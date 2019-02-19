Великий та сніговий: цієї ночі можна побачити найбільший супермісяць року
В ніч з 19 на 20 лютого жителі Землі спостерігатимуть найбільший супермісяць в цьому році. У цей період супутник Землі в момент повні підійде на мінімальну відстань від планети.
Через те, що явище відбувається у лютому, деякі астрономи назвали супермісяць "сніговим".
Супермісяць - це явище, коли Місяць у фазі повні проходить найближчу до Землі точку орбіти. У такі моменти Місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай.
Над Україною найбільший супермісяць можна було спостерігати о 18 вечора, проте яскравим він залишається всю ніч. Так яскраво він світив над гірськолижним курортом Буковель.
Супермісяць освітив і небо над Лондоном.
У грецьких Афінах десятки місцевих мешканців та туристів фотографували супермісяць, що зійшов над храмом Парфенон.
Повний місяць можна було спостерігати і над Мінськом.
Над містом Санта-Ана у Каліфорнії надзвичайним явищем можна було насолодитися на день раніше.
Астрономи пояснили, що видом снігового супермісяця можна буде насолодитися і в після "офіційного" супермісяця.
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