Венеційський карнавал 2019: Місячне відкриття у фото
Увечері 16 лютого в Італії розпочався всесвітньовідомий Венеційський карнавал, якому понад 900 років. Кількатижневе святкування стартувало з тематичного заходу — параду на честь 50-ї річниці висадки людей на Місяці.
З нагоди свята костюмована процесія пройшла головною фестивальною вулицею міста - Rio di Cannaregio - хоча вірніше буде сказати проплила. Тому що Rio di Cannaregio, як личить Венеції, не викладена бруківкою вулиця, а прекрасний канал на півночі міста.
"Через 50 років після висадки на Місяць, Венеційський карнавал надихається Місяцем, дивиться на нескінченне небо, зірки та їхні спокусливі міфи" - говориться на сайті заходу.
Тема цьогорічного параду - "Виніть Місяць". За словами організаторів, вона походить із шекспірівських рядків: "Цьому виною, справді, тільки Місяць, бо більше, ніж звичайно, до Землі наблизився, либонь, і всіх людей доводить він до сказу" (пер. І. Стешенко).
Глядачі вишикувалися вздовж каналу, розглядаючі вишукано декоровані човни, що пропливали повз у супроводі музики.
Карнавал триватиме близько двох тижнів і завершиться 5 березня у Жирний вівторок - день, що передує початку посту перед Великоднем.
З погодою у день відкриття пощастило — температура ввечері сягала 10 градусів ntgkf, а небо було майже безхмарне.
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