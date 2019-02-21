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Будинок у 350-700 квадратів під Києвом та земля довкола нього, готівка замість банківських вкладів, валюта замість гривні, майно, зареєстроване на дружин, Mercedes як засіб пересування і годинник Breguet.

Такий портрет "пересічного" кандидата у президенти складається після перегляду 44 декларацій претендентів на президентську посаду, поданих до ЦВК.

У цьому сенсі декларацію нинішнього лідера соцопитувань шоумена Володимира Зеленського можна назвати типовою для цьогорічних кандидатів.

Будинок на понад 350 квадратів і земля під Києвом, квартира площею 132 кв м у самій столиці, а також кілька кватир у "спільній власності", та ще кілька квартир, зареєстрованих на кіпрську фірму Aldorante Limited, які декларує дружина кандидата, а сам він є кінцевим бенефіціарієм. Подружжя також орендує квартиру в Великій Британії.

Із авто - Land Rover і Mercedes, із годинників - Breguet і Rolex. Поміж цінних паперів є й акції підприємств, зареєстрованих на Британських віргінських островах та Кіпрі, і українські державні облігації.

Володимир Зеленський та його дружина мають як кошти, розміщені на банківських рахунках із найбільшим внеском у 1 млн грн в "ОТП банку", так і готівкові - 285 тис. доларів, 50 тис. євро та 220 тис. грн.

Звісно, як і "середня температура по палаті", це не характеризує кожного із 44 кандидатів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Mercedes - найпопулярніше авто серед кандидатів у президенти

Загалом у деклараціях згадані 11 Mercedes (на додачу до Lexus, Toyota та Land Rover), хоча є й кандидати, які мають ВАЗ-21 1978 року та ГАЗ 1983 та 1996 років випуску.

44 кандидати у президенти також декларують 18 годинників Breguet (на додачу до Cartier, Ulysse Nardin та Vacheron Constantine).

Проте є й такі, хто декларують годинник "Ракета" з жовтого золота зі шкіряним ремінцем.

Крім того, варто враховувати, що оскільки вибори офіційно почалися 31 грудня 2018 року, то декларації, подані кандидатами, стосуються попереднього 2017 року.

ВВС News Україна зібрала кілька фактів, які є типовими і які вражають у деклараціях претендентів на посаду президента України, оприлюдненими на сайті ЦВК.

Житлова площа

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Так виглядає в'їзд до маєтку Петра Порошенка під Києвом, який час від часу пікетують громадські активісти

Власником найбільшого будинку серед кандидатів у президенти є чинний президент Петро Порошенко. Площа його будинку у Козині на Київщині перевищує 1300 кв м. Звісно, довкола будинку є й земля - кілька десятків гектарів.

Лідером за площею житла міг би стати і депутат і кандидат від партії "Основа" Сергій Тарута. Кандидат задекларував житловий будинок у 1700 квадратів, але у Донецьку, що нині розташований на тимчасово окупованій території. Кандидат також має кілька будинків у Києві та в Криму.

Ще одним лідером у категорії "житлова площа" міг би стати і самовисуванецьВіталій Скоцик, у декларації якого фігурує житловий будинок у 1419,2 квадратів під Києвом. Проте будинком володіє його дружина, яка, водночас, не декларує жодних доходів.

Майно на дружині/чоловіку

Ситуація, коли нерухоме і рухоме майно дружин/чоловіків кандидатів у президенти значно перевищує їхні особисті статки, також не рідкість.

Екс-регіонал, депутат і один з лідерів "Опозиційного блоку"Юрій Бойко декларує, що і досі проживає у місті Рубіжне Луганської області, розташоване майже на межі із тимчасово окупованими територіями. Там же кандидатові належить квартира площею 37 квадратів.

Що ж стосується столиці, де довгий час відомий політик і кандидат у президенти живе і працює, то тут майно належить його дружині, яка має і дім у Київській області на понад 400 квадратів, і дві квартири у Києві на понад 200 квадратів.

Все це разом із великими ділянками землі у Бориспільському районі та квартирою у Росії.

