"Промені гідності" в Києві - фотогалерея

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В Києві вшанували пам'ять загиблих під час розстрілів на Майдані. На місцях загибелі "Небесної сотні" запалили світлову інсталяцію "Промені Гідності".

За задумом організаторів, промені світла символізують душі померлих людей.

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18 - 21 лютого 2014 року в Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Євромайдану, які називають завершальним етапом "Революції гідності". Результатом стала втеча з країни Віктора Януковича та частини його оточення.

За офіційними даними під час протистояння, а також після - від поранень, загинуло понад 103 людини.

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Вперше проект презентували до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з Майдану Незалежності - з тих місць, де загинули Герої Небесної сотні.

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До Дня гідності та свободи 2017 року промені засяяли на місці майбутнього Музею Майдану.

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Протягом дня люди приходили на Майдан Незалежності та вулицю Інститутську, аби залишити квіти та запалити лампадки.

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