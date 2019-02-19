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Через п'ять років після загибелі "Небесної сотні" за ґратами опинилися лише кілька "тітушок".

Справи ж проти силовиків, зокрема і тих, які стріляли на Інститутській, все ще розслідують чи розглядають у судах.

Майже два десятки родичів загиблих "майданівців" за ці п'ять років померли і не дочекалися вироків за смерть своїх рідних.

Підозрювані

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У вбивствах на Майдані офіційно підозрюють 66 людей. 46 з них зараз - у розшуку.

Це, наприклад, екс-президент Віктор Янукович, колишнє керівництво київської міліції та СБУ.

Ще частина підозрюваних все ж під вартою і чекає на вироки.

Вироки

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Горбатюк

Проте вироки і навіть засуджені у справах про "майданівців" є. Реальні строки у в'язниці отримали 11 людей.

"Це все "тітушки", - розповів керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк "Українському радіо".

У решті вироків - а це більше 40 - йшлося або про умовні терміни, або про інші види покарання.

"Реально відбувають покарання два "тітушки" з Харкова. Вони сиділи на Петрівці і випадково схопили непричетну людину, їх засудили за захоплення і катування", - розповів BBC News Україна адвокат кількох родин "Небесної сотні" Віталій Титич.

"Можу показати на відео, хто стріляв"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Бондарчук

Жодного правоохоронця за вбивство не засудили.

Хоча, як наполягає Віталій Титич, деякі справи про вбивства є простими, адже мають безліч доказів.

"20 лютого (У день розстрілів на Інститутській, - Ред.) було купа камер, стаціонарних та персональних. Злочин зафіксований від самого ранку і до його закінчення, все видно", - каже адвокат.

"Такого простого злочину ще не було в історії криміналістики - коли злочинці, які вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, вбивства, давали у цей момент інтерв'ю. Це задокументовано, тут немає що розслідувати", - вважає він.

Син Сергія Бондарчука, який загинув 20 лютого 2014 року, коли виносив поранених з Інститутської, Володимир Бондарчук твердить, що знає підрозділ, де служив вбивця батька.

"За це відповідальний спецпідрозділ київського "Беркуту", яким керував Дмитро Садовник (Був затриманий, але пізніше суд випустив його під домашній арешт. Садовник втік до Росії. - Ред.) . Можу навіть орієнтовно показати на відео трьох працівників "Беркуту", які були у той момент на сніговій барикаді, один з них стріляв", - розповідає чоловік.

Однак, додає він, точно довести провину буде важко, адже куля пройшла навиліт.

Чому так довго?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У лютому 2014 на Майдані Незалежності та вулицях біля нього загинуло близько сотні людей, яких стали називати "Небесною сотнею"

Активісти та юристи родин "Небесної сотні" вважають, що таке повільне розслідування щодо силовиків на Майдані має одразу кілька причин.

Це і ситуація у Генпрокуратурі, зокрема не найкращі стосунки між Сергієм Горбатюком та генпрокурором Юрієм Луценком та його заступниками.

На одного з них, Юрія Столярчука, пан Горбатюк офіційно поскаржився через перешкоджання розслідуванню.

Інша причина, як каже голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, - відсутність співпраці МВС та СБУ. А саме там служили чи продовжують служити частина фігурантів справ про розстріли.

Зрештою, є деякі закони (наприклад, "поправка Лозового"), які ускладнюють слідчі дії.

Орієнтовно через рік "майданівські справи" мають передати від управління спецрозслідувань Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань.

"З жахом очікуємо на передачу, адже фактично це означає, що все може початися заново. Ці п'ять років обнуляться. Тому важливо забезпечити неперервність розслідування", - відзначає Олександра Матвійчук.

Проте, як відзначає Володимир Бондарчук, невеликий прогрес є.

"Цього року передано до суду справу по снайперу "Омега", який обвинувачується у вбивстві Олександра Храпаченка (Загинув 20 лютого від вогнепального поранення у ключицю, куля пройшла легені та застрягла у печінці. - Ред.)".

"Минулого року був невеликий прогрес і по першим вбивствам - Нігояна, Жизнєвскього, Сеника. Й ніби встановлено підрозділ, який підозрюють. Але справа стоїть на місці", - нарікає Володимир Бондарчук.

Генпрокурор Луценко наполягає, що процес просувається, а досудове розслідування у справі щодо винних у розстрілах на Майдані завершене.

Горбатюк закінчення досудового розслідування заперечує.

А Віталій Титич каже, якщо все і далі затягуватиметься, то родичі "Небесної сотні" подадуть колективний позов до Європейського суду з прав людини через перешкоджання розслідуванню.

Не дочекались вироків

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За п'ять років померли 17 батьків загиблих "майданівців".

"Лише за останні два місяці були чотири похорони. Три матері й один батько героїв "Небесної сотні" не дочекалися справедливості", - каже Володимир Бондарчук, який очолює об'єднання "Родина героїв Небесної сотні".

За його словами, перенесення і затягування судів є "справжнім катуванням" для родичів загиблих та тих, хто сам виступає постраждалим у справах про кровопролиття на Майдані взимку 2014 року.

"Люди просто морально стомлені. Вони помирають й так і не бачать покарання винних у смерті їхніх дітей", - каже Володимир.