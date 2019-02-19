Черепаха, змія та гекон "голяка". Зоопарк Лондона оприлюднив рентгенівські знімки своїх тварин.
Експертна команда ветеринарів зоопарку Лондона опублікувала серією рентгенівських знімків, проведених під час планових перевірок здоров'я 18 000 тварин.
Зображення показують будову тіла різних видів, включаючи жаб, змій, геконів і черепах. Світлини дають цінну інформацію для команди ветеринарів.
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"Ми можемо так багато розповісти про здоров'я тварини, дивлячись на рентген — від міцності її кісток до того, наскільки здорове її серце", - каже ветеринарна медсестра зоопарку Лондона Гізер Макінтош.
"Вони життєво важливі для нашої роботи — і хоча ми часто бачимо рентгенівські знімки, ми досі вважаємо їх абсолютно дивовижними".
"Більшість може впізнати людський рентген, але вони, точно, не бачили окремих сегментів екзоскелету великого броненосця або довгих кісток хвоста черепашки", - каже пані Макінтош.
"Мої улюблені рентгенівські знімки, безумовно, змій — у людей є 33 хребці, а змії мають від 200 до 400, і саме завдяки цьому вони неймовірно гнучкі — дивовижно бачити це на екрані".
Світлини опублікували на початку акції Vets in Action ZSL, яка має на меті розповісти відвідувачам зоопарку про роботу, яка ведеться за лаштунками.
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