Так само у Росії дружина кандидата Бойка має рублевий та доларовий рахунок у банку. Як 100% власниця ТОВ "Столична нерухомість" дружина кандидата приносить в родину і найбільший дохід - понад 3 млн грн зарплати за основним місцем роботи та 1,7 млн гривень дивідендів проти трохи більше, ніж півмільйона гривень депутатської зарплати чоловіка.

Втім, Юрій Бойко май ще й 26 971 грн пенсії.

Практично все перелічене у декларації лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка нерухоме майно належить його дружині. Зокрема, це стосується землі під Києвом, дачного будинку у майже 350 квадратів, чотирьох квартир у Києві. Самому кандидату належать авто Volvo 2013 року та катер Yamaha.

У декларації громадського активіста Олександра Данилюка майно дружини фігурує так само частіше, ніж його власне. Це стосується землі, квартири, житлового будинку. Проте все це - в Криму. У Києві, де народився кандидат у президенти, подружжя не має ніякої власності.

У родині лідера "Самопомочі" і мера Львова Андрія Садового практично усе майно - будинок у понад 600 квадратів у Львівській області, земля і авто - належать дружині. Зі свого власного майна кандидат задекларував лише 3 957 грн у ПриватБанку.

Квартири, гаражі, офіси

Копирайт изображения UNIAN Image caption Київська нерухомість належить до активів і джерела доходів значної частки кандидатів у президенти

8 квартир і 10 гаражів у Києві має підприємець і кандидат від партії "5.10"Геннадій Балашов. При цьому одна з квартир за площею є більшою за його ж таки житловий будинок - 480 квадратів проти 467. Втім, це й не дивно, адже кандидат є 100% власником "Агенції нерухомості Липки".

Депутат парламенту і засновник приватної клініки Ольга Богомолець має понад десяток квартир і нежитлових приміщень у Києві. Очевидно, через це доходи від надання майна в оренду у декларації кандидатки значно перевищують депутатську зарплату.

Екс-міністр екології та президент "Успішної України" Ігор Шевченко крім трьох квартир у Києві є власником 12 офісних приміщень та 20 гаражів. Тож левову частку доходів кандидата становлять доходи від здавання майна в оренду. Понад 2 млн гривень, 1,7 млн гривень та 1,77 млн доларів та 850 ти. євро кандидат тримає у готівці.

Кандидати "без житла"

Юрист і голова ГО "Віче" Інна Богословська не має власного житла - лише користується квартирами у Києві та Харкові.

Екс-регіонал і один із лідерів "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул також не має власного житла, він орендує чи тимчасово користується, натомість має добірку годинників - 9 штук.

Не має власного житла і лідер "Батьківщини"Юлія Тимошенко, - будинок і землю довкола нього у Козині на Київщині вона лише орендує.

Дуже простою є декларація депутата і лідера "Соціал-демократичної партії" Сергія Капліна, який не має власного житла і грошових активів, а живе на депутатську зарплату і компенсацію за оренду житла та вартості проїзду територією України. Єдиним задекларованим матеріальним активом кандидата у президенти є авто KIA, нематеріальним - зображення бренду "Рух простих людей".

Згідно із декларацією, депутат і член комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Юрій Тимошенко - єдиний кандидат у президенти, який не має жодних грошових активів. Він живе на депутатську зарплату, орендує житло у Києві і володіє земельною ділянкою у Коломиї на Івано-Франківщині.

Один із засновників "Буковелю", депутат та член "Укропу" Олександр Шевченко має лише орендоване майно або те, що належить дружині.

Мистецтво, годинники, прикраси

Чи не єдина з кандидатів у президенти, Ольга Богомолець володіє справжнім замком, або ж Історико-культурним комплексом на 1950 квадратів у Радомишлі на Житомирщині, де розташований зібраний нею ж "Музей домашньої ікони".

У декларації кандидата - одна з найбільших колекцій картин та ікон серед усіх претендентів на президентську посаду. У колекції Ольги Богомолець також родові гербові печатки роду Богомольців гербу Полян, сімейні коштовності XVIII-XIX століть, а також родинне листування.

