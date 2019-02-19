Копирайт изображения ZSL London Zoo Image caption Токайський геккон (Gekko gecko)

Експертна команда ветеринарів зоопарку Лондона опублікувала серією рентгенівських знімків, проведених під час планових перевірок здоров'я 18 000 тварин.

Зображення показують будову тіла різних видів, включаючи жаб, змій, геконів і черепах. Світлини дають цінну інформацію для команди ветеринарів.

"Ми можемо так багато розповісти про здоров'я тварини, дивлячись на рентген — від міцності її кісток до того, наскільки здорове її серце", - каже ветеринарна медсестра зоопарку Лондона Гізер Макінтош.

"Вони життєво важливі для нашої роботи — і хоча ми часто бачимо рентгенівські знімки, ми досі вважаємо їх абсолютно дивовижними".

Копирайт изображения ZSL London Zoo Image caption Маріон - великий бурощетинистий броненосець (Chaetophractus villosus)

Копирайт изображения ZSL London Zoo Image caption Насі - великоголова черепаха (Platysternon megacephalum)

"Більшість може впізнати людський рентген, але вони, точно, не бачили окремих сегментів екзоскелету великого броненосця або довгих кісток хвоста черепашки", - каже пані Макінтош.

"Мої улюблені рентгенівські знімки, безумовно, змій — у людей є 33 хребці, а змії мають від 200 до 400, і саме завдяки цьому вони неймовірно гнучкі — дивовижно бачити це на екрані".

Копирайт изображения ZSL London Zoo Image caption Корнелій - маїсовий полоз (Pantherophis guttatus)

Світлини опублікували на початку акції Vets in Action ZSL, яка має на меті розповісти відвідувачам зоопарку про роботу, яка ведеться за лаштунками.

Хочете отримувати більше цікавих історій в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

...