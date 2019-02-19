Карл Лагерфельд: кайзер світу моди і легендарний керівник Chanel

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У вівторок, 19 лютого, стало відомо, що Карл Лагерфельд помер у 85 років. Представники фешн-індустрії називали його "кайзером", й на це є причини.

Пан Лагерфельд - один з найзнаковіших модельєрів, який був серцем не одного, не двох, а одразу трьох домів моди.

Він керував Chanel 30 років, поєднуючи художній талант із бізнесовим хистом. У 2017 році показники продажів французького бренду сягнули позначки в 10 мільярдів доларів - у цьому, вочевидь, є і його заслуга.

Лагерфельда важко було не впізнати - темні окуляри, чорні рукавиці, класичний костюм, сорочки з високим комірцем. Втім, як ще могла виглядати людина, яка якось заявила: "Будь-хто, хто носить спортивні штани, просто втратив контроль над своїм життям".

"Я - ходячий бренд, - заявляв він у розмові з CNN у 2011 року. - Мене звуть не Лагерфельд, а Лейблфельд".

Народження зірки

Точна дата народження Карла Лагерфельда впродовж тривалого часу лишалася предметом суперечок.

Якщо вірити одним даним, то він народився у 1938 році. В інших джерелах мова йде про 1933 рік.

Ясності не вносив і сам Лагерфельд, який не раз казав, що рік його народження ніхто точно не знає, "але це точно не 1933 і не 1938".

В будь-якому разі місце народження майбутнього модельєра відомо достеменно. Він народився в Гамбурзі у шведсько-німецькій сім'ї. Його батько - Отто Лагерфельд - підприємець, що володів компанією з виробництва згущеного молока.

За кілька років Лагерфельди всією сім'єю перебралися до невеликого містечка Бад-Брамштедт, що на півночі Німеччини. Там вони провели наступні кілька років.

Судячи з усього, вже тоді юний Карл не мав наміру залишатися в рідній країні: в нього з'явився смак до моди і відчуття, що він прийшов у цей світ, аби досягти великого успіху.

Копирайт изображения AFP Image caption Карл Лагерфельд, 1973 рік

"У дитинстві, в дуже ранньому дитинстві, в мене було відчуття: "Не має значення, що ти робиш - ти нездоланний!". Я думав, що я благословенний, якого закинули загнивати у післявоєнну Німеччину", - розповідав Лагерфельд.

У 1952 році Лагерфельд перебрався до Парижа.

Його перший успіх - перемога на місцевому конкурсі моди. Його ескіз пальто визнали кращим - цю модель згодом пошив французький модельєр П'єр Бальмен. Вражений Лагерфельд тоді ж запропонував йому свої послуги як асистента.

Три роки потому Лагерфельда запрошують на посаду арт-директора в дім моди Jean Patou.

Згодом, у 1965 році, Лагерфельд починає співпрацю з італійською компанією Fendi, яка триватиме аж до кінця його життя.

Копирайт изображения AFP Image caption Карл Лагерфельд на показі Chanel, 1984 рік

1983 рік. Він стає арт-директором Chanel. Та навіть після цього Лагерфельд не спочиває на лаврах - у 1985 Лагерфельд засновує власний бренд - Karl Lagerfeld.

Просто створювати одяг - мало. У 1987 Лагерфельд починає власноруч проводити фотозйомку своїх кампаній.

Проте у 1989 році стається трагедія: його партнер, французький аристократ Жак де Башер помирає від захворювання, пов'язаного з ВІЛ.

За словами біографа модельєра, Алісії Дрейк, смерть де Башера, який зраджував Лагерфельду з його багаторічним конкурентом Івом Сен-Лораном, була для дизайнера важкою втратою. Він швидко набирав зайві кілограми і закрутив романи з кількома юнаками.

На рубежі 21 століття Лагерфельд заходить на нову територію: ринок харчових дієт. Модельєр пишається тим, що скинув 43 кілограми, і ділиться своїм досвідом у книзі "3D Diet". Її розкуповують тисячами примірників.

Копирайт изображения AFP Image caption Лагерфельд із похресником, 2017 рік

"Я вирішив схуднути, бо мені раптом захотілося влізти в речі британського дизайнера Еді Слімена, який працював у модному домі Saint Laurent, а тепер створює колекцію Dior Homme", - пояснював Лагерфельд у 2004 році.

Того ж року він став першим модельєром зі світу високої моди, який погодився на колаборацію з брендом H&M.

В житті Лагерфельда - чимало яскравих епізодів. Втім, схоже, що він вирішив не дивувати нікого наостанок.

За два місяці до смерті він розвіяв чутки про те, що пише мемуари.

"Мені нічого сказати, - заявив Лагерфельд. - Насправді я хотів би переконатися, що мене не запам'ятають".

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