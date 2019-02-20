"Промені гідності" в Києві - фотогалерея
В Києві вшанували пам'ять загиблих під час розстрілів на Майдані. На місцях загибелі "Небесної сотні" запалили світлову інсталяцію "Промені Гідності".
За задумом організаторів, промені світла символізують душі померлих людей.
18 - 21 лютого 2014 року в Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Євромайдану, які називають завершальним етапом "Революції гідності". Результатом стала втеча з країни Віктора Януковича та частини його оточення.
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За офіційними даними під час протистояння, а також після - від поранень, загинуло понад 103 людини.
Вперше проект презентували до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з Майдану Незалежності - з тих місць, де загинули Герої Небесної сотні.
До Дня гідності та свободи 2017 року промені засяяли на місці майбутнього Музею Майдану.
Протягом дня люди приходили на Майдан Незалежності та вулицю Інститутську, аби залишити квіти та запалити лампадки.
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