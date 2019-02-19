П'ять цікавинок Лондонського тижня моди у фото

Рейчел Фолі Репортер з питань шоу-бізнесу
  • 19 лютого 2019
Моделі Копирайт изображения Reuters
Image caption Пухнасті кольорові вбрання у стилі героїв "Вулиці Сезам" - у тренді на тижні моди в Лондоні

Лондонський тиждень моди почався 15 лютого. Чим вжевідзначилися цьогорічні покази в столиці Великої Британії?

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1. Активізм у тренді

Роуз Макговен Копирайт изображения Getty Images
Image caption Акторку Роуз Макговен запросили на показ Вів'єн Вествуд як модель
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Активізм спостерігався як на подіумі, так і поза ним. Вперше за 34-річну історію Лондонський став першим з великих тижнів моди, що вирішив обійтися без хутра.

Вів'єн Вествуд зробила з подіуму платформу для політичних виступів. Її показ називався "homo loquax", тобто "людина балакуча".

Моделі висловлювалися на низку тем - від Брекзиту до змін клімату.

У показі брала участь й акторка Роуз Макгован, відома кампанією проти домагань. Її одяг був вкритий політичними гаслами.

Майданчиком для демонстрації стало навіть саме відкриття Лондонського тижня. Моделі вийшли на подіум разом із тими, хто вижив у спустошливій пожежі у Гренфелл-тауер, вимагаючи справедливості для жертв трагедії.

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На їхніх футболках були гасла в стилі фільму "Три білборди за межами Еббінга в Міссурі", на кшталт: "72 загиблих і досі жодного арешту? Як так?"

Поліція і протестувальники Копирайт изображения Getty Images
Image caption Еко-активісти зупинили рух транспорту біля місць проведення заходів LFW
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За межами подіуму заходу намагалися завадити еко-активісти з групи "Extinction Rebellion". Вони блокували дороги навколо місць проведення показів у неділю, 17 лютого. Протестувальники вимагали обмежити вплив так званої "швидкої моди" на навколишнє середовище.

Втім, у Лондоні цього року уважніше поставилися до довкілля.

Телевізійний канал BBC Earth запустив екологічний проект разом із організатором London Fashion Week Британською радою моди та виробником одягу Mother of Pearl. Метою проекту є зменшення пластикового забруднення, яке створює індустрія моди.

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2. Вікторія Бекхем повернулася в Лондон

Вікторія Бекхем Копирайт изображения Getty Images
Image caption Вікторія Бекхем з'явилася наприкінці свого показу на Лондонському тижні моди
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Колишня учасниця гурту Spice Girls раніше показувала свої колекції на Нью-Йоркському тижні. Вона вже брала участь в Лондонському минулого сезону і цього разу знову повернулася.

Її остання колекція досить відрізняється від обтягуючого одягу, завдяки якому вона здобула популярність як дизайнерка десять років тому.

Цього разу її моделі були вдягнуті у пальта, трикотажні вироби вільного крою та сукні із м'якими складками.

Дизайнерка подякувала всім учасницям свого показу в Instagram.

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На жаль для прихильників таланту Вікторії Бекхем, її успіхи в галузі моди завадять їй взяти участь у турне гурту Spice Girls, що незабаром планується вперше за 10 років.

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3. Джіджі Хадід вразила новим образом

Джіджі Хадід Копирайт изображения Getty Images
Image caption Джіджі Хадід вийшла на подіум з висвітленими бровами та гладко зачісаним волоссям
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Але коли Джіджі Хадід з'явилася на показі Burberry, її було важко впізнати.

Хадід вийшла на подіум шостою під час показу колекції британського бренду. На ній було чорно-біле вбрання у стилі вуличної моди та вибілені брови.

Але найбільше публіку вразила її зачіска, що дуже відрізнялася від звичної.

Креативний директор Redken зачесав її волосся назад, а на лобі виклав локони у вигляді знаків нескінченності.

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4. Мода у стилі "Вулиці Сезам"

Наталія Водянова Копирайт изображения Getty Images
Image caption Наталія Водянова у жовтій сукні від Марі Катранзу
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Дизайнери, здається, надихалися популярним американським дитячим телешоу "Вулиця Сезам", як на подіумі, так і за його межами.

Російська супермодель Наталія Водянова відкрила показ Марі Катранзу в жовтому вбранні з пір'я, що дуже нагадувало Велику Пташку - героя "Вулиці Сезам" .

Герої "Вулиці Сезам" Копирайт изображения BBC / Jon Shard
Image caption Образи героїв "Вулиці Сезам" перетворюються на модний тренд

Здається, інші герої цієї ж програми, на кшталт Елмо або Коржика, надихнули на створення образів чимало гостей та дизайнерів тижня моди, які обирали пухнастий та яскравий одяг.

Модель у пухнастому одязі Копирайт изображения Getty Images
Image caption Бідний Коржик, що ж ви з ним зробили... Модель на вулиці біля місця проведення показів тижні моди в Лондоні
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5. Бежевий - хіт сезону

Алекса Чанг Копирайт изображения Getty Images
Image caption Алекса Чанг у відтінках бежевого на показі Erdem
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Забудьте про чорний. Чимало відомих людей на Лондонському тижні моди цього року були вбрані у відтінки бежевого - від верблюжого до карамелевого.

Серед тих, хто вбрався в натуральні відтінки, були зокрема бразильська блогерка Гелена Бордон та британська дизайнерка Алекса Чанг.

Гелена Бордон Копирайт изображения Getty Images
Image caption Гелена Бордон у бежевому
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