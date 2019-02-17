Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Український фотопроект "Ethno Fashion" поставив собі за мету популяризувати традиційний костюм.

За три роки в рамках проекту створено 230 унікальних образів.

"Основна мета проекту - популяризація етно-костюму як виразу патріотизму і самобутності, відображення етнічних коренів, історичних витоків і неповторних традицій різних народностей, які населяють сучасну Україну", - розповідають автори "Ethno Fashion".

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Фотопроект використовує одяг сучасних дизайнерів, аксесуари та вінки, які створено на основі етнічного вбрання.

"Це більш сучасний погляд на традиційний український костюм", - розповідає дизайнерка Катерина Потлова.

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

У зйомках беруть участь не моделі, а жінки різних професій та віку. Кожний образ підбирають індивідуально.

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Вінки з квітів часто створюють прямо на місці зйомок, підбираючи їх під учасницю та локацію.

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

"Кожна фоторобота звеличує красу і гармонію жіночого начала, духовність, чистоту, нескінченну і незбагненну мудрість українських жінок. Саме такі жінки, органічні і самобутні, стояли і стоять біля витоків вільної і сильної сучасної України", - стверджують автори.

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Деякі образи створюють під свята - наприклад, Великдень чи Різдво.

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.

...