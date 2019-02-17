Венеційський карнавал 2019: Місячне відкриття у фото

Копирайт изображения Reuters Image caption Центральна тема цьогорічної церемонії відкриття висадка людей на Місяці

Увечері 16 лютого в Італії розпочався всесвітньовідомий Венеційський карнавал, якому понад 900 років. Кількатижневе святкування стартувало з тематичного заходу — параду на честь 50-ї річниці висадки людей на Місяці.

З нагоди свята костюмована процесія пройшла головною фестивальною вулицею міста - Rio di Cannaregio - хоча вірніше буде сказати проплила. Тому що Rio di Cannaregio, як личить Венеції, не викладена бруківкою вулиця, а прекрасний канал на півночі міста.

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"Через 50 років після висадки на Місяць, Венеційський карнавал надихається Місяцем, дивиться на нескінченне небо, зірки та їхні спокусливі міфи" - говориться на сайті заходу.

Тема цьогорічного параду - "Виніть Місяць". За словами організаторів, вона походить із шекспірівських рядків: "Цьому виною, справді, тільки Місяць, бо більше, ніж звичайно, до Землі наблизився, либонь, і всіх людей доводить він до сказу" (пер. І. Стешенко).

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Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Місяць був присутній у багатьох платформах, які брали участь у параді

Глядачі вишикувалися вздовж каналу, розглядаючі вишукано декоровані човни, що пропливали повз у супроводі музики.

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Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Але карнавал не був би справжнім без виступів жонглерів з вогнем

Карнавал триватиме близько двох тижнів і завершиться 5 березня у Жирний вівторок - день, що передує початку посту перед Великоднем.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Дивовижна і трошки моторошна платформа-риба з гімнасткою на спині

З погодою у день відкриття пощастило — температура ввечері сягала 10 градусів ntgkf, а небо було майже безхмарне.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Не обійшлося і без таких незвичних істот

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