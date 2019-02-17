Космічний Ноїв ковчег. Що потрібно взяти з собою для освоєння нових світів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подорож до найближчої зоряної системи займе щонайменше сотні, а скоріше тисячі років

Рано чи пізно людству доведеться покинути Землю і відправитися на пошуки нового дому — планети зі схожими умовами для життя, — аби побудувати там нову цивілізацію.

Для такої масштабної подорожі людям потрібно буде побудувати своєрідний "Ноїв ковчег" - космічний корабель, здатний перетнути галактику і доставити перших переселенців до нового місця проживання, де б воно не знаходилося.

Скільки ж часу займе це велике переселення? І якого розміру повинен бути космічний корабель, аби туди можна було взяти не тільки "всякої тварі по парі", але і все необхідне для продовження життя й освоєння нового світу?

Відповісти на ці питання спробувала команда вчених із Франції та Чехії, якы створили проект Heritage ("Спадщина") і провели необхідні розрахунки.

Тисячі років шляху

На перший погляд може здатися, що розміри корабля сильно залежать від того, куди саме ми летимо, проте це не зовсім так.

Річ у тому, що подорож навіть до найближчої зоряної системи займе щонайменше сотні, якщо не тисячі років — а значить, наш ковчег повинен мати можливість підтримувати життя протягом багатьох поколінь.

Звичайно ж, космічні технології постійно вдосконалюються. Однак, якщо вірити не письменникам-фантастам і сценаристам Голлівуду, а Ейнштейну і його теорії відносності, подорожі на надсвітлових швидкостях, м'яко кажучи, малоймовірні.

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Гіпотетичні варіанти на кшталт кротової нори або бульбашки Алькуб'єрре можливі, але розраховувати на них не доводиться.

Минулого року вчені НАСА оголосили, що на орбіті Проксими Центавра — найближчої до нашого Сонця зірки — обертається дуже схожа на Землю планета, яка може бути придатна для життя.

Розглянувши всі доступні технології — як уже наявні, так і поки що не винайдені, але можливі в теорії, — вчені підрахували, що політ до цієї планети при самому оптимістичному сценарії займе не менше століття.

Більш реалістичні оцінки й зовсім викликають смуток: якщо вилетіти до Проксими Центавра сьогодні, то до місця призначення ми доберемося через тисячі років (від 6 до 80 тисяч, якщо бути зовсім точним).

У будь-якому випадку, нам потрібен корабель, на якому переселенці зможуть поколіннями жити в міжзоряному просторі, чимось при цьому харчуючись самостійно і забезпечуючи енергією двигуни.

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Забудьте про сонячні панелі — на такій відстані від Сонця працювати вони не будуть: приблизно з таким же успіхом можна вночі заряджати смартфон від світла зірок.

Так скільки ж "зіркових колонізаторів" має вирушити в дорогу? І наскільки великим повинен бути сам космічний ковчег?

Усякої тварі по парі?

Якщо за час подорожі на кораблі має змінитися кілька поколінь, його мешканцям доведеться розмножуватися.

Тут новими Адамом і Євою не обійдешся: переселенців має бути досить багато, аби виключити можливість кровозмішання близьких родичів. В іншому випадку на кораблі не уникнути генетичних захворювань.

Французькі вчені розрахували мінімальну кількість членів екіпажу за допомогою математичного моделювання.

Врахувати спробували всі фактори — вік землян на момент відправлення та очікувану тривалість життя, можливість безпліддя деяких членів екіпажу, викиднів або народження близнюків і навіть непередбачені обставини (в розрахунках вони фігурують як "елемент хаосу" - наприклад, таємне народження дитини від іншого біологічного батька).

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Крім того, про всяк випадок у розрахунки заклали "катастрофічну подію" - наприклад, зіткнення корабля з метеоритом або епідемію хвороби на борту, — яка в якийсь момент скоротить популяцію колонізаторів на 30%.

З урахуванням всіх цих факторів, за найскромнішими й консервативними підрахунками дослідників, спочатку колонізаторів має бути 98 людей. Причому всі 49 подружніх пар потрібно відібрати на основі аналізу ДНК, щоб забезпечити максимальну генетичну різноманітність.

Якщо в подорож відправиться більш скромний екіпаж, успіх місії вже опиниться під питанням. Наприклад, шанси на виживання у 25 подружніх пар вже оцінюються приблизно в 50%.

А якщо переселенців буде всього 32 або ще менше, алгоритм взагалі не залишає їм жодних шансів (0%) - в основному саме через неминучість інцесту. Можливо, нащадки первісного екіпажу і долетять до Проксими Центавра, але до того моменту вони вже не зможуть заснувати життєздатну колонію.

Голод не тітка

Покинувши Землю, 98 космічних мандрівників народять дітей, а ті — онуків, ще за життя першого покоління. Так що, виходячи із розрахунків, максимальне населення ковчега може досягати 500 осіб.

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З огляду на тривалість польоту, розраховувати на запаси продовольства не доводиться. Колонізаторам доведеться забезпечувати себе їжею самостійно — тобто вирощувати її прямо на кораблі.

Але скільки їжі їм потрібно? Адже від цього залежить розмір корабля — а значить, і енерговитрати на його переміщення.

Для цих розрахунків потрібно врахувати не тільки розмір екіпажу, а й середній вік мешканців зорельота, їх зріст, вагу і рівень фізичної активності, — щоб зрозуміти, скільки калорій їм буде потрібно щорічно.

Вчені не стали обмежувати колонізаторів у раціоні й розрахували споживання з урахуванням нормальної дієти — тобто так, щоб на кораблі можна було не тільки вирощувати фрукти й овочі (включаючи виробництво цукру і рослинної олії), а й займатися тваринництвом — тобто виробляти м'ясо, рибу, молочну продукцію і мед.

На подив, з урахуванням використання сучасних технологій (наприклад, аеропоніки — тобто вирощування рослин в повітряному середовищі, без використання ґрунту), щоб прогодувати 500 чоловік, цілком вистачить половини квадратного кілометра (0,45 - якщо бути зовсім точним).

Усі на борт!

Так ми підійшли до мінімального розміру нашого ковчегу.

Якщо будувати корабель у формі циліндра, що обертається (аби доцентрова сила забезпечувала штучну гравітацію), то висота "сільгоспвідсіку" повинна скласти 320 метрів, а радіус - 224 метри.

Додамо до цього жилі каюти для екіпажу, спільні приміщення (такі як їдальня, тренажерний зал або медичний відсік), зали управління польотом, генератори енергії й двигуни — і площа (висота) зорельота збільшиться приблизно вдвічі.

Космічний ковчег виявиться приблизно 650 метрів у висоту і 450 в діаметрі.

Втім, це все одно буде менше, ніж найвищий з уже побудованих хмарочосів: висота "Бурдж-Халіфа" в Дубаї становить 828 метрів. Для порівняння: висота Ейфелевої вежі - 324 метри. Довжина МКС - 73 метри, висота - 20 метрів.

Тепер найскладніше, за словами вчених, — це порахувати точну кількість необхідної води. Тільки для пиття її знадобиться майже півмільйона літрів. А ще потрібно напувати тварин, зрошувати посіви — та й корабель буде так чи інакше потроху втрачати воду разом із повітрям.

Цю проблему, як і проблему генетичних мутацій, автори Heritage обіцяють вирішити у своїй наступній науковій праці.

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