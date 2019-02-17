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Ви, мабуть, бачили уві сні, як гине людство. І цей нічний жах цілком імовірно може перетворитися на реальність.

У поп-культурі зазвичай показують лише найбільш видовищні і вражаючі сценарії знищення нашої планети: згадайте астероїд з фільму "Армагеддон" або вторгнення прибульців у "Дні незалежності".

Однак увага до лише таких сценаріїв може призвести до ігнорування найсерйозніших загроз, з якими ми стикаємося у сучасному світі.

Загроза вулканів

1815 року виверження вулкана Тамбора в Індонезії призвело до загибелі понад 70 тисяч людей.

Вулканічний попіл потрапив у верхні шари атмосфери. Це зменшило кількість сонячного світла на поверхні Землі і зрештою призвело до глобального похолодання, відомо як "рік без літа".

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1815 року відбулося виверження індонезійського вулкана Тамбора, яке забрало життя 70 тисяч людей

Історія озера Тоба - ще більш зловісна. Найбільше озеро індонезійського острова Суматра стало місцем потужного вулканічного виверження, яке відбулося 75 тисяч років тому. На його місці з'явилась величезна яма, яка поступово заповнилася водою.

Важалося, що глобальна екологічна криза тих часів поставила людство на межу вимирання, однак, останні дослідження вчених поставили під сумнів цю теорію.

Перспектива супервулканічного виверження, звичайно, лякає, однак, надмірно хвилюватися не варто. Ймовірність того, що у 2019 році ми станемо свідками стихійного лиха - виверження супервулкану, зіткнення астероїда з Землею чи вибуху зірки у космосі - не більша, ніж у будь-який інший рік. І малоймовірно, що буде взагалі.

Зростаючі загрози

Однак цього не можна сказати про більшість глобальних загроз, спричинених діяльністю людини.

Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я та Всесвітній економічний форум назвали кліматичні зміни та їхні наслідки одним з головних ризиків 2019 року.

Учасники останньої Кліматичної конференції ООН заявили, що зміна клімату вже є питанням "життя і смерті" для багатьох регіонів.

Водночас багато вчених, зокрема британський натураліст Девід Аттенборо, вважають, що це може призвести до "колапсу цивілізацій і вимирання більшої частини планети".

Загрози є складними і різноманітними: від смертельних теплових хвиль і підвищення рівня моря до масового голоду і міграції у гігантських масштабах.

Ще один важливий фактор - збільшення потенційних ризиків, пов'язаних з новітніми технологіями, наприклад, штучним інтелектом (ШІ).

Сценарії розвитку подій різні: від створення кіберзброї з практично необмеженими можливостями, яка може викрасти та зберігати дані цілої країни для отримання викупу, до автономних алгоритмів управління, які можуть неумисно привезти до краху фондового ринку.

Ще одна загроза - можливість ядерної війни.

Зараз у центрі уваги - зростання напруги між світовими державами, проте не варто забувати, що новітні технології можуть зробити нас ще більше беззахисними.

Це відбувається через поєднання ядерної і звичайної зброї та ризик розв'язання ядерної війни за допомогою штучного інтелекту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пташиний грип в Хебі, Китай

Ще одним фактором постійно зростаючого ризику є глобальні пандемії. Вважається, що грип вбиває в середньому 700 тис. людей і коштує глобальній економіці 500 млрд. доларів на рік.

Чисельність і мобільність населення світу неухильно зростає, що сприяє поширенню нових штамів вірусу грипу. Тому вчені побоюються повторення пандемії грипу, який 1918 року охопив усю планету і отримав назву іспанського або "іспанки". Тоді хвороба забрала життя майже 50 мільйонів людей.

Однак широкомасштабні програми вакцинації та інші заходи профілактики захворювань допомагають зменшити цей ризик.

Як визначити ймовірність екзистенціального ризику

Вивчення скам'янілих решток та історичних документів допомагає нам відстежувати деякі події: виверження супервулканів і зіткнення з астероїдом

Природний прецедент. Коли вчені вивчали ризики будівництва коллайдера ЦЕРН, вони звернули увагу, що подібне середовище зустрічається у зонах зіркоутворень

Створення моделі. Вчені використовують складні атмосферні моделі для вивчення майбутніх змін клімату

Якщо загрозу не можна змоделювати, науковці намагаються зрозуміти суть проблеми через військові ігри та інші вправи, які самі ж генерують

Крім того, уряд Великої Британії створив реєстр національних ризиків, серед яких - повінь, космічна погода і хвороби

Руйнівне майбутнє

Хоч ці загрози і є реальними, проте найбільша глобальна небезпека 2019 року лежить в іншій площині.

Кількість населення Землі становить майже вісім мільярдів. Людині потрібне чисте повітря, чиста вода і якісна їжа. Ресурс для цього вона бере в природі, перетворюючи на товари та послуги.

Однак природні запаси не безмежні. Зменшення біорозмаїття, перевантаження інфраструктури та системи постачання - все це підказує, що ми наближаємося до межі. І швидка зміна клімату лише погіршує ситуацію.

То ж, можливо, варто визначати глобальні ризики не через розмір катастрофи, яка їх спричинила, а через можливість знищення життєво важливих природних систем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хмара вулканічного попелу паралізувала всі авіасполучення у 2010 році

Прикладом можуть бути останні випадки так званого каскадного ефекту.

У 2010 році через виверження ісландського вулкану Ейяф'ятлайокютль ніхто не загинув, однак на шість днів був повністю закритий європейський повітряний простір.

2017 року через кібератаку відносно простого вірусу-здирника WannaCry частково припинили роботу Національна служба охорони здоров'я Великої Британії та інші організації по всьому світу.

Оскільки наше приватне життя і робота повністю залежать від електричної, обчислювальної та інтернет-системи, все, що завдає їм шкоди - від сонячного спалаху до ядерного вибуху в атмосфері - може завдати дуже великої шкоди й нам.

Запобігання стихійним лихам

Варто подивитись на зниження ризиків під іншим кутом.

Є давня легенда про данського короля Канута, який наказав морю відступити, хоча знав, що не зможе стримати прибій. Подібне безсилля може легко охопити й нас, коли ми думаємо про ймовірні майбутні катастрофи.

Однак данці впродовж віків відсувають свою берегову лінію: будують дамби і висушують болота, щоб захистити себе від припливів.

Можливо, варто зробити людей більш стійкими до майбутніх катастроф.

Це й буде накращим захистом і допоможе зробити 2019-й і наступні роки безпечними для людства.

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