Великий та сніговий: цієї ночі можна побачити найбільший супермісяць року

Копирайт изображения Влад Мусієнко Image caption Таким супермісяць можна було побачити над Києвом

В ніч з 19 на 20 лютого жителі Землі спостерігатимуть найбільший супермісяць в цьому році. У цей період супутник Землі в момент повні підійде на мінімальну відстань від планети.

Через те, що явище відбувається у лютому, деякі астрономи назвали супермісяць "сніговим".

Супермісяць - це явище, коли Місяць у фазі повні проходить найближчу до Землі точку орбіти. У такі моменти Місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Над Україною найбільший супермісяць можна було спостерігати о 18 вечора, проте яскравим він залишається всю ніч. Так яскраво він світив над гірськолижним курортом Буковель.

Копирайт изображения Оксана Тороп Image caption Супермісяць над Карпатами

Супермісяць освітив і небо над Лондоном.

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У грецьких Афінах десятки місцевих мешканців та туристів фотографували супермісяць, що зійшов над храмом Парфенон.

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Повний місяць можна було спостерігати і над Мінськом.

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Над містом Санта-Ана у Каліфорнії надзвичайним явищем можна було насолодитися на день раніше.

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Астрономи пояснили, що видом снігового супермісяця можна буде насолодитися і в після "офіційного" супермісяця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Супермісяць над Нью-Йорком

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