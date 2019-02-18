Шість російських фейків про українські вибори

Копирайт изображения Rossiya 1 Image caption Президент Петро Порошенко часто стає об'єктом критики на російському телебаченні

Для Кремля президентські вибори в Україні є важливим фактором, в тому числі і внутрішньої політики, а висвітлення цієї теми російськими ЗМІ свідчить про вкрай упереджене ставлення до чинного президента, який змагається за своє переобрання.

BBC зібрала шість нещодавніх прикладів неправдивих повідомлень про українські вибори у контрольованих Кремлем ЗМІ.

1. Критиків - "за ґрати"

Твердження: Президент Порошенко наказав кинути за ґрати десятки прихильників опозиції, аби залякати свого головного суперника напередодні виборів.

У провідній щотижневій програмі "Толстой. Воскресенье" 10 лютого російський державний "Первый канал" показав відео із Порошенком, який говорить, що йому потрібна чесна перемога.

"Але суперники Порошенка сумніваються. Сорок людей затримали на мітингу на підтримку Юлії Тимошенко в Києві", - сказав кореспондент каналу, коли на відео показували, як молодих чоловіків арештовували в Подільському районі Києва 9 лютого.

Насправді ж затримані критикували саму Тимошенко і вимагали від неї відповідей через смерть активістки Катерини Гандзюк. Підозрюваний в огранізації нападу на неї Владислав Мангер донедавна був членом партії "Батьківщина".

Перший канал також не згадав, що всіх затриманих вже звільнили.

2. Інструкції від США

Твердження: Міністр внутрішніх справ України відвідав США 4 лютого, аби отримати інструкції про проведення майбутніх виборів.

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"Як не дивно, людиною, яку визначили відповідальною за чесність виборів, є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який нещодавно повернувся зі США і відразу виділився низкою суворих заяв", - повідомляє офіційне видання уряду РФ "Российская газета" 4 лютого.

Це твердження повторювалося майже слово в слово далі у статті ("американці призначили його відповідальним за чесність виборів"), а також у підписі під фотографією Авакова, яка ілюструвала статтю.

Існує кілька причин, чому це твердження щодо українського міністра може бути хибним.

По-перше, жодне інше ЗМІ не повідомляло про цей візит. Хоча попередня поїздка Авакова до США у квітні 2018 року мала широке медійне висвітлення.

Крім того, складно уявити, що уряди США та України приховували б таку поїздку, якби вона дійсно відбулася.

Нарешті, заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у коментарі BBC Monitoring заявив, що тоді поїздки не було, а її планували на тиждень 11-17 лютого.

Згодом МВС оголосило, що Аваков відвідував Вашингтон 12 лютого.

3. Соціологічні опитування

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Твердження: Проросійський кандидат Юрій Бойко має високий рівень підтримки та посідає третє місце в опитуваннях громадської думки, а Порошенко - "на дні" рейтингів.

"Кандидат від "Опозиційної платформи" Юрій Бойко зазвичай посідає третє місце в рейтингах популярності", - заявили 3 лютого в ефірі вищезгаданої програми "Толстой. Воскресенье" на російському державному Першому каналі.

"Наляканий Порошенко тепер перебуває десь на дні рейтингів популярності", - сказали 20 січня в ефірі програми "Вести недели" державного телеканалу "Россия 1".

Насправді, хоча рейтинг Порошенка й коливається від опитування до опитування, але більшість із них ставлять його на друге чи третє місце, а Бойка, зазвичай, — на четверте.

Наприклад, опитування, проведене спільно Центром соціальних досліджень СОЦІС, Київським міжнародним інститутом соціології й Центром Разумкова, опубліковане 31 січня, показало, що комік Володимир Зеленський посів перше місце з 23% підтримки.

Чинний президент Петро Порошенко зайняв друге місце з 16,4%, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на третьому місці - 15,7%.

Юрій Бойко ж став четвертим, отримавши підтримку 9,3% опитаних.

За результатами пізнішого опитування, Порошенко посів третє місце з 14,2%, Бойко четверте — з 10,3%. В іншому опитування Порошенко зайняв друге місце з 17,7%, а Бойко — четверте з 9,8%.

Повідомлення російських ЗМІ демонструють значну упередженість на користь Бойка.

4. Російські спостерігачі

Твердження: Порошенко заборонив російських спостерігачів на виборах.

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"Порошенко наказав заборонити російським спостерігачам доступ до українських виборів. Президент України Петро Порошенко як головнокомандувач заборонив доступ на свою територію будь-яким російським громадянам, які мають намір спостерігати за українськими виборами...", - йдеться у статті "Российской газеты" від 5 лютого.

"Як президент України, як верховний головнокомандувач я доручу Державній прикордонній службі не допускати російських спостерігачів. Я гарантую українському народові, що наказ верховного головнокомандувача буде виконаний", - цитує видання слова Порошенка, які він буцімто сказав в ефірі телепрограми "Свобода слова".

Насправді ж, законопроект, що забороняє доступ російським спостерігачам, український парламент ухвалив 7 лютого, через два дні після статті "Российской газеты".

Заборону підтримали 232 народних депутати, у тому числі прихильники конкурентів Порошенка на виборах президента, таких як Юлія Тимошенко та Олег Ляшко.

На момент написання статті Порошенко ще не підписав цей законопроект.

5. Зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО

Твердження: Порошенко змінює Конституцію, аби підвищити свої шанси на перемогу на виборах.

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"Напередодні опитувань Президент Порошенко поспішно вносить поправки до Конституції, аби підлаштувати її під себе. Планується внести зміни, які визначать курс країни. Він робить це заради підтримки справжніх патріотів, а вони, природно, прагнуть приєднатися до НАТО, ЄС і вони воліють розмовляти англійською", - розповідали у новинах на телеканалі "Россия 1" 5 лютого.

Через два дні після цього сюжету український парламент вніс у Конституцію намір України стати членом ЄС і НАТО.

Попри те, що Порошенко з ентузіазмом підтримав цей крок, за нього проголосували 334 з 450 депутатів — знову ж таки, включно з прихильниками деяких його суперників на виборах президента.

6. Дзвінки

Твердження: Українцям дзвонять і говорять голосувати за Порошенка.

"Жителі Києва скаржаться, що вони отримують телефонні дзвінки з ЖЕКів із наполегливими закликами голосувати за Порошенка", - йдеться у випуску новин на телеканалі "Россия 1" від 5 лютого.

Канал не повідомив, звідки отримав таку інформацію, і не надав жодних доказів на підтвердження таких заяв. Інші незалежні ЗМІ про це не повідомляли.

Щоправда, того ж дня критичний до української влади ресурс Strana.ua оприлюднив статтю, в якій ішлося, що соціологічні компанії використовують телефони ЖЕКів для опитування киян.

У статті соціологічну кампанію СОЦІС назвали "пропорошенківською", але не говорили про те, що ті, хто проводив опитування, закликали респондентів голосувати за чинного президента.

СОЦІС заявив у відповідь, що ніколи не займався телефонними опитуваннями.

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