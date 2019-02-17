Вінки з квітів та яскраві шати: як український фотопроект популяризує народне вбрання

  • 17 лютого 2019
Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Український фотопроект "Ethno Fashion" поставив собі за мету популяризувати традиційний костюм.

За три роки в рамках проекту створено 230 унікальних образів.

"Основна мета проекту - популяризація етно-костюму як виразу патріотизму і самобутності, відображення етнічних коренів, історичних витоків і неповторних традицій різних народностей, які населяють сучасну Україну", - розповідають автори "Ethno Fashion".

Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Фотопроект використовує одяг сучасних дизайнерів, аксесуари та вінки, які створено на основі етнічного вбрання.

"Це більш сучасний погляд на традиційний український костюм", - розповідає дизайнерка Катерина Потлова.

Жінка у вінку з кроликом Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

У зйомках беруть участь не моделі, а жінки різних професій та віку. Кожний образ підбирають індивідуально.

Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Вінки з квітів часто створюють прямо на місці зйомок, підбираючи їх під учасницю та локацію.

Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

"Кожна фоторобота звеличує красу і гармонію жіночого начала, духовність, чистоту, нескінченну і незбагненну мудрість українських жінок. Саме такі жінки, органічні і самобутні, стояли і стоять біля витоків вільної і сильної сучасної України", - стверджують автори.

Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova
Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova
Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

Деякі образи створюють під свята - наприклад, Великдень чи Різдво.

Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova
Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova
Жінка у вінку Копирайт изображения Ethno fashion by Potlova

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