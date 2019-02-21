Найкращі фотографії року: World Press Photo представила номінантів

Один з найпрестижніших міжнародних фотоконкурсів World Press Photo оголосив номінантів на премію 2019 року в кількох категоріях, серед яких "Фотографія року".

Переможців оголосять в Амстердамі 11 квітня.

На звання найкращої фотографії року претендують шість світлин.

Копирайт изображения Mohammed Badra/European Pressphoto Agency

Фото Мохаммеда Бадри називається "Жертви можливої атаки в Східній Гуті лікуються". Фотографію зроблено в лютому 2018 року. Під час вирішального штурму передмістя Дамаска жителі Східної Гути зазнали масового обстрілу і, ймовірно, щонайменше однієї газової атаки.

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Світлина Марко Гуалаззіні "Хлопчик з Алмаджірі" зображує дитину в місті Бол в Чаді під стіною, що розмальована зображеннями гранатометів. Через значне висихання озера Чад - колись найбільшого в Африці - на його берегах панує голод і постійні конфлікти небагатьох фермерів та скотарів. У цьому районі активне угруповання "Боко Харам", що поповнює тут лави своїх бійців.

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На фотографії Каталіни Мартін-Чіко зображена вагітна жінка - колишній боєць колумбійського угрупування ФАРК. Повстанці охоче брали жінок до своїх лав, але народжувати їм не дозволяли. П'ять попередніх вагітностей цієї жінки закінчилися абортами.

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Знімок Кріса МакГрата називається "Зникнення Джамала Хашоггі". На ньому людина (можливо, охоронець) намагається стримати репортерів біля входу в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, куди в цей момент входять саудівські слідчі, які приїхали до Туреччини.

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"Дівчинка, яка плаче на кордоні" Джона Мура зображує маленьку дівчинку з Гондурасу, чию матір обшукують американські прикордонники в Техасі. Наплив іммігрантів в США минулого року призвів до того, що генеральний прокурор Джеф Сешнс оголосив про кримінальне переслідування тих, хто нелегально перетнув кордон.

Незабаром з'явилася інформація, що маленьких дітей насильно відбирають у затриманих на кордоні батьків. Батько цієї дівчинки, що залишився в Гондурасі, пізніше розповів, що її не розлучали з матір'ю, а саме рішення генпрокурора під тиском громадськості скасував Дональд Трамп.

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Найкращі фотографії року: World Press Photo представила номінантів

На фотографії Брента Стіртона зображена 30-річна Петронелла Чігумбура - член групи "Акашинга" ("Хоробрі"), що складається тільки з жінок і займається боротьбою з браконьєрами в Зімбабве. Членів групи набирають з місцевих жителів, що йде на користь і їм, і довкіллю. Жінки регулярно тренуються, зокрема і в мистецтві маскування - цей момент зображений на знімку.

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Фотографії надані World Press Photo.