Велику і детально описану в декларації мистецьку колекцію має Сергій Тарута. У ній - антикваріат, серед якого понад 20 предметів японського мистецтва, ікони, старовинна кераміка, колекція старожитностей "Платар" із понад 9 тис. предметів, колекція картин, включно із роботами Айвазовського, Шишкіна, Верещагіна, Васнецова, Яблонської, Яна ван Брейгеля, Рубенса, Каналетто, Гварді та Шиле, скульптури Родена.

Петро Порошенко також декларує колекцію із 65 картин українських та російських майстрів XIX-XX сторіччя, а також 15 картин "старих майстрів" та чотири сучасні картини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Годинники фірми Breguet користуються найбільшою популярністю серед кандидатів на посаду президента України

Антикварні, і не тільки, ювелірні вироби декларує Інна Богословська. У її декларації також кілька норкових шуб, вечірніх суконь, рояль та італійські люстри.

Декларація депутата і кандидат від партії "Відродження" Віктора Бондаря вражає не так будинком на Київщині у понад 600 квадратів, як кількістю картин, антикваріату і годинників - настінних, настільних, камінних, підлогових та наручних. Лише із останніх сім - фірми Breguet.

Роман Безсмертний декларує колекцію старовинних книг. Ще одним бібліофілом є Олександр Вілкул. Він задекларував 217 книг та колекцію антикварних документів у кількості 151 шт. Втім, кандидат також має і досить серйозну, як серед кандидатів у президенти, колекцію наручних годинників - 9 штук.

Готівка і рахунки

Практично усі кандидати в президенти віддають перевагу готівці, а не банківським рахункам, і валюті, а не національній грошовій одиниці.

Тільки у банку тримає свої грошові кошти - 24 тис. доларів - екс-спікер і лідер "Соціалістичної партії Олександра Мороза" Олександр Мороз. Разом із дружиною він живе на пенсію у майже 45 тис грн та "інші соціальні виплати", що становлять майже 150 тис. грн.

А от лідер Соціалістичної партії Ілля Кива має 1 млн грн у готівці.

Юлія Тимошенко - одна з небагатьох кандидатів у президенти, яка декларує більше коштів на рахунку у банку, ніж у готівці. Тоді як на рахунку в "Ощадбанку" кандидат має понад 600 тис. грн, у готівці вона тримає 290 тис. грн, і, на відміну від свого чоловіка, не має жодних активів у валюті.

Доходи за процентами у "Міжнародному інвестиційному банку" на суму у 15,8 млн грн майже у 50 разів перевищують президентську зарплату Петра Порошенка. У тому ж банку він має майже 25,5 млн доларів, майже 100 тис. грн та 4279 євро. Звісно, кандидат має й інші банківські рахунки, так само, як і його дружина.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кандидати у президенти України віддають перевагу готівковій валюті

За готівкою на руках перед веде Сергій Тарута. Хоча левова частина доходів кандидата - понад 1,8 млн грн - надійшла від процентів із банківського вкладу, свої грошові кошти Сергій Тарута тримає переважно у готівці - понад 4,5 млн доларів, 560 млн євро, 20 тис. фунтів.

Юрій Дерев'янко має у готівці майже 3 млн доларів, 1,4 млн євро та 177 тис. грн і менше 11,5 тис. грн на рахунку у банку. Цю класичну для кандидатів у президенти комбінацію можна продовжити будинком на 637 квадратів і землею у Козині Обухівського району Київщини, трьома квартирами у Києві у понад 150 квадратів. Типовим є також і набір авто: три Land Rover, Toyota Land Cruiser, Mercedes і Lexus.

Євген Мураєв має понад 10 млн грн, 2 млн доларів та 1 млн євро у готівці.

Пенсія і зарплата за викладацьку роботу Анатолія Гриценка є меншими, ніж відсотки, отримані в "Ощадбанку", де на рахунках у нього є понад 120 тис. доларів.

Лідер "Патріотичної партії" Микола Габер при зарплаті на двох роботах у менш, як 80 тис. грн., задекларував два подарунки у грошовій формі на майже 4 млн грн від родичів.

