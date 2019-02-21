Найкращі фотографії року: World Press Photo представила номінантів
Один з найпрестижніших міжнародних фотоконкурсів World Press Photo оголосив номінантів на премію 2019 року в кількох категоріях, серед яких "Фотографія року".
Переможців оголосять в Амстердамі 11 квітня.
На звання найкращої фотографії року претендують шість світлин.
Фото Мохаммеда Бадри називається "Жертви можливої атаки в Східній Гуті лікуються". Фотографію зроблено в лютому 2018 року. Під час вирішального штурму передмістя Дамаска жителі Східної Гути зазнали масового обстрілу і, ймовірно, щонайменше однієї газової атаки.
Світлина Марко Гуалаззіні "Хлопчик з Алмаджірі" зображує дитину в місті Бол в Чаді під стіною, що розмальована зображеннями гранатометів. Через значне висихання озера Чад - колись найбільшого в Африці - на його берегах панує голод і постійні конфлікти небагатьох фермерів та скотарів. У цьому районі активне угруповання "Боко Харам", що поповнює тут лави своїх бійців.
На фотографії Каталіни Мартін-Чіко зображена вагітна жінка - колишній боєць колумбійського угрупування ФАРК. Повстанці охоче брали жінок до своїх лав, але народжувати їм не дозволяли. П'ять попередніх вагітностей цієї жінки закінчилися абортами.
Знімок Кріса МакГрата називається "Зникнення Джамала Хашоггі". На ньому людина (можливо, охоронець) намагається стримати репортерів біля входу в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, куди в цей момент входять саудівські слідчі, які приїхали до Туреччини.
"Дівчинка, яка плаче на кордоні" Джона Мура зображує маленьку дівчинку з Гондурасу, чию матір обшукують американські прикордонники в Техасі. Наплив іммігрантів в США минулого року призвів до того, що генеральний прокурор Джеф Сешнс оголосив про кримінальне переслідування тих, хто нелегально перетнув кордон.
Незабаром з'явилася інформація, що маленьких дітей насильно відбирають у затриманих на кордоні батьків. Батько цієї дівчинки, що залишився в Гондурасі, пізніше розповів, що її не розлучали з матір'ю, а саме рішення генпрокурора під тиском громадськості скасував Дональд Трамп.
Найкращі фотографії року: World Press Photo представила номінантів
На фотографії Брента Стіртона зображена 30-річна Петронелла Чігумбура - член групи "Акашинга" ("Хоробрі"), що складається тільки з жінок і займається боротьбою з браконьєрами в Зімбабве. Членів групи набирають з місцевих жителів, що йде на користь і їм, і довкіллю. Жінки регулярно тренуються, зокрема і в мистецтві маскування - цей момент зображений на знімку.
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Фотографії надані World Press Photo.