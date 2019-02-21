УкраїнаЗе: як це може бути за президента Зеленського

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Лідер рейтингу кандидатів Володимир Зеленський рідко розповідає, якою саме він бачить Україну за свого можливого президентства.

Як зареєстрований кандидат у президенти він поки що не дав жодного великого інтерв'ю щодо свого бачення розвитку України.

Виборчу кампанію пан Зеленський переважно проводить у жартівливій формі у мережі, а своєрідне виборче турне - гастролями студії "95 квартал".

Із трійки лідерів перегонів Юлія Тимошенко двічі очолювала уряд, Петро Порошенко п'ять років керував усією країною, а яка може бути Україна Зеленського?

Відповідь ми спробували знайти у програмі кандидата і його нечисленних передвиборчих інтерв'ю.

За Конституцією повноваження президента України досить обмежені й переважно стосуються безпеки, оборони й зовнішньої політики. Пан Зеленський коментував й інші сфери.

Про олігархів

Чи не найбільше суперечок навколо Володимира Зеленського точиться щодо його зв'язків з Ігорем Коломойським.

На телеканалі бізнесмена "1+1" вже багато років виходять програми студії "95 квартал".

"У нас бізнес-стосунки, ми телевізійні партнери… Я абсолютно незалежна людина, ще не народився той, хто буде мною керувати", - наполягав пан Зеленський в інтерв'ю Дмитру Гордону наприкінці минулого року.

Згодом в інтерв'ю ВВС Володимир Зеленський запевнив, що він "не іграшка в руках Коломойського".

Тоді ще не кандидат у президенти пообіцяв, що всі рівні перед законом, а за його президентства кримінальні провадження щодо жодного з олігархів не будуть закривати.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Коломойський позитивно відгукується про Володимира Зеленського. Його канал ретельно висвітлює кампанію кандидата

В інтерв'ю "Українській Правді" Зеленський навіть заявив, що повертати "Приватбанк" Коломойському не збирається.

З іншого боку, він пообіцяв бізнесменам і олігархам амністію для їхніх нелегально зароблених капіталів.

Пан Зеленський розповів, що на другий день президентства збере олігархів і скаже їм "вистачить", запропонувавши підписати спеціальну угоду.

Перший пункт - легалізація капіталів та нульова декларація. Пізніше у своїй програмі він назвав суму, за яку бізнесу "пробачать" незаконно зароблені кошти, - 5% від легалізованого.

Другий крок - відсторонити олігархів від редакційної політики телеканалів.

"Олігархи не мають права впливати на політику новин… Ніхто не має права відбирати у них телеканали й газети, але впливати на новини вони не мають", - вважає пан Зеленський.

Але це обіцянка вже на період після виборів. Зараз же, як свідчать дані моніторингу телеканалів, Володимир Зеленський є абсолютним лідером позитивних новин щодо кандидатів на каналі Ігоря Коломойського "1+1".

Мир на Донбасі

Наприкінці минулого року в інтерв'ю Дмитру Гордону Володимир Зеленський змалював свій план припинення війни на Донбасі.

"Наша мета - зберегти людей. Тому будь-який варіант "ми туди підемо армією" я відкидаю одразу", - розповів пан Зеленський.

Він вважає, що доведеться домовлятись.

"Я хоч з чортом лисим готовий домовлятись, щоб тільки не померла ні одна людина. Треба зробити перший крок - припинити стрілянину і розвивати свою країну", - вважає пан Зеленський.

Про мир необхідно домовлятись з Росією, щоб "група людей з України зустрічалась з групою людей з Кремля". Вести перемовини з представниками "ДНР" та "ЛНР" він наміру не має.

Розмову треба починати так: "Чого ви хочете? Чому ви прийшли до нас? Напишіть пункти".

Зеленський би почитав ці пункти й відповів: "А ось наші вимоги". І "десь би посередині зійшлися", вважає він.

На уточнювальне питання, що щось треба буде віддати, політик відповів - "Тільки треба вирішити, що".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський хоче миру через перемовини з Росією та великі Мінські угоди

Вирішувати, чим саме Україна може поступитись Росії, Зеленський пропонує на референдумі або через онлайн опитування чи телебачення.

У передвиборчій програмі досягнення миру змальоване простіше: поставити перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС питання підтримки України, завершення війни, повернення тимчасового окупованих територій і змушення агресора відшкодувати збитки.

"Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин", - записано в програмі.

В інтерв'ю ВВС він додав, що треба сідати за круглий стіл - "мають бути великі Мінські угоди", до яких необхідно долучити більше західних країн.

НАТО і ЄС

"Рух України до НАТО та інших безпекових об'єднань - запорука нашої безпеки", - написано у програмі Зеленського.

Цей рух ще має підтвердити референдум.

Жодного слова про вступ до ЄС у програмі кандидата немає.

В інтерв'ю журналістам Зеленський розповідав, що в ЄС і НАТО Україну зараз не чекають.

Копирайт изображения Getty Images, UNIAN Image caption Володимир Зеленський наразі лідирує у рейтингах, а за ним ідуть Петро Порошенко та Юлія Тимошенко

На його думку, туди вступити "круто, але він ніколи не ходить в гості, якщо не запрошують".

