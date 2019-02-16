Боротьба за президентську посаду в Україні, китайсько-українські історії кохання, суд над Владиславом Мангером, призабута історія подільського графа Мархоцького, який оголосив свої володіння незалежними від Російської імперії та незвичайні портрети Тараса Шевченка в київському метрополітені - все це у підбірці тем тижня, про які вам варто знати.

Чи знаєте ви всіх 44 кандидатів в президенти України? Для того щоб прочитати їхні біографії, можна витратити купу часу. Тому ми спростили для вас задачу - в нашому матеріалі про кожного з кандидатів можна дізнатися основну інформацію, прочитавши лише пару речень.

Копирайт изображения MAKS MEI Image caption Китаєць Макс Мей одружився з українкою Дашею. Тепер він шукає жінок для китайських чоловіків

Сотні чоловіків з Китаю приїжджають в Україну в пошуках особистого щастя. Що їх так приваблює в українках і чи щасливі українські жінки в шлюбах з представниками Піднебесної? Кілька історій з життя та думки українок, які живуть і працюють в Китаї в нашому спільному репортажі з Китайською службою ВВС.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голову Херсонської облради Владислава Мангера підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк

Увесь тиждень в Україні уважно стежили за процесом над керівником Херсонської облради Владиславом Мангером, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Що відомо про політика і чому він звинувачує у вбивстві Гандзюк СБУ?

Image caption Ігнацій Мархоцький. Малюнок Матеуша Бацеллі

Наш постійний автор, історик та краєзнавець Олексій Бухало розповідає незвичайну історію подільського графа Ігнація Мархоцького, який наробив галасу в Російській імперії на початку XIX століття, коли звільнив своїх кріпаків, оголосив незалежність своїх володінь та організував язичницькі свята. Як склалася доля бунтівного графа і що залишилося з його спадщини до нашого часу?

Image caption Виставка незвичайних постерів Тараса Шевченка проходить на однойменній станції київського метрополітена

В київському метрополітені триває виставка художника Олександра Грехова "Квантовий стрибок Шевченка", яка показує українського поета Тараса Шевченка в образі відомих кіногероїв та історичних постатей.

Більшості опитаних BBC News Україна пасажирів метро нова інтерпретація класика літератури сподобалася. Про їхні думки та завдання, які ставлять перед собою автори проекту, читайте в нашій статті.

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