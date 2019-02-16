Високоінтенсивні тренування краще спалюють жир, ніж звичайні - дослідження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Високоінтервальний спринт - один з найбільш дієвих способів спалити жир, кажуть вчені

Високоінтенсивні інтервальні тренування або ВІІТ (high intensity interval training, HIIT) можуть бути більш ефективними для схуднення, ніж триваліші, але менш інтенсивні, стверджують дослідники.

Науковці з Федерального університету Гояс у Бразилії дійшли такого висновку, вивчивши дані 576 чоловіків та 522 жінок. Ці дані отримали під час 36 досліджень, проведених раніше.

Результати опублікували в Британському журналі спортивної медицини.

Усі учасники досліджень, які займалися спортом, втратили вагу, але ті, хто займався ВІІТ, скинули на 28,5% більше.

Науковці зазначають, що цей тип тренувань підходить не всім.

"З ВІІТ збільшується ризик травм і значно збільшується навантаження на серцево-судинну систему", - йдеться у статті.

Про що йдеться в дослідженні?

Інтервальними називають кардіотренування, під час яких короткі інтенсивні цикли вправ ("вибухи") чергуються з періодами відновлення. До цієї категорії вчені віднесли їзду на велосипеді, біг, плавання та бокс.

Результат таких тренувань порівнювали зі звичними вправами середнього ступеня інтенсивності тривалістю 30-45 хвилин. Усі учасники досліджень займалися фізичними вправами не менш ніж чотири тижні.

Ті, хто займалися ВІІТ, в середньому скинули по 1,58 кг, а ті, хто виконував вправи меншої інтенсивності, - по 1,13 кг.

Науковці відзначили, що інтервальні спринт-тренування виявилися найбільш дієвими для спалення жиру. Однак дослідники попередили, що якийсь певний режим рекомендувати важко, оскільки високоінтенсивні тренування можуть охоплювати різні види вправ.

Британська Національна служба охорони здоров'я рекомендує приділяти помірному аеробному навантаженню (наприклад, вправам на велотренажері або швидкому ходінню) не менше 150 хвилин на тиждень.

Вражаючі результати

Як зазначає Нільс Воллард, викладач зі спортивно-оздоровчих дисциплін Стерлінгського університету (Шотландія), отримані результати є неочікуваними, оскільки, як правило, люди спалюють більше калорій під час триваліших, але менш інтенсивних вправ.

"Для цього може бути два пояснення, - каже він.

"По-перше, ВІІТ можуть призводити до великої витрати енергії вже після виконання вправ - обмін речовин може прискорюватися протягом усього наступного дня після завершення тренування. По-друге, після сесії ВІІТ у вас може зменшитися почуття голоду."

"Наші власні дослідження показали, що в цьому випадку гормони апетиту справді пригнічуються", - пояснює фахівець.

Він зазначає, що точні причини для цього назвати поки що важко.

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Британський тележурналіст і автор багатьох програм про здоров'я Майкл Мозлі вперше познайомився з цим видом тренувань сім років тому під час підготовки документального фільму BBC "Правда про вправи" (The Truth About Exercise").

Тоді він виконував три сесії 20-секундних високоінтенсивних інтервальних тренувань на велотренажері тричі на тиждень.

"Моя чутливість до інсуліну збільшилася на 24%. У програмі ми отримали вражаючі результати серед молодих неспортивних людей", - розповідає пан Мозлі.

Одна він зазначає, що найбільша проблема - це не тип вправ, а звичка нагороджувати себе смаколиками та відпочинком після тренування.

"Люди проводять півгодини на біговій доріжці, спалюють близько 120 калорій, а потім валяються на дивані і винагороджують себе тістечком, - зазначає пан Мозлі.

"Вважається, що високоінтенсивні інтервальні тренування знижують апетит і спалюють внутрішній (вісцеральний) жир", - додає він.

"Не так важливо скільки калорій ви спалюєте. Важливо те, що ви робите після цього", - підсумовує журналіст.

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