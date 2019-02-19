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Кожен з 44 кандидатів на посаду президента України подав до ЦВК ще й свою програму - опис вирішення найактуальніших, на його погляд, проблем, які стоять перед країною.

ВВС вивчила всі передвиборчі програми кандидатів і розповідає, якими незвичайними й важливими обіцянками вони завойовують підтримку електорату.

Щоб визначити, що найчастіше претенденти на президентську посаду обіцяють своїм виборцям, ВВС визначила, які слова використовуються в їхніх програмах, поданих до ЦВК.

Порядок денний кампанії-2019, в принципі, досить традиційний для України: серед топ-25 іменників, які використовуються у програмах, можна знайти "розвиток", "економіку", "освіту", "безпеку", "землю", "корупцію" і "бізнес".

А ще у програмах кандидатів значно частіше згадується "перемога" (44 рази), ніж "зрада" (лише п'ять разів). З іншого боку, "зрадники" у програмах зустрічаються тричі, а от "переможці" - жодного разу.

Серед більш політичних обіцянок: 16 кандидатів із 44-х обіцяють ініціювати ухвалення нині відсутнього в Україні закону про імпічмент, а двоє учасників виборів обіцяють і зовсім ліквідувати посаду президента.

12 кандидатів обіцяють надати українцям право на володіння чи носіння вогнепальної зброї.

15 охочих поборотися за посаду президента обіцяють знизити комунальні тарифи (ще один - "припинити тарифний грабунок людей", а двоє - встановити мораторій на підвищення цих платежів).

Щоправда, за українськими законами, президент не впливає на рівень тарифів.

"Якщо взяти весь вал кандидатів, то чогось принципового, що б відрізняло (цю кампанію від попередніх) з точки зору меседжів, я не бачу", - каже ВВС київський політолог Юрій Романенко.

Екологічний супермаркет за бетонною стіною

Враховуючи, що у виборах-2019 бере участь рекордна в історії України кількість кандидатів, деякі з них спробували виділитися на тлі конкурентів нестандартними обіцянками.

"Оскільки на цих виборах буде важливим кожен відсоток, кожні піввідсотка голосів виборців, деякі кандидати використовують неординарні обіцянки як спосіб привернути до себе увагу. Це працює. Ти дістаєш морквину, надягаєш її на голову - тебе запам'ятовують", - каже Юрій Романенко.

"Можна пообіцяти щось, за що проголосують сто людей. А для таких кандидатів сто людей - це теж успіх", - продовжує він.

З іншого боку, каже експерт, деякі цілком серйозні кандидати свідомо посилають сигнали тим виборцям, для яких важливі ті чи інші цінності, хай вони навіть зараз і не є надпопулярними у суспільстві. Однак уже на парламентських виборах восени цього року приваблений такими нестандартними обіцянками електорат може стати ядром підтримки партії такого кандидата.

Вивчивши всі 44 програми, розміщені на сайті ЦВК, ми відібрали 15 зафіксованих у них обіцянок, які здивували нас найбільше.

"Українська держава стане дійсно народною і буде перейменована в УНР - Українську Народну Республіку" - Аркадій Корнацький

"Запропоную зміну тексту Гімну, змінивши слова: "Ще не вмерла України" - Юрій Кармазін

"Створення трибуналу для розгляду відповідальності посадовців за геноцид українського народу в 1991-2018 рр." - Олександр Мороз

"Олігархам - політичну кастрацію, соціальну ізоляцію і справедливий податок на розкіш" - Ольга Богомолець

"Контроль за рівнем споживання високопосадовців та членів їх сімей" - Олександр Ващенко

"В Україні кожен зможе розраховуватися будь-якою валютою, не витрачаючи час і не втрачаючи на обміні. Гривня стане міцною валютою, оскільки буде законодавчо закріплена до долара США, а держава більше не буде впливати на обмінний курс валют" - Геннадій Балашов

"Для початку зроблю так, щоб у кожного українця був повний холодильник, в якому м'ясо водиться щодня, а не лише на свята" - Олег Ляшко

"Право на щоденний безоплатний хліб кожному громадянину України" - Володимир Петров

"Москві ( Росії ) - бетонна стіна та лінія оборони на кордоні" - І гор Шевченко

) - бетонна стіна та лінія оборони на кордоні" - "Підтримка опозиційних сил в РФ, які поважають територіальну цілісність України, ведення інформаційно-психологічної війни проти керівництва РФ" - Сергій Кривонос

"Ми введемо візовий режим для громадян РФ. Це допоможе виключити ймовірність в'їзду в країну кілерів, диверсантів і пропагандистів під виглядом звичайних людей" - Ілля Кива

"Заборона на застосування армії всередині країни" - Олександр Вілкул

"Україна має стати світовим екологічним продовольчим супермаркетом" - Володимир Зеленський

"Через дипломатичні, політичні та інші дії повернення Україні споконвічних територій, які зараз належать Польщі, Білорусії, Росії, Румунії, Угорщині" - Володимир Петров

"Декриміналізація легких наркотиків за прикладом інших розвинених країн" - Роман Бессмертний

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