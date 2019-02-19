Лагерфельд для Chanel: найкрасивіші сукні дизайнера

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Модельєр Карл Лагерфельд очолював дім Chanel 30 років. Знаменитий німець став однієї із найвизначніших фігур світової моди та працював аж до самої смерті.

Він також працював креативним директором Fendi та створював колекції для власного бренду Karl Lagerfeld. Паралельно співпрацював із популярними марками вуличного одягу на кшталт H&M.

BBC News Україна пригадала найбільш приголомшливі, скандальні та просто красиві вбрання, створені дизайнером.

У 1983 році Карл Лагерфельд стає арт-директором Chanel, а до цього - спрівпрацює з Fendi та Chloé. На фото - він під час примірки костюма у студії.

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У центрі - вечірня сукня з колекції Chanel от кутюр весна-літо 1984.

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Наомі Кемпбелл йде подіумом під час шоу Chanel Haute Couture, Паризький тиждень моди у січні 1992 року.

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Німецька модель Клаудія Шифер у весільній сукні у 1993 році закриває показ високої моди. Білий корсет з довгим шлейфом став хітом того року.

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У 1995 році Лагерфельд переосмислює класичні жакети Chanel та створює колекцію костюмів "матадор" - брюки та жакети шиють із сатину, а кишені прикрашають мініатюрними квітками.

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"Коко б зненавиділа те, що я роблю, - казав він. - Лейбл має образ, а моя справа - оновити його. Я роблю те, що вона б ніколи не зробила. Мені треба відштовхнутися від того, ким була Chanel та привести її туди, де вона має бути".

Копирайт изображения FRANCOIS GUILLOT/Getty Images Image caption Колекція от кутюр, весна-літо 2009.

З 1987 року Лагерфельд починає ще й самостійно фотографувати колекції.

Копирайт изображения PATRICK KOVARIK/Getty Images Image caption Paris Fashion Week, от кутюр весна-літо 2010.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Paris Fashion Week, прет-а-порте весна-літо 2012.

Представницями модного дому завжди ставали молоді та перспективні красуні. Обличчям колекції весна-літо 2012 стала співачка Флоренсе Велш з гурту Florence and the Machine.

Копирайт изображения Michel Dufour/Getty Images Image caption Paris Fashion Week, прет-а-порте весна-літо 2012.

Художній талант Лагерфельда поєднувався із бізнес-хистом, що стало очевидним, коли у 2017 році продажі Chanel сягнули 10 мільярдів доларів.

Копирайт изображения Pascal Le Segretain/Getty Images Image caption Paris Fashion Week, весна-літо 2013.

Копирайт изображения Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images Image caption Paris Fashion Week, от кутюр, осінь-зима 2013-2014.

Лагерфельд трансформував не лише бізнес-індустрію, але і сам подіум. Традиційний хідник від перетворював на космічний корабель, вокзал та сад. А під час шоу осінь-зима 2014 подіум перетворився на величезний супермаркет.

Копирайт изображения FRANCOIS DURAND/GETTY IMAGES Image caption Кара Делевінь та Карл Лагерфельд під час показу 2014 року

Копирайт изображения Pascal Le Segretain/Getty Images Image caption Paris Fashion Week, от кутюр осінь-зима 2014-2015.

У травні 2016 року французький дім моди Chanel провів показ нової колекції у кубинській столиці Гавані. Він став першим міжнародним показом мод у країні з часів комуністичної революції 1959 року.

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Колекцію весна-осінь 2017 Лагефельд довірив представляти доньці Ванесси Параді та Джонні Деппа - юній моделі та акторці Лілі-Роуз Депп.

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Свої останні шоу легендарний модельєр пропустив через хворобу.

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