Щодо безпеки у Зеленського була така оригінальна пропозиція: у Канаді багато українців, то можна з ними підписати договір про військову підтримку. З Польщею теж можна щодо безпеки домовитись, адже "скільки там українців працює".

Кілька років Україна тісно співпрацює у військовій сфері з Канадою, яка постачає обладнання та деякі види зброї.

З Польщею та Литвою з 2014 році Україна має спільну військову бригаду імені князя Острозького.

Систему безпеки в самій Україні пан Зеленський хотів будувати за прикладом Ізраїлю.

Влада, вибори й постійні референдуми

Володимир Зеленський обіцяє, що буде президентом тільки один термін.

Віе жартує, що навіть на посаді президента не відмовлятиметься виходити на сцену зі студією "95 квартал", якщо пропонуватимуть.

Для розвитку регіонів Зеленський хоче перенести органи влади з Києва. Які саме і куди - не уточнює.

"Влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів", - вважає Зеленський.

У деяких країнах є подібний досвід. До прикладу, Грузія переносила парламент зі столиці до Кутаїсі, але з 2019 року його повернули до Тбілісі.

Володимир Зеленський хоче, щоб вибори до парламенту та місцевих рад відбувались за відкритими списками.

Верховна Рада у першому читанні схвалила проект виборчої реформи з відкритими списками, а друге читання відклала на невизначений термін.

Image caption Передвиборча реклама Володимира Зеленського

Місцеві вибори ще з 2015 року проходять за одним із різновидів пропорційної системи з відкритими списками.

За президента Зеленського Україні варто готуватись до референдумів - частих та різних.

В одному з перших законопроектів він хоче визначити, щоб основні завдання для влади формували громадяни через референдуми.

Пан Зеленський шкодує, що з 1991 року в країні не було референдумів, на яких "народ би щось вирішував". Можливо, референдум щодо змін до Конституції 2000 року кандидат у президенти таким не вважає.

Голосування на виборах та референдумах пан Зеленський обіцяє організовувати в інтернеті.

"Я схиблений на референдумах, це мій пунктик, це дуже подобається", - пояснював пан Зеленський.

Йому подобається, як це працює в Швейцарії і як часто їх там проводять.

Прем'єр і команда

В інтерв'ю ЗМІ Володимир Зеленський повторював, що вважає правильним збереження посади президента й не хоче переходу до парламентської моделі.

На питання, чи погодився б він на прем'єра Юлію Тимошенко, Зеленський відповів негативно. Він вважає, що після перемоги на президентських виборах його команда виграє і парламентські.

В інтерв'ю Гордону кандидат не відповів прямо на питання про керівника уряду, а почувши прізвище колеги по студії Євгена Кошового, сказав, що той не буде прем'єр-міністром.

Володимир Зеленський казав, що тільки формує свою команду для найвищих посад в державі й представлятиме їх під час виборчої кампанії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський обіцяє, що Євген Кошовий не стане керівником уряду

Один з критерії відбору, який Зеленський озвучив, - на керівних посадах мають бути громадяни України. Іноземці можуть бути тільки радниками.

Володимир Зеленський каже, що дуже довіряє дружині й радиться з нею для ухвалення найважливіших рішень. Буде так робити і на посаді президента.

Економіка, гроші МВФ і приватизація

"Я так вважаю: дають транш - треба брати. Все в скарбничку", - відповів Зеленський на питання про співпрацю з МВФ.

Він визнає, що умови отримання грошей жорсткі, але можна попросити менші відсотки.

А той, хто домовлявся про нинішні відсотки, має компенсувати різницю, щоб не сісти до в'язниці.

У нещодавніх інтерв'ю журналістам Зеленський говорив про економіку без деталей. А от в його програмі з'явилась ініціатива замінити податок на прибуток податком на виведений капітал.

Копирайт изображения СТУДІЯ "КВАРТАЛ 95" Image caption У вересні 2016 року Зеленський жартував, що отримання Україною міжнародних кредитів схоже на поведінку повії. Це викликало справжній скандал

Також Зеленський виступає за формування ринку землі й обіцяє, що СБУ не буде більше займатись економічними злочинами.

У сфері ЖКГ кандидат обіцяє монетизацію пільг та субсидій, а на транспорті його завданням буде відновлення аеропортів та усунення монополізму.

Ігоря Коломойського та його компанію МАУ експерти часто називали одним з монополістів на авіаційному ринку України.

Загалом же Зеленський підтримує велику приватизацію.

"У нас багато землі, купа заводів недобитих, які в жахливому стані, давайте людям дамо, хай працюють. Хто нас захопить, якщо тут будуть представники арабського світу, Китаю, Америки", - розповідав пан Зеленський.

Мова і томос

"В 10-й статті Конституції сказано: державна мова - українська. Всі знають українську, на Сході не знають - вивчать. Там на суржику розмовляють, але не будемо ж його узаконювати", - прокоментував Зеленський ставлення до мовного питання.

Його позиція - українська є державною, а розмовляти можна, як забажаєш.

Копирайт изображения UKRINFORM

А щодо томосу та автокефалії української церкви він висловлювався так: "Все, що ми отримуємо своє в Україні - вже добре. Не віддаємо - і прекрасно".

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