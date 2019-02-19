Трамп проти штатів. 16 штатів США подали в суд на Трампа через надзвичайний стан

Копирайт изображения Reuters Image caption Проголошення надзвичайного стану спровокувало вуличні протести

Коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією судиться з адміністрацією президента Дональда Трампа через його рішення оголосити надзвичайний стан для залучення коштів на прикордонну стіну з Мексикою.

Позов подали до суду Північного округу Каліфорнії.

Це сталося через декілька днів після того, як Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, аби обійти Конгрес і забезпечити фінансування будівництва стіни — ключової обіцянки його кампанії.

Демократи пообіцяли оскаржити рішення "використовуючи всі наявні засоби правового захисту".

Генеральний прокурор Каліфорнії Хав'єр Бесерра заявив, що вони викликають до суду президента Трампа, "аби заблокувати його зловживання президентською владою".

"Ми подаємо в суд на президента Трампа, аби не допустити грабунку коштів платників податків, які Конгрес законно передбачив для жителів наших штатів. Для більшості з нас адміністрація президента — не місце для театральних жестів", - додав прокурор.

Копирайт изображения EPA Image caption Стіна на кордоні з Мексикою - одна з ключових обіцянок Трампа під час передвиборчої кампанії

Позов, поданий у понеділок, вимагає попереднього судового наказу, який би заборонив Дональду Трампу реалізовувати положення надзвичайного стану на період розгляду позову у суді, повідомляє Washington Post.

Президент Трамп оголосив про намір ввести надзвичайний стан після того, як Конгрес відмовився фінансувати стіну.

Перший судовий позов проти такого рішення ще у п'ятницю подала ліберальна група адвокатів.

Вони заявили, що діяли від імені заповідника і трьох землевласників Техасу, яким повідомили, що стіну можуть побудувати на їхній території.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав рішення президента "політичним театром" у той час, як прокурор штату Нью-Йорк демократка Летіція Джеймс пообіцяла "боротися, використовуючи кожний правовий інструмент, який є у нашому розпорядженні".

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У позові до Каліфорнії приєдналися штати Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Іллінойс, Мен, Меріленд, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Вірджинія і Мічиган.

Штати стверджують, що наказ президента Трампа перенаправляти кошти на оплату будівництва стіни буде коштувати їм мільйони доларів, завдаючи шкоди їхній економіці.

Як Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан

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Під час заяви з приводу оголошення надзвичайного стану президент сказав, що це дозволить йому направити майже вісім мільярдів доларів на стіну.

Це доволі незначна сума у порівнянні з 23 мільярдами доларів, у які оцінюють вартість будівництва прикордонної стіни протяжністю 3 200 кілометрів.

Пан Трамп визнав, що за перенаправлення коштів на нього, скоріш за все, подадуть до суду, і передбачив, що судовий позов у результаті розглядатиме Верховний суд.

"Ми збираємося протистояти кризі національної безпеки на нашому південному кордоні", - сказав він.

"Всі знають, що стіни працюють".

Президент також заявив, що потреби оголошувати надзвичайний стан не було, але він зробив це в надії швидше отримати кошти на стіну.

Експерти вважають, що ці коментарі можуть поставити під сумнів його юридичні аргументи в суді.

Копирайт изображения EPA Image caption Всього на будівництво стіни потрібно близько 23 мільярдів доларів

Що таке надзвичайний стан?

Національний закон про надзвичайний стан призначений для часів національної кризи. Пан Трамп стверджує, що на південному кордоні країни існує міграційна криза — твердження, яке спростовують експерти з міграції.

Найбільша кількість нелегальних мігрантів, які оселяються в США щороку, — це ті, хто залишаються в країні після закінчення терміну дії візи.

Оголошення надзвичайного стану дає президентові доступ до спеціальних повноважень, які фактично дозволять йому обійти звичайний політичний процес, і він зможе самостійно перенаправити кошти з військових потреб, чи служб з надзвичайних ситуацій на будівництво стіни.

Проголошення надзвичайного стану за попередніх президентів використовували в основному для вирішення зовнішньополітичних криз — у тому числі блокування пов'язаним із тероризмом суб'єктам доступу до грошей або заборони інвестування в країни, де відбуваються порушеннями прав людини.

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