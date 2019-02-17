Вінки з квітів та яскраві шати: як український фотопроект популяризує народне вбрання
Український фотопроект "Ethno Fashion" поставив собі за мету популяризувати традиційний костюм.
За три роки в рамках проекту створено 230 унікальних образів.
"Основна мета проекту - популяризація етно-костюму як виразу патріотизму і самобутності, відображення етнічних коренів, історичних витоків і неповторних традицій різних народностей, які населяють сучасну Україну", - розповідають автори "Ethno Fashion".
Фотопроект використовує одяг сучасних дизайнерів, аксесуари та вінки, які створено на основі етнічного вбрання.
"Це більш сучасний погляд на традиційний український костюм", - розповідає дизайнерка Катерина Потлова.
У зйомках беруть участь не моделі, а жінки різних професій та віку. Кожний образ підбирають індивідуально.
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Вінки з квітів часто створюють прямо на місці зйомок, підбираючи їх під учасницю та локацію.
"Кожна фоторобота звеличує красу і гармонію жіночого начала, духовність, чистоту, нескінченну і незбагненну мудрість українських жінок. Саме такі жінки, органічні і самобутні, стояли і стоять біля витоків вільної і сильної сучасної України", - стверджують автори.
Деякі образи створюють під свята - наприклад, Великдень чи Різдво.
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