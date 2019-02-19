Трамп проти штатів. 16 штатів США подали в суд на Трампа через надзвичайний стан
Коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією судиться з адміністрацією президента Дональда Трампа через його рішення оголосити надзвичайний стан для залучення коштів на прикордонну стіну з Мексикою.
Позов подали до суду Північного округу Каліфорнії.
Це сталося через декілька днів після того, як Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, аби обійти Конгрес і забезпечити фінансування будівництва стіни — ключової обіцянки його кампанії.
Демократи пообіцяли оскаржити рішення "використовуючи всі наявні засоби правового захисту".
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Генеральний прокурор Каліфорнії Хав'єр Бесерра заявив, що вони викликають до суду президента Трампа, "аби заблокувати його зловживання президентською владою".
"Ми подаємо в суд на президента Трампа, аби не допустити грабунку коштів платників податків, які Конгрес законно передбачив для жителів наших штатів. Для більшості з нас адміністрація президента — не місце для театральних жестів", - додав прокурор.
Позов, поданий у понеділок, вимагає попереднього судового наказу, який би заборонив Дональду Трампу реалізовувати положення надзвичайного стану на період розгляду позову у суді, повідомляє Washington Post.
Президент Трамп оголосив про намір ввести надзвичайний стан після того, як Конгрес відмовився фінансувати стіну.
Перший судовий позов проти такого рішення ще у п'ятницю подала ліберальна група адвокатів.
Вони заявили, що діяли від імені заповідника і трьох землевласників Техасу, яким повідомили, що стіну можуть побудувати на їхній території.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав рішення президента "політичним театром" у той час, як прокурор штату Нью-Йорк демократка Летіція Джеймс пообіцяла "боротися, використовуючи кожний правовий інструмент, який є у нашому розпорядженні".
У позові до Каліфорнії приєдналися штати Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Іллінойс, Мен, Меріленд, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Вірджинія і Мічиган.
Штати стверджують, що наказ президента Трампа перенаправляти кошти на оплату будівництва стіни буде коштувати їм мільйони доларів, завдаючи шкоди їхній економіці.
Як Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан
Під час заяви з приводу оголошення надзвичайного стану президент сказав, що це дозволить йому направити майже вісім мільярдів доларів на стіну.
Це доволі незначна сума у порівнянні з 23 мільярдами доларів, у які оцінюють вартість будівництва прикордонної стіни протяжністю 3 200 кілометрів.
Пан Трамп визнав, що за перенаправлення коштів на нього, скоріш за все, подадуть до суду, і передбачив, що судовий позов у результаті розглядатиме Верховний суд.
"Ми збираємося протистояти кризі національної безпеки на нашому південному кордоні", - сказав він.
"Всі знають, що стіни працюють".
Президент також заявив, що потреби оголошувати надзвичайний стан не було, але він зробив це в надії швидше отримати кошти на стіну.
Експерти вважають, що ці коментарі можуть поставити під сумнів його юридичні аргументи в суді.
Що таке надзвичайний стан?
Національний закон про надзвичайний стан призначений для часів національної кризи. Пан Трамп стверджує, що на південному кордоні країни існує міграційна криза — твердження, яке спростовують експерти з міграції.
Найбільша кількість нелегальних мігрантів, які оселяються в США щороку, — це ті, хто залишаються в країні після закінчення терміну дії візи.
Оголошення надзвичайного стану дає президентові доступ до спеціальних повноважень, які фактично дозволять йому обійти звичайний політичний процес, і він зможе самостійно перенаправити кошти з військових потреб, чи служб з надзвичайних ситуацій на будівництво стіни.
Проголошення надзвичайного стану за попередніх президентів використовували в основному для вирішення зовнішньополітичних криз — у тому числі блокування пов'язаним із тероризмом суб'єктам доступу до грошей або заборони інвестування в країни, де відбуваються порушеннями прав людини.
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