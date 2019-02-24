Китайські ліхтарики на Співочому полі - фотогалерея
Фестиваль Гігантських Китайських Ліхтарів відкрили у центрі Києва на території Співочого поля.
На його території розмістили світлові інсталяції, кожна з яких символізує стародавню китайську казку або легенду.
Особливо організатори пишаються "садком" панд та пінгвінів, а також фігурою дракона, яка у довжину сягає 40 метрів.
Щорічно подібну виставку проводять у 40 країнах світу.
Всього на Співочому полі звели понад 30 локацій.
"Історія стародавнього Китаю завжди заворожувала та не залишала байдужим. Імператори, самураї, дракони - тисячолітні історії, що дійшли до нас в легендах!", - розповідають організатори про цю інсталяцію.
"Це, мабуть, сама мила група у світі. Подивіться, як вони старанно грають…", - діляться враженнями організатори про світлові фігури комах-музикантів.
Триватиме фестиваль до 31 березня.
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