частину (але обережно, щоб не забруднити пліснявою ніж), тверді сири на кшталт чеддера або пармезана можна їсти.

Оскільки такі сири сухі, вони не містять достатньо вологи, потрібної для розростання плісняви, тож зазвичай вона не проростає далеко вглиб від поверхні.

Деякі сири, звісно, спеціально заражають культурою цвілевих грибів. Саме рокфоровий пеніцил (Penicíllium roquefórti) надає блакитним сирам їхній смак.

Але важливо з обережністю ставитися до м'яких сирів (наприклад, брі та моцарела). Наявність на них плісняви свідчить не лише про небажаний гриб, але й про шкідливі бактерії, такі як лістерія або сальмонела. Тож якщо помітите на таких сирах плісняву, безжально викидайте їх у смітник.

Хліб

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Якщо ви помітили на хлібі острівки білої та блакитної плісняви, ці шматки можна відрізати, хліб підсмажити в тостері і цілком спокійно вживати, розповідає Патрік Хікі.

Але тут важливо добре поглянути на вид плісняви.

"Непокоїтися треба, якщо побачите на хлібі чорну плісняву", - каже експерт.

Він радить викидати хліб, якщо на ньому є плями з помаранчевою, жовтою чи чорною пліснявою.

Британське державне агентство з харчових стандартів не радить їсти хліб із пліснявою.

А от черствий цілком безпечно використовувати в деяких рецептах.

Фрукти та овочі

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Фрукти зазвичай зберігаються довше за овочі, оскільки кислота у фруктах захищає їх від бактерій, але будьте уважні із яблуками.

Вони можуть зберігатися дуже довго, але якщо їхня шкоринка пошкоджена, туди може потрапити пліснява, каже Патрік Хікі.

"В минулому були серйозні випадки, коли люди труїлися після того, як випивали зіпсований яблучний сік, що містив токсин під назвою патулін", - розповідає експерт.

А як щодо забутої в холодильнику каструлі з супом, в якому плавають слизькі шматки моркви?

Краще не треба. Цей слиз спричиняють колоній бактерій, що ростуть на поверхні.

"За кілька годин ви ймовірно відчуєте жахливий біль у шлунку, а потім судоми та діарею", - застерігає Патрік Хікі.

Горіхи

Запліснявілі горіхи - особливо небезпечні, оскільки містять жовтий пліснявий гриб Aspergíllus flávus.

"Цей гриб утворює один з найсмертельніших токсинів, відомих людству", - пояснює Патрік Хікі.

"Токсин накопичується в печінці і може спричинити рак печінки. Якщо на шкарлупі немає плісняви, а всередині горіхи добре захищені, тоді все має бути добре", - каже фахівець.

Важливо: Можна бути гнучкими з датами строку зберігання, але не ризикуйте отримати серйозне харчове отруєння, вживаючи продукти після рекомендованого строку, застерігає Патрік Хікі.

Поради британського агентства з харчових стандартів (FSA)

Деякі види плісняви можуть утворювати токсини, небезпечні для людей та тварин.

Якщо існує можливість прибрати плісняву та значну кількість продукту навколо неї, це не гарантує, що за допомогою таких дій можна буде позбавитися всіх наявних токсинів.

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