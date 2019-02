Копирайт изображения Getty/PA/Reuters/Picturehouse/Disney

Церемонія "Золотих глобусів" вже відбулася, премія BAFTA - також позаду. На черзі - найбільш значуща ніч року: вручення "Оскарів".

91-я церемонія кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

В Україні побачити, як проходить головна подія у світі кіноіндустрії, можна буде у ніч з 24 на 25 лютого.

За кількістю номінацій (10 у кожної стрічки) лідирують "Рома" мексиканця Альфонсо Куарона і "Фаворитка" грека Йоргоса Лантімоса.

І поки автор "Роми" підшукує собі окрему шафу для зберігання статуеток, ми підготували огляд фактів, пов'язаних з церемонією цього року.

1. Леді Гага взяла собі цей псевдонім через любов до групи Queen і її пісні Radio Gaga

Після більш ніж 10-річного шляху до слави співачка, фактично, стала конкурентом улюбленого гурту.

Стрічка за її участі "Зірка народилася" побореться з байопіком Queen "Богемна рапсодія" в номнаціі "Кращий фільм".

Копирайт изображения Reuters

2. Це вже третій спільний проект Емі Адамс і Крістіана Бейла, і обидва номіновані на "Оскар"

Актори з'явилися разом у стрічках "Боєць" (2010) і "Американська афера" (2013).

А цього року мають шанси отримати "Оскар" за свої ролі у фільмі "Влада".

Поки що додому із статуеткою повернувся лише Крістіан Бейл, яку отримав за роль другого плану у стрічці "Боєць".

3. Махершала Алі - головний претендент на "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Зелена книга"

Два роки тому він виграв цю нагороду за роль в картині "Місячне світло".

Якщо він переможе і цього року, то стане "найшвидшим" актором за частотою отримання "Оскара" після Тома Хенкса, якому вдалося виграти "Оскар" два роки поспіль - за "Форрест Гамп" і "Філадельфію" в 1993 і 1994 роках відповідно.

Копирайт изображения Reuters Image caption Махершала Алі показує кількість Оскарів, які сподівається зберігати у своїй шафі трофеїв

4. Його суперник у номінації Річард Грант добре відомий за участю у фільмі "Уітнейл і я" 1987 року

Ще більшу славу принесла актору стрічка 1997 року "Спайс Уорлд" з дівчатами з групи Spice Girls у головних ролях.

5. У Гленн Клоуз - найбільша кількість номінацій на "Оскар". Але не статуеток

Можливо, за кілька днів ця ситуація зміниться. Акторка отримала номінацію за кращу жіночу роль у фільмі "Дружина".

У кар'єрі Гленн Клоуз було аж шість номінацій, зокрема за участь у фільмах "Фатальний потяг", "Небезпечні зв'язки", "Таємничий Альберт Ноббс" і "Велике розчарування".

6. У номінаціях "Кращий актор" і "Кращий актор другого плану" четверо з п'яти номінантів виконали ролі реальних людей

Йдеться про Фредді Мерк'юрі, Вінсента Ван Гога, Діка Чейні і Джорджа Буша-старшого.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторки "Роми" Ялицево Апарісіо (ліворуч) та Марина Де Тавіра (праворуч) готові поборотися за головну кінонагороду світу

7. Вперше стрічка стримінгової платформи Netflix претендує на "Оскар"

В номінацію "Найкращий фільм року" потрапив фільм "Рома" Альфонсо Куарона.

Цей сезон є дуже успішним для стрічки: вона стала тріумфатором премії BAFTA, отримавши головний приз.

8. Зірка фільму "Рома" Ялицево Апарісіо ніколи раніше не знімалася в кіно

Заради зйомок вона вивчила міштекську мову. Міштеки - стародавній месоамериканський народ, що населяв мексиканський штат Оахака і штати, розташовані на північ від нього.

9. Цього року всі чотири "Оскари" за акторську гру можуть присудити за ролі гомосексуалів, лесбійок або бісексуалів

На BAFTA так і вийшло. Олівія Колман і Рейчел Вайс виконали ролі коханок у "Фаворитці", персонаж Махершала Алі в "Зеленій книзі", імовірно, гомосексуал, а Рамі Малек зіграв відомого своєю бісексуальністю Фредді Мерк'юрі.

А ще, як і минулого року, на "Оскар" номіновані ті ж актори, що отримали BAFTA.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сем Рокуелл, Френсіс Макдорманд, Еллісон Дженні і Гері Олдман

Сем Рокуелл, Френсіс Макдорманд, Еллісон Дженні і Гері Олдман отримали нагороди на обох церемоніях.

10. Цьогорічний "Оскар" - десятий для авторки пісень Дайан Воррен. Її хіт I'll Fight - серед номінантів у категорії "Найкраща оригінальна пісня"

Пісні Воррен звучать у багатьох голлівудських фільмах. How Do I Live - в бойовику "Повітряна в'язниця", I Do not Want to Miss a Thing - в "Армагеддоні", There You'll Be - у "Перл-Гарбор".

Дев'ять разів її шлягери були номіновані на "Оскар", однак жодного разу не здобули перемогу.

Копирайт изображения Universal

11. "Суперсімейка 2" - претендент на приз у номінації "Кращий анімаційний фільм"

Щоправда, у сіквелів історично мало шансів на перемогу. Останнім таким фільмом стала "Історія іграшок 3" у 2010 році.

З іншого боку, перша "Суперсімейка" з'явилася 2004 року. Минуло 15 років, і багато хто просто забув про неї. Можливо, це збільшить шанси на перемогу?

12. Вісім номінацій здобув режисерський дебют Бредлі Купера "Народження зірки", однак "кіноакадеміки"не оцінили його режисерські таланти.

Купер залишився без номінації "Найкращий режисер".

Вважають, що на це, принаймні, частково вплинула стаття New York Times, у якій його розкритикували за відмову обговорювати, як його особисте життя вплинуло на створення фільму.

В інтерв'ю для Опри Вінфрі актор розповів, що почувався пригніченим і приниженим.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Гленн Клоуз - найбільша кількість номінацій на "Оскар". Номінацій, але не статуеток

13. "Мері Поппінс повертається" не зможе повторити успіх оригіналу

Цього року стрічка отримала чотири номінації: дві - за музику і по одній за найкращий дизайн костюмів і найкращу роботу художника-постановника.

1964 року фільм Джулі Ендрюс виграв п'ять з 13 "Оскарів", на які був номінований. А от головний приз гільдії тоді отримала стрічка "Моя чарівна леді".

Копирайт изображения Reuters Image caption У Емі Адамс - шість номінацій і жодного "Оскара"

14. Несподіваний збіг - актор Крістіан Бейл відзначає день народження того ж дня, що і його персонаж Дік Чейні з фільму "Влада".

Це 30 січня. Варто зазначити, що пан Бейл не підтримує політичний курс колишнього віце-президента США при Джорджі Буші-молодшому.