Вила, пісні, автомат, біткоїни, коучинг та інші несподіванки

Копирайт изображения UNIAN Image caption Історико-культурний комплекс "Замок Радомишль" - у декларації кандидата в президенти Ольги Богомолець

Крім звичної готівки у валюті Геннадій Балашов є одним із двох кандидатів у президенти, хто задекларував криптовалюту біткоїн.

Другим кандидатом, який задекларував криптовалюту, є Інна Богословська.

У своїй декларації Ольга Богомолець вказує не лише авторські права на винаходи і торгові марки, але на слова та музику до пісень, а також на книжки.

Ілля Кива декларує гараж у Полтавській області на майже 400 квадратів та жомову яму такої самої площі.

Найбільшим землевласником серед кандидатів у президенти є бізнесмен і депутат Аркадій Корнацький. До сотень гектарів землі у Миколаївській області додаються готель на понад 5 тис. квадратів, молочний цех, овочесховище, конюшня і кілька нежитлових комплексів. При всьому цьому кандидат має лише один Mercedes 2011 року, а левову частку грошових коштів тримає у готівці: це понад 30 млн грн, 750 тис. доларів та 155 тис. євро.

Руслан Кошулинський - єдиний із кандидатів, в декларації якого фігурує електрокар. Nissan Leaf задекларувала його дружина.

Журналіст і телеведуча Юлія Литвиненко, яка тимчасово не працює, але донедавна працювала на телеканалі "Прямий", задекларувала за рік 41 567 грн доходів від зарплати за основним місцем роботи, гонорари і зарплати за сумісництвом.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Можливо, у декларації Олега Ляшка задекларовані саме ці "сельянські вила"

У декларації "народного президента" Олега Ляшка вражають не стільки будинок і земля у Козині на Київщині та кілька годинників, звісно ж Breguet, скільки селянські вила, тренажер, виграш в лотерею, який перевищив 500 тис. грн., та колекція монет Нацбанку.

Декларація Євгена Мураєва вирізняється наявністю у кандидата телекомунікаційного комплексу, а також зброї - карабіна Blaser Attache.

Ще одним кандидатом, який задекларував зброю, є Роман Насіров. У нього - автомат Steyr AUG. Натомість дружина кандидата має справжню колекцію прикрас і годинників від таких брендів, як Cartier, Chopard, De Beers, Van Cleef, Damiani, а також чотири сумки від Нermes.

Крім того, Роман Насіров - єдиний кандидат, який задекларував колекцію вин. Крім звичайних Toyota, Lexus та Land Rover, у декларації кандидата мотоцикл Harley Davidson, зареєстрований на дружину.

Копирайт изображения AFP Image caption Таку зброю задекларував кандидат у президенти Роман Насіров

Тимчасово непрацюючий економіст Андрій Новак має землю і незавершений будинок у Київській області, авторські права на книгу "Як підняти українську економіку", і тримає у готівці майже 1 млн грн.

Безпартійний продюсер Володимир Петров володіє картиною Олеся Подерев'янського "Мусасі". Кандидат у президенти також є 100% власником ТОВ "ЛЮМПЕН ПРОДАКШН" та "НЯШНІ КИЦЬКИ".

Петро Порошенко - єдиний кандидат, який вказує у декларації свої витрати на комунальні послуги, що сягають понад 800 тис. грн. Він також один з небагатьох депутатів, які згадують витрати на навчання - майже 4 млн грн, та туристичні послуги. Петро Порошенко також єдиний кандидат, у декларації якого є машина для хімчистки.

Натомість Андрій Садовий - єдиний кандидат, який задекларував оплату коучингу. Ці послуги кандидат отримав у Великій Британії і витратив на це понад 250 тис. грн.

Лідер "Розумної сили" Олександр Соловйов крім 300-метрової квартири у Києві, записаної на дружину, декларує також міську лазню у Покровську Донецької області на понад 520 квадратів.

Олександр Шевченко задекларував два платежі за навчання у Швейцарії на загальну суму у понад 1 млн грн